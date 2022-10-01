Ломкость сосудов: что делать

Спектр состояний, которые приводят к хрупкости кровеносных сосудов, действительно широк. Поэтому при диагностике заболевания важно не только указать факт повреждения сосудистой стенки, но и выяснить, что послужило причиной.

У многих людей периодически возникают красные точечные высыпания на коже. Они появляются вследствие просачивания небольшого количества крови через стенку мелких сосудов - капилляров. Если такие изменения единичны, не стоит бить тревогу. Периодическое нарушение целостности стенки сосуда может быть у абсолютно здоровых людей. Но если такие точечки покрывают едва ли не все тело и появляются часто, это может свидетельствовать о ломкости сосудов. Именно для таких людей эта статья.

Ломкость сосудов: причины, диагностика, методы лечения

Патогенез заболевания

Патогенез - это поэтапное развитие определенной болезни от момента запуска патологического процесса до выздоровления. Его необходимо знать, так как это упрощает понимание симптомов, диагностики и лечения патологии.Основным механизмом повышенной ломкости сосудов является нарушение структуры сосудистой стенки. Это может происходить вследствие прямого воздействия токсических веществ, поражения сосуда медиаторами воспаления, изменения сосудистого тонуса из-за чрезмерной активации симпато-адреналового механизма.

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Этот отдел нервной системы включается в работу во время действия стрессовых факторов. Повышенный выброс адреналина приводит к сужению просвета сосуда и гипертонусу его гладких мышц. Кратковременная активация симпатической нервной системы не вызывает никаких проблем, но длительное ее возбуждение в итоге приводит к повышению проницаемости сосудистой стенки. Именно поэтому при сильных нервных потрясениях у человека возникает ломкость сосудов и появляются точечные высыпания.

Причины болезни

Хрупкость сосудов появляется не только при повышении тонуса их стенок, но и, наоборот, при их дряблости. Это характерный симптом нехватки витаминов С и Р, которые получили название аскорбиновой кислоты и рутина соответственно. Помимо гиповитаминозов, возможны следующие причины ломкости сосудов:

острые вирусные заболевания (грипп, аденовирусная инфекция);

гнойная ангина;

нефрит;

аутоиммунные воспалительные процессы (ревматизм, красная волчанка);

васкулиты - воспаление сосудистой стенки;

сахарный диабет;

гипертоническая болезнь;

хронический стресс, неврозы;

септическое состояние;

идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура - сниженное количество тромбоцитов.

Спектр состояний, которые приводят к хрупкости кровеносных сосудов, действительно широк. Поэтому при диагностике заболевания важно не только указать факт повреждения сосудистой стенки, но и выяснить, что послужило причиной. Ведь причины и лечение ломкости сосудов у женщин и мужчин имеют прямую взаимосвязь. Чтобы восстановить структуру сосудистой стенки, необходимо устранить исходный процесс.

Симптомы повышенной хрупкости сосудов

Заболевание может проявлять себя абсолютно разными формами. Все зависит от тяжести проблемы. Так, при сильно выраженной ломкости сосудов возникают носовые кровотечения. У женщин даже могут появляться кровоизлияния из матки. Если заболевание проходит в легкой форме, появляются мелкие пятнышки на теле, диаметр которых составляет несколько миллиметров.

Сосуды выполняют трофическую, или питательную, функцию. Кроме того, они принимают активное участие в теплообмене. Поэтому при повышенной ломкости сосудов на ногах больной ощущает постоянный холод в области ступней, даже в жару. Кожа нижних отделов ног становится сухой, на ней появляются трещины. При запущенных процессах возникают язвы, которые заживают с трудом.

Чаще всего симптомы появляются в холодное время года. Тому есть несколько причин.

Во-первых, зимой и весной человек страдает от нехватки витаминов из-за холода, меньшего пребывания на свежем воздухе, отсутствия многих овощей и фруктов.

Во-вторых, холодный воздух вызывает спазм сосудистой стенки. А длительный спазм, как мы уже выяснили, приводит к хрупкости сосуда и нарушению кровообращения.

Методы определения повышенной ломкости: симптом жгута

Нарушение структуры сосудистой стенки можно определить уже при первом осмотре пациента, без применения лабораторной и инструментальной диагностики.

Существует несколько приемов выявления хрупкости сосудов:

симптом щипка;

молоточковый симптом;

симптом жгута.

