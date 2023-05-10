Лишай и Грибок: признаки заболевания и способы лечения

Грибок не пройдет самостоятельно! Все, что необходимо знать о грибковых заболеваниях кожи и ногтей. Какие бывают виды микоза и как необходимо лечить каждый из них.
Грибковые поражения кожи и ногтей (микозы) встречаются почти у 20% населения (чаще на ногах). Среди всех других кожных заболеваний, по сведениям дерматологов, микозы составляют около 30%. Многие уверены, что могут самостоятельно распознать ногтевой грибок. Но это не так. Несмотря на то, что большинство изменений ногтей на поверку оказывается грибком, следует учитывать и другую природу этих изменений.
Врачи различают три типа грибкового заболевания ногтей (онихомикоза): нормотрофический, гипертрофический и атрофический.
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Вызываются микозы патогенными грибками. Заражение обычно происходит от больного человека или животного, либо бытовым путем: через предметы, бывшие в употреблении у больного. Чаще всего поражается кожа стоп, ладоней и ногти. Причем инфицирование ногтевых пластин (онихомикоз) на ногах происходит главным образом в общественных банях или бассейнах. Отслаивающиеся зараженные чешуйки кожи больного человека попадают на пол, скамейки, решетки и коврики. В условиях повышенной влажности микроорганизмы долго сохраняются и активно размножаются.
Случается и внутри-семейная передача инфекции. Это происходит при пользовании общей обувью, полотенцами, мочалками или из-за не слишком тщательной обработки ванны после мытья.
Развитию онихомикоза на руках способствуют травмы ногтевых пластин, нарушения кровоснабжения конечностей и некоторые заболевания (сахарный диабет, иммуно-дефицитные состояния, болезни крови). Онихомикоз нередко развивается и у лиц, длительно получающих антибактериальную, кортикостероидную и иммуно-супрессивную терапию.
Многие уверены, что могут самостоятельно распознать ногтевой грибок. Но это не так. Несмотря на то, что большинство изменений ногтей на поверку оказывается грибком, следует учитывать и другую природу этих изменений. Здесь нужно выделить, прежде всего, хроническую травму ногтей, псориаз и экзему. Также изменения ногтей могут возникнуть при некоторых общих болезнях кожи, внутренних инфекционных заболеваниях, поражениях нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем, различного рода интоксикациях, а также дистрофии. Наконец, изменения ногтей могут быть врожденными. И хотя внешне они схожи с грибковым поражением, но таковым не являются.
Раз начавшись, грибковая инфекция никуда не уйдет, пока грибок не будет уничтожен. Грибки очень живучи и могут месяцами выживать в отпавших кожных чешуйках. Со временем грибок поражает все части ногтя и переходит на другие ногти или кожу. Грибок ногтей - это источник инфекции для заражения других частей тела. Если его не вылечить полностью, из-за сохранившегося очага инфекции наступит повторное заражение.
Запущенный грибок - это «ворота» для инфекционных заболеваний (например, рожистого воспаления). Кроме того, возможна аллергизация организма человека, имеющего грибковую инфекцию, развитие или ухудшение течения таких заболеваний, как бронхиальная астма, аллергические дерматиты, различные кожные сыпи и реакции. Кроме этого, грибковое поражение ногтей существенно осложняет течение сахарного диабета.
При онихомикозе надо обязательно принимать антигрибковые препараты в сочетании со средствами местного действия и удалением пораженных ногтей. Перед обработкой больного ногтя специальными мазями, растворами или лаками нужно срезать или спилить пораженный участок. Можно воспользоваться кератолитическим пластырем.
Для лечения грибковых заболеваний кожи и ногтевых пластин большое значение имеет подбор удобной обуви. Она не должна травмировать или сдавливать ногу. В этом случае не будет и причины для обострения болезни. После победы над грибком успокаиваться не стоит. Это заболевание подолгу не отпускает свои жертвы.
Кроме медикаментозных препаратов, в борьбе с грибковыми заболеваниями помогает и местное лечение. В народе накоплено немало эффективных рецептов.
