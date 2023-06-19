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Марганец: чем важен для организма и в каких продуктах содержится

Автор: Econet 19 июня 2023 6222
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Марганец участвует в функционировании мозга, нервной системы и ферментов метаболизма. Какие еще преимущества для здоровья дает этот минерал? Обеспечить поступление марганца в организм можно с помощью определенных продуктов и пищевых добавок.

Марганец: чем важен для организма и в каких продуктах содержится

Марганец - ценный микроэлемент, в организме он работает в обмене веществ, строительстве костной ткани и функциях мозга. Кроме того, марганец полезен для клеточных процессов. Удовлетворить потребности в марганце при помощи питания сложно, поэтому многие выбирают для себя прием добавок. 

Что такое марганец? Преимущества марганца, продукты питания и многое другое

Работа мозга и нервной системы

  • Mn служит кофактором в ферментативных процессах, он необходим для мозга и центральной нервной системы. 
  • Mn служит катализатором в превращении аминокислоты глутамина в глутамат, в результате чего он становится нейромедиатором в передаче нервных сигналов. 
  • Mn может преодолевать гематоэнцефалический барьер, что необходимо для метаболизма глюкозы - источника мозговой энергии.

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Метаболизм

Mn выступает кофактором целого ряда ферментов, помогая им стимулировать биохимические процессы:

  • Mn способствует метаболизму углеводов, сахаров и жиров из пищи. 
  • Mn способствует выработке гормона инсулина, направляющего глюкозу (источник энергии) в клетки.
  • Mn играет роль в активации антиоксидантов в организме: это кофактор в выработке фермента MnSOD, отвечающего за нейтрализацию свободных радикалов и ослабление стресса клеток. 

Костная ткань

До 25-40% Mn в организме отложено в костной ткани. 

Mn работает как кофактор в формировании костного хряща, коллагена и минерализации костей.  
Для укрепления костной ткани марганец (Mn) комбинируют с кальцием (Са), витамином D и магнием (Mg).

Свертывание крови

Марганец взаимодействует с вит-ном К, поддерживая нормальную свертываемость крови и оберегая от избыточного кровотечения. 

Диабет второго типа

Так как марганец работает в метаболизме глюкозы и углеводов, его дефицит воздействует на толерантность к глюкозе. Поэтому содержание марганца имеет значение в поддержании глюкозы в норме и для работы почек.  

Марганец: чем важен для организма и в каких продуктах содержится

Продукты с минералом Mn 

  • Шоколад,
  • бобовые,
  • орехи (миндальные, кедровые, фундук, пекан),
  • ананас,
  • рис,
  • «дары моря»,
  • семечки (льняные, тыквенные, кунжутные, подсолнечник), 
  • пряности (черный перец, гвоздика, шафран),
  • чай,
  • цельнозерновые.

Взаимодействие добавок марганца

Микроэлементы железо (Fe), кальций (Ca) и магний (Mg) меняют удержание марганца (Mn) в организме. Накопление минерала снижает всасывание Mn. Снижение биодоступности марганца (Mn) связано с приемом добавок Са, Mg, Fe.

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Нехватка минерала Mn и токсичность

Нехватка марганца редко проявляется у людей из-за его достаточного содержания в продуктах питания, воде и внешней среде. Дефицит грозит развиться при потреблении в сутки менее 1 мг микроэлемента. Признаки нехватки марганца: торможение роста, патологии скелета, сбои толерантности к глюкозе и патологии в усвоении жиров и сахаров.  

При избыточном приеме с едой, неочищенной водой или при передозировке диетических добавок токсичность минерала Mn дает неврологические нарушения (аналогично симптомам при паркинсонизме), сбои сердечно-сосудистой системы и повреждение печени.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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