Последний в списке симптом используется для определения ломкости сосудов на руках. Для этого берут манжетку, которая есть в наборе для измерения артериального давления. Мысленно делят плечо пациента на три части и накладывают манжетку на среднюю треть с такой силой, чтобы она перекрыла ход крови в венах, а артериальный ток сохранился. Вены - более тонкие сосуды, чем артерии, поэтому пережать их проще. Накачивают давление в манжетке, чтобы оно было равно диастолическому. Также возможно наложение обычного жгута. При этом манжетку достаточно наложить на 5 минут, а жгут - на 10 минут.

Симптом считают положительным, если на месте сдавления и дальше него появляются мелкие и более крупные геморрагические высыпания. Они называются петехиями и экхимозами соответственно. Чаще всего такая реакция наблюдается при следующих заболеваниях:

высыпной тиф;

скарлатина;

идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура;

сепсис;

грипп.

Методы определения повышенной ломкости: симптом щипка и молоточка

Симптом щипка проводится на коже передней или боковой поверхности груди, наиболее удобно и информативно это делать в промежутке между первым и вторым ребрами. Врач берет складку кожи указательным и большим пальцами, таким образом, чтобы захватить два-три миллиметра. Далее доктор двигает складку двумя пальцами в противоположных направлениях. Если ломкость сосудов имеет место, на коже появляется геморрагическое пятнышко.

Для проведения молоточкового симптома нужен специальный перкуссионный молоточек. Врач легонько постукивает им по поверхности грудины. Если симптом положительный, на грудине появляются мелкие красные высыпания.

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Дополнительные методы диагностики

Перечисленные выше методы обследования помогают определить наличие хрупкости сосудистой стенки, но ничего не говорят о ее происхождении. Если врач на основании осмотра больного, сбора жалоб и анамнеза подозревает наличие более серьезной патологии, он назначает лабораторные и инструментальные методы.

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Чаще всего используются такие методы диагностики:

общий и биохимический анализ крови - для выявления признаков воспаления инфекционного или аутоиммунного происхождения;

- для выявления признаков воспаления инфекционного или аутоиммунного происхождения; анализы мочи - при подозрении на нарушение функции почек;

- при подозрении на нарушение функции почек; анализ крови на сахар - для подтверждения или исключения сахарного диабета;

- для подтверждения или исключения сахарного диабета; ультразвуковое исследование - при необходимости рассмотреть стенку сосуда;

- при необходимости рассмотреть стенку сосуда; УЗИ с Доплером - позволяет увидеть ток крови по сосуду.

Лечение заболевания: этиотропное

Если после проведения дополнительных методов обследования врач поставил точный диагноз, он назначает лечение причины ломкости сосудов. Например, при аутоиммунном заболевании применяются кортикостероиды и цитостатики. Эти препараты угнетают иммунный ответ, тем самым препятствуя выработке антител против собственных клеток.

Если в основе повышенной хрупкости лежит острое вирусное заболевание, врач может назначить специфические противовирусные препараты. Например, при гриппе эффективен "Озельтамивир". Если причиной является гнойный процесс, используются антибактериальные препараты.

При сахарном диабете важна строгая диета и применение лекарств, снижающих уровень сахара в крови. При высоком артериальном давлении необходимо проводить его коррекцию при помощи антигипертензивных средств.

Лечение заболевания: симптоматическое

Помимо устранения причины, проводят симптоматическое лечение. Оно направлено на восстановление стенки сосуда и устранение геморрагической сыпи.

Применяются такие группы препаратов:

поливитаминные комплексы, имеющие в своем составе витамины С и Р;

препараты, повышающие сосудистый тонус и укрепляющие стенку кровеносного сосуда: "Аскорутин", "Капилар", "Рутозид".

Если на теле наблюдаются большие синяки, которые не устраняются после медикаментозной терапии, возможно косметологическое вмешательство:

озонотерапия;

склерозирование;

лазерная фотокоагуляция;

электрокоагуляция.

Отзывы утверждают, что такие методы показывают высокую эффективность.

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Профилактические меры

Чтобы избежать ломкости сосудов, необходимо придерживаться следующих правил:

отказаться от вредных привычек: алкоголя, курения;

укреплять сосуды при помощи двигательной активности: пешие прогулки, зарядка, катание на велосипеде, бег трусцой;

повышать тонус сосудов, используя контрастный душ;

увеличить в своем рационе количество продуктов, содержащих витамины А, С, Е и Р; эти витамины содержатся в овощах, фруктах, рыбе, зелени, злаковых.

Правильный образ жизни - залог не только крепких сосудов, но и здоровья в целом!опубликовано econet.ru.

Автор Александра Гоптарь

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