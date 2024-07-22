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Лучшие добавки для мужчин по возрастным группам

Автор: Econet 22 июля 2024 6922
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Пищевые потребности меняются в течение жизни человека. Поэтому каждая возрастная группа нуждается в определенном комплексе веществ. Как обеспечить нормальное развитие организма мужчины, поддержать уровень гормонов и витаминов в его организме, помочь избежать дегеративных и прочих заболеваний?

Лучшие добавки для мужчин по возрастным группам

Предлагаем список  питательных веществ, которых может не хватать в пищевом рационе, и необходимые добавки для мужчин по возрастным группам.

Добавки для мужчин по возрастным группам

Подростки

Подростковый период - время развития костной ткани. Поэтому важно вводить в рацион кальций (Са) и витамин D. 

Кальций

Молочные и кисломолочные продукты, сардины, тофу – отличные источники кальция (Са). Если есть непереносимость лактозы, потребуется прием кальция в добавках.

Витамин Д

Это вещество синтезируется организмом под действием солнечного излучения и имеется в молокопродуктах, яйцах и рыбе (форель, лосось). Витамин D важен для нормального усвоения кальция и укрепления костей, тем более в подростковый период. 

От 20 лет

Многие хронические заболевания (диабет 2 типа, кардиопатологии) могут стать результатом порочного питания и малоподвижности в возрасте после 20 лет.

Поливитамины

Систематический прием поливитаминов поможет заполнить дефициты в рационе. Многие поливитамины специально для мужчин не содержат, например, железо, которое не требуются в тех объемах, что и женщинам. 

Калий

В этом возрасте потребность мужчин в калии (К) увеличивается. Калий действует в регуляции артериального давления и формировании костной ткани. Калий получают из растительных продуктов - картофеля, кабачков, бобовых, бананов, кураги. 

30 - 40 лет

После 30 лет показатель тестостерона у мужчин плавно снижается на 1-2% каждый год. 

Лучшие добавки для мужчин по возрастным группам

Цинк

Цинк (Zn) важен для нормального клеточного деления и поддержки иммунитета.  Пищевые источники Zn: говядина, свинина, устрицы, омары, тыквенные семечки. У мужчин нехватка Zn связана с импотенцией и гипогонадизмом (недостаточным производством тестостерона), с иммунными патологиями. 

Магний

Магний (Mg) важен для выработки энергии и регуляции давления. Низкое содержание Mg связано с кардио проблемами и диабетом 2 типа. Продукты с высокой концентрацией Mg: миндаль, шпинат, кешью, бобы. 

Омега-3 жирные кислоты

Омега-3 оказывают защитное действие против болезней сердца и сосудов. Пищевые источники омега-3: лосось, сельдь, семена льна, грецкие орехи.  

50 - 60 лет

Риск сердечно-сосудистых болезней, осложнений со зрением возрастает у мужчин возрастной группы от 50 лет. Вот вещества, которые предотвращают кардиологические недуги и возрастные глазные болезни.

Омега-3 жирные кислоты

Омега-3 обеспечивают функции сердца, предотвращают дегенерацию желтого пятна (причина утраты зрения у пожилых). Введение в рацион жирной рыбы как минимум 1 раз в неделю снижает вероятность дегенерации желтого пятна.

Антиоксиданты

Антиоксиданты защищают клетки от окислительного повреждения, нейтрализуют свободные радикалы, имеют значение в развитии болезни Альцгеймера, кардиологических дисфункций и диабета. Витамины E и C, ликопин, каротиноиды являются антиоксидантами.

От 70 лет

  • витамин Д
  • кальций
  • витамин B12.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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