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ЛУЧШАЯ маска для зрелой кожи с признаками усталости

Источник: pokolenie-x.com 13 сентября 2024 6412
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Возрастные изменения на лице совсем не радуют женщин. Заметив первые признаки старения

ЛУЧШАЯ маска для зрелой кожи с признаками усталости

Возрастные изменения на лице совсем не радуют женщин. Заметив первые признаки старения, они стремятся побыстрее убрать их. Для этого красавицы бегут в косметические салоны проводить процедуры с ботоксом или, что еще хуже, обращаются к пластическим хирургам. Но без этого можно вполне обойтись и избавиться от неровностей и мелких морщинок. Попробуй сделать маску с крахмалом. Она отлично подходит для зрелой кожи с признаками усталости.

Вам понадобится:

  • 1–1,5 ст. л. картофельного крахмала;
  • 5 ст. л. морковного сока;
  • 1 ст. л. сметаны;
  • вода.

Картофельный крахмал добавьте в емкость и размешай в 0,5 ст. воды. Влейте смесь в кастрюлю.

Затем залейте 0,5 л кипятка и вари до загустения. Добавьте морковный сок и сметану.

Хорошо перемешайте и дайте остыть. Нанесите тонким слоем на лицо на 20–25 минут.

Смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем. То, что останется, храните в холодильнике.

Делайте маску каждый вечер в течение 3 дней. Затем процедуру нужно повторить через неделю.

После применения маски вы почувствуете, что ваша кожа стала мягче и нежнее на ощупь. А также более увлажненной и здоровой.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Александра

      Обычно с климаксом вот эта усталость кожи появляется. У нас уровень эстрогена снижается и поэтому эластичность, тургор кожи тоже хуже становится. Для поддержания молодости ледис формула менопауза усиленная формула подходит. Она на основе лекарственных трав, которые помогают нормализовать гормональный фон и как следствие внешний вид улучшить - селен тормозит процессы старения и лишний вес не дает набирать

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