Микозу подвержены преимущественно люди со слабым иммунитетом, поэтому необходимо постоянно укреплять свое здоровье: употреблять витаминные комплексы, отказаться от употребления спиртных напитков и сигарет, выполнять гимнастику
ЧЕСНОЧНЫЕ КОМПРЕССЫ. Смешать в равных частях сок чеснока, 90-градусных спирт и дистиллированную воду. Полученная смесь - очень сильный антисептик. В ней надо смочить хлопчатобумажную салфетку и на пораженное место наложить компресс обычным способом.
ЧЕСНОЧНЫЙ ЧАЙ. Помимо местного лечения следует принимать чесночные препараты и внутрь. Можно приготовить чесночный чай, отвар или настойку. Для приготовления чая взять 2-3 зубчика чеснока, размять их и залить стаканом кипятка. Дать настояться 5-7 минут и принимать 3-4 раза в день.
РАСТВОР ПРОПОЛИСА. Места, пораженные грибком, хорошо смазывать спиртовым раствором прополиса: в 50 мл 30%-ного спирта растворить 10 г прополиса.
МЯТА С СОЛЬЮ. Истолочь листья мяты перечной, смешать их с таким же количеством поваренной соли. Смесь положить между пальцами ног примерно на 1 час, после чего ноги ополоснуть прохладной водой и высушить хлопчатобумажной салфеткой. Процедуру повторять до полного излечения.
НАСТОЙКА СИРЕНИ. Взять 10 г цветков сирени обыкновенной, залить 100 мл 70%-го спирта. Настаивать 10-15 суток в темном месте, регулярно встряхивая. Полученной настойкой протирать пораженные грибком места.
КАРТОФЕЛЬНЫЙ СОК. Соком свежего картофеля или ломтиком сырого картофеля массировать пораженные грибком места. Курс лечения -1 месяц. Заметное улучшение наступает уже на 10 день.
При грибковых поражениях кожи пригодится вероника лекарственная: из отвара ее травы принимают ванны или делают примочки, а также пьют настой. Особенно эффективен целебный чай в сборе: по 2 чайные ложки вероники, фиалки трехцветной и череды на 0,5 л кипятка - выпить за день дробными порциями. Впрок заготавливают сок вероники лекарственной, консервируя его равным количеством спирта - тоже для смазывания грибковых поражений кожи.
Надежным фунгицидным и кера-толическим, то есть прижигающим действием обладает льнянка обыкновенная, особенно при грибковых поражениях полости рта. Для промываний используют водный отвар травы: 1-2 ст. ложки льнянки на 1 стакан кипятка настоять 2 часа в теплом месте.
Сильным бактерицидным действием, особенно в отношении патогенных грибков, обладает тимьян ползучий - богородская трава. Для обмываний 2 ст. ложки заваривают в 1 стакане кипятка, настаивають не меньше 1 часа. Из порошка готовят мазь: 1 часть сушеной травы на 4 части жировой основы.
Растение черноголовка обладает противогрибковой активностью. Особенно эффективны мази с ее экстрактом при лечении грибковых заболеваний. Настой травы - 2 чайные ложки на 1 стакан кипятка - принимают дробными порциями при грибке на коже.
Считается, что лишай стригущий подстерегает любителей потрепать по холке незнакомую дворняжку. Однако источником заражения может стать не только контакт с животным, но и соприкосновение с больным человеком, а также его вещами.
Стригущий лишай (трихофития) - это грибковое поражение кожи, возбудителями которого являются грибы трихофитоны (отсюда другое название болезни - трихофития). Трихофитоны бывают двух разновидностей: антропофильные (передающиеся только от человека к человеку) и зооантропофильные (передающиеся от животных человеку).
Возбудители стригущего лишая обладают очень высокой устойчивостью к факторам внешней среды, что позволяет им длительное время сохраняться как в шерсти больных животных, так и в предметах обихода больного человека (чаще всего это предметы личной гигиены).
Как правило, стригущим лишаем болеют дети, посещающие детские коллективы. Заражение происходит при длительном тесном контакте с больным человеком, совместном использовании головных уборов, расчесок и т. д.
От животных заражение происходит при непосредственном контакте или через предметы, на которых есть шерсть и частички эпителия больного животного. При такой форме стригущего лишая болезнь протекает тяжелее: у больного может повыситься температура, увеличиваются лимфатические узлы, он становится слабым, испытывает сильный зуд и головную боль. На месте пятен лишая образуются глубокие рубцы, болезнь и после исчезновения пятен не проходит, и может проявляться рецидивами.
