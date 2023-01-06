Массаж головы при гипертонии: 13 простых приемов

Повышенным артериальным давлением страдают преимущественно люди среднего и преклонного возраста. Яркие симптомы этого заболевания - головная боль и головокружение. Самомассаж головы может служить вспомогательным средством в комплексной терапии гипертонии.

Кроме приема препаратов помочь в лечении гипертонии может массаж головы. Процедура способствует расширению сосудов, улучшению кровообращения.

Самомассаж головы включает 13 этапов

Расчесываем волосы. Для начала 5 раз ударяем по голове ладонями, потом сгибаем пальцы и расчесываем пряди ногтями. Разделяем волосы на пробор посередине, расчесываем их с левой стороны левой рукой, с правой – правой. Расчесываем по 5 раз каждую из сторон отдельно, а потом 10 раз одновременно.

Умываем лицо. Растираем ладони, руками умываемся с верхней области лба и к нижней челюсти. Левую сторону моем левой рукой, правую – правой. Движение по лицу вверх-вниз принимаем за 1 проход. Проделываем 10 проходов.

Массажируем макушку. Помещаем ладони на макушку головы, средние пальцы должны попасть на точку бай-хуэй. Выполняем массаж от точки бай-хуэй к точке инь-тан. Разводим руки, средним пальцем левой кисти проводим по левой брови к уголку глаза, то же самое и справа. Проделываем 10 раз.

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Нажимаем на виски кончиками больших пальцев и выполняем их вращение. Проделываем 10 таких вращений.

Нажимаем на точки фэн-чи. Располагаем большие пальцы кистей на висках, а другие пальцы – на голове. Передвигам большие пальцы, минуя уши, к точкам фэн-чи. Нажимаем на эти точки и выполняем по 10 вращений.

Нажимаем на точку фэн-фу. Большой палец правой руки - на фэн-фу, а другие пальцы – на голове, чтоб фиксировать её. Нажимаем на точку большим пальцем, синхронно выводим им окружность. Выполняем 10 полных вращений. Проделываем аналогичное действие левой рукой.

Похлопываем и месим шейные мускулы. Захватываем крупные мускулы шеи левой рукой, плотно сжимаем и массируем с усилием, чередуя надавливание и ослабление. Проделываем 10 раз. Выполняем это же действие правой рукой.

Массируем ушной завиток. Располагаем большие пальцы рук позади ушей, указательные пальцы погружаем в ушные раковины. Надавливаем на уши и месим их снаружи и изнутри, производя движения в противоположном направлении, передвигаясь сверху вниз, делая акцент на болезненных точках. Теперь надавливаем пальцами именно на болезненные точки и делаем массаж точек в выемке, которая поможет понизить давление. Проделываем 10 раз.

Постукиваем по голове. Сгибаем пальцы под прямым углом. Ногтями пальцев левой кисти стучим по левой поверхности головы, от центра. Ногтями пальцев правой кисти – по правой, перемещаясь сверху вниз, слева направо и спереди назад. Важно пройтись таким образом по всей поверхности головы 10 раз.

Защипываем и месим плечевые мускулы. Захватываем и массируем правой рукой мускулы правого плеча (верхняя их область). Проделываем 10 раз, и далее выполняем аналогичное действие правой рукой с левым плечом 10 раз. После выполнения манипуляции обеими руками 10 раз выполняем массаж каждого плеча.

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Расслабляем подмышки.10 раз старательно массируем левой рукой мускулатуру в центральной области правой подмышки, далее пальцами правой руки выполняем аналогичное действие 10 раз с левой стороны. В итоге массируем обе подмышки по 10 раз.

Месим точки вэй-чжун. Пальцами левой кисти захватываем и месим мускулы в зоне точек вэй-чжун на задней части правого колена 10 раз, выполняем аналогичное действие 10 раз правой кистью с точкой на левой поверхности. Теперь пальцами массируем точки вэй-чжун по 10 раз одну и другую.

Надавливаем на точки юн-цюань. Большими пальцами обеих кистей нажимаем на точки юн-цюань в выемке подошвы ступни на одной и другой ноге. Нажимаем и месим их круговыми действиями по 10 раз одну и другую.

Что полезно помнить

Перед массажем моем и насухо вытираем лицо и голову.

Ногти должны быть подстрижены, руки - вымыты.

Нажимая и массируя точки, не прибегаем к серьезным усилиям. Начинаем со слабого воздействия, плавно наращивая силу.

Важно не повредить дерму и мягкие ткани. Если на области, которая должна подвергнуться массажу, есть повреждения, лучше отказаться от манипуляции.

Выполняем массаж 1-2 раза в сутки.опубликовано econet

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