Основное проявление стригущего лишая - появление на волосистой части головы одного или нескольких пятен с неровными очертаниями, где волосы редеют и обламываются на расстоянии 1-3 мм от корня. Пятно, как правило, розовое, с шелушением и беловатыми чешуйками в центре. У мужчин возможно развитие стригущего лишая в области бороды (сикоз) с появлением очагов ярко-розового цвета, обламыванием волос бороды и усов.
Трихофития (стригущий лишай) может поражать кожу других участков тела с появлением очагов бледно-розового цвета, ограниченных по краям небольшим валиком.
Стригущий лишай, как правило, сопровождается легким зудом пораженной области.
При стригущем лишае могут поражаться ногти - они становятся тусклыми, мутными, ломкими, толстыми и грубыми, с различными бороздками и вмятинами. Ногти крошатся, приобретают грязно-серый цвет.
Лечение должно начинаться немедленно после обнаружения и диагностики и проходить под контролем врача. Доктор назначает противогрибковые препараты, которые действуют быстро и эффективно. При своевременно начатом лечении стригущий лишай исчезает бесследно, не перетекая в хроническую форму.
Нужно помнить, что неправильное лечение трихофитии приводит к переходу заболевания в хроническую форму, при которой лечение должно быть гораздо сложнее, причем пятна лишая, даже исчезая, могут образовывать на теле рубцы.
Стригущий лишай опасен тем, что легко может перейти в хроническую форму, и тогда больной становится постоянным источником заражения для всех окружающих людей. При этом лишай проявляется на теле больного в виде проплешин в волосистой части головы, розово-синюшных участков отечной кожи без определенных границ, на поверхности могут быть шелушение, участки с пузырьками и корочками.
На месте проплешин нет волос, от них остаются только черные точки на поверхности кожи. Хронически протекающий стригущий лишай сопровождается зудом, который беспокоит больного постоянно. До посещения врача нельзя смазывать лишай йодом или зеленкой, так как это сделает трудной правильную диагностику в клинике. Нужно лишь заклеить очаг лишая широким пластырем. нельзя также принимать ванну или душ
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При лишаях дают пить чай из травы фиалки трехцветной, заваривая 2 чайные ложки в 1 стакане кипятка - на дневную дозу.
Или же 1 чайную ложку череды, также на 1 стакан кипятка.
2 чайные ложки корней девясила отваривают в 100 мл воды 5 минут, не допуская бурного кипения, дают по 1 ст. ложке при лечении красного плоского лишая, экземы, почесухи. Отваром смазывают и пораженные участки кожи при демодекозе, чесотке.
Благотворно влияет на обменные процессы в кожных покровах сок, выжатый из свежей медовой кашки подмаренника настоящего. Пить по 2 ст. ложки 3 раза в день.
Термин «красный плоский лишай» ввел в 1860 году австрийский врач Ф. Гебра. Через 9 лет английский дерматолог Е. Вильсон впервые описал это заболевание. Но, несмотря на то, что история изучения этого заболевания насчитывает более 100 лет, единой теории о причинах возникновения красного плоского лишая пока не существует.
Красный плоский лишай - это довольно распространенное заболевание кожи, слизистых оболочек и ногтей. Красный плоский лишай редко может быть острым, чаще встречается подострая и хроническая форма заболевания.
В 20% случаев у больного возникают рецидивы. Опасность красного плоского лишая заключается в способности его эро-зиано-язвенных очагов перерождаться в плоскоклеточный рак.
На коже красный плоский лишай характеризуется однородной сыпью, состоящей их мелких блестящих красноватых с фиолетовым отливом узелков с небольшим вдавлением в середине. В случае возникновения более крупных высыпаний, становится заметным сетчатый рисунок сыпи. Узелки могут встречаться по отдельности, могут располагаться линейно, собираться в бляшки или кольца.
Сыпь при красном плоском лишае иногда сопровождается сильным зудом, а после исчезновения папул возникает гиперпигментация поражённых мест.
Излюбленные места обитания красного плоского лишая - сгибательные поверхности суставов, предплечья, передние поверхности голеней, область крестца.
На слизистых часто красный плоский лишай поражает слизистые оболочки рта и половых органов. Выражается он узел-ками белесоватого цвета, появляется на одном уровне с кожей. Высыпания на слизистых оболочках поддаются лечению значительно сложнее, чем на коже.
На ногтях появляются ямки, продольные борозды, углубления, пятна, расщепления, вплоть до отторжения ногтя.
Красный плоский лишай из тех болезней, причины которых наукой до сих пор точно не выяснены. Среди причин, которые влияют на возникновение заболевания, отмечают неврогенную, вирусную и инфекционно-аллергическую.
На сегодняшний день накоплены сведения о наследственной предрасположенности к красному плоскому лишаю, доказана роль изменений в иммунной системе, характерных для аутоиммунных процессов.
Среди импульсов, которые могут послужить к началу развития заболевания, выделяют следующие:
• возраст (35-60 лет);
• генетическая предрасположенность;
• заболевания желудочно-кишечного тракта;
•сахарный диабет; •стрессы;
•травмы слизистой рта и наличие в ней разных металлов.
Самой обычной формой красного плоского лишая, проще всего поддающейся диагностике, считается типичная форма. Она характеризуется гудом, плоскими красными полигональными узелками {папулами) с гладкой блестящей поверхностью и легким западением в центре, а также поражением слизистых оболочек и реже - ногтей.
Кроме типичной формы, различают следующие разновидности лишая:
• кольцевидная (папулы располагаются в форме колец, часто при этом наблюдается центральная зона атрофии);
•линеарная (характеризуется линейным расположением высыпаний);
•атрофическая (характеризуется развитием атрофических изменений на месте регрессирующих узелковых элементов);
• пигментная (сопровождается появлением пигментных пятен, располагающихся чаще на лице и верхних конечностях);
• веррукозная или бородавчатая (характеризуется крупными папулами с бородавчатыми наслоениями на поверхности, цвет может варьироваться от синевато-красного до коричневого);
• буллезная (проявляется типичными для красного плоского лишая высыпаниями на коже и слизистых оболочках, а также образованием пузырей с серозно-геморраги-ческим содержимым);
На слизистой оболочке различают следующие формы красного плоского лишая:
• экссудативно-гиперемическая (папулы расположены на воспалённой слизистой, поражается слизистая десны и губы, больные жалуются на жжение слизистой, боли при приеме острой пищи);
• эрозивно-язвенная (помимо типичных узелков возникают болезненные эрозии
и язвы неправильной формы с красным бархатистым дном);
• гиперкератическая (характеризуется выраженным гиперкератозом, папулы сливаются в крупные бляшки, возвышающиеся над уровнем слизистой).
Диагностика красного плоского лишая осуществляется только врачом-дерматологом. Дифференциальная диагностика обычных форм заболевания в большинстве случаев не вызывает сложностей, достаточно характерного вида папул, сетки Уикхема, типичной локализации и зуда.
Более редкие формы красного плоского лишая дифференцируют с лейкоплакией, красной волчанкой, кандидозом, сифилисом, аллергическими высыпаниями, болезнью Боуэна и другими заболеваниями.
Для профилактики красного плоского лишая важно лечение хронических заболеваний, терапия психоневрологических расстройств, исключение стрессовых ситуаций.
Профилактика рецидивов заключается в применении водных процедур, соблюдении диеты, исключающей из употребления алкоголь, соленую и острую пищу, нормализации режима работы и отдыха.
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Разрешается:
ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС. 4-6 раз в день к пораженному лишаем месту прикладывать неразбавленный яблочный уксус на 10 минут. Вместо уксуса можно использовать сок калины или клюквы.
КОМПРЕСС ИЗ ТРАВ. Взять 3 ст. ложки цветов коровяка, 1 ст. ложку чистотела и 1 ст. ложку коры ивы. Залить 1 л кипятка, настоять 1 час. Прикладывать компрессы на пораженные места или просто протирать их несколько раз в день.
ЛЕЧИМСЯ СВЕКЛОЙ. Натереть на терке красную свеклу и привязать к лишаю в виде компресса. Когда свекла подсохнет, нужно заменить ее свежей. Проводить лечение до тех пор, пока лишай не пройдет.
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО. Пропитать ватку или сложенный кусок марли облепихо-вым маслом и наложить на пораженный участок кожи аппликацию на 30-60 минут. Внутрь тоже желательно применять облепиховое масло -по 0,5 чайной ложки в день натощак.опубликовано econet
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