Лимфостаз: Упражнения для очищения лимфы

Для лечения лимфостаза всего-то и нужно – делать физические упражнения да почистить печень. Иначе лимфосистема начинает работать во вред, разнося яды по всему организму. А это никому не нужно.

Лимфатические сосуды в силу своей повышенной эластичности способны расширяться больше, чем сосуды кровеносные. Именно это и способствует быстрейшему удалению отходов из тканей и клеток. И каждое препятствие на пути лимфатического потока провоцирует местное (локальное) расстройство или общее заболевание.

ЛИМФОСТАЗ: профилактика и лечение

✅Если из-за расширения лимфатических сосудов клапаны не смыкаются, развивается лимфатический варикоз. К примеру, в плаценте нет лимфатических сосудов, именно поэтому так часто возникает перегрузка венозной системы беременной женщины отходами жизнедеятельности плода. А если будущая мама в период беременности к тому же злоупотребляет мясной пищей и продуктами, содержащими много крахмала (например, картофелем), то развивается флебит.

Несколько слов о кишечном лимфососуде. Это соединительный канал между двумя потоками – кровью и кишечником. Если в кишечник поступает пища, лимфокапилляр втягивает питательные вещества (воду, жиры, простые сахара). В то время, пока пищи в кишечнике нет, через лимфокапилляр в просвет кишечной трубки может выбрасываться «мусор» из тканей и лимфатических узлов кишечника. Через кишечные ворсинки может быть сброшена грязная лимфа из воспалительного очага. Это одна из возможных спонтанных чисток организма. И все бы хорошо, но эта грязная лимфа может быть снова втянута в кишечнике другим лимфокапилляром, расположенным ниже «по течению». Многократное всасывание ядов ведет к болезни.

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Мы практически весь день находимся в вертикальном положении, нагружаем свое тело без меры, при этом нисколько не заботясь об укреплении мышечного корсета (мышц живота и спины). Опущенные почки, желудок сегодня никого не удивляют, но и кровь тоже где-то там, внизу, в венах, расслаивается и гниет. И вот, чтобы обезопасить себя, организм вызывает лимфостаз.

И что получается? Кровь не заполняет капиллярное русло, а скапливается в венах живота в придачу с лимфой. Что делать мозгу, сердцу и позвоночнику, которые наверху? Они остаются без питания (крови) и очистки (лимфы). И, не имея ресурсов, чтобы поднять кровь наверх, организм задерживает ценную влагу ценой все того же застоя: сначала лимфатического, а потом и венозного.

✅Слоновость (лимфостаз) – это, во-первых, распухшие ноги. Увы, частое явление среди городских жителей, поскольку застою (венозному, лимфатическому) способствует и отсутствие физических нагрузок. Во-вторых, это головные боли и головокружения, усталость и бессонница, связанные с появлением застойных очагов в голове, шейном отделе позвоночника. А для излечения всего-то и нужно – увеличить объем циркулирующей крови (делать физические упражнения) да почистить печень. Иначе лимфосистема начинает работать во вред, разнося яды по всему организму. А это никому не нужно.

После чистки печени можно принимать средства, рекомендуемые народной медициной. Среди них есть и достаточно экзотические, например примочки с желчью козла, и вполне доступные.

Упражнения при лимфостазе❕

Для того чтобы восстановить ✅движение лимфы, необходимо ежедневно заниматься лечебной гимнастикой. Мышцы, сокращаясь, как бы выдавливают лимфу в сосуды и лимфатические стволы, что уменьшает отек тканей и позволяет быстрее избавлять их от отработанных продуктов обмена.

Первые занятия не должны быть слишком длительными, первую неделю достаточно заниматься по 10–15 минут 2 раза в день, постепенно увеличивая время тренировок до 40 минут. Гимнастику делают за 2 часа до еды или через 2 часа после приема пищи, чтобы организм не тратил дополнительную энергию на переваривание съеденного. Заниматься нужно в хорошо проветренном помещении, в одежде, не стесняющей движений.

Упражнение 1. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе, руки спокойно лежат вдоль тела. Вдыхая, руки поднять вверх, развести в стороны, а затем, на выдохе, вернуть в исходное положение. Повторить 3–4 раза.

Упражнение 2. Исходное положение – лежа на спине, ноги разведены на 20–25 см, руки спокойно лежат вдоль тела. Одновременно сжимать пальцы ног и рук. Упражнение выполнять в течение 30 секунд, постепенно увеличивая время.

Упражнение 3. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе, руки спокойно лежат вдоль туловища. Ноги по очереди сгибать в коленных суставах, подтягивая пятки к тазу и не отрывая их от пола. Повторить 3–8 раз каждой ногой.

Упражнение 4. Исходное положение – то же. Правую ногу согнуть в коленном суставе, как в предыдущем упражнении, затем подтянуть ее к животу и выпрямить вверх. Постараться задержаться в таком положении на 2–3 секунды. Вернуться в исходное положение. Повторить то же самое левой ногой. Выполнить упражнение поочередно каждой ногой 3–5 раз.

Упражнение 5. Исходное положение – лежа на спине, руки сложены на животе, ноги согнуты в коленях. На вдохе выпятить брюшную стенку, на выдохе – втянуть. Повторить 3–5 раз. Затем на вдохе втягивать живот, а на выдохе – выпячивать. Повторить 3–5 раз.

Упражнение 6. Исходное положение – лежа на спине, ноги разведены на 20–25 см, руки спокойно лежат вдоль туловища. Носки и колени повернуть внутрь, затем кнаружи. Повторить 8–10 раз.

Упражнение 7. Исходное положение – лежа на спине, ноги разведены на 20–25 см, руки подложены под поясницу. Из этого положения сесть, а потом вернуться в исходное положение. Если упражнение из исходного положения выполнить не удается, руки положить вдоль туловища. Повторить 4–6 раз.

Упражнение 8. Исходное положение – лежа на спине, ноги разведены на 20–25 см, кисти рук касаются плеч. Локти, не отрывая кистей, максимально поднять вверх, вернуться в исходное положение. Повторить 4–7 раз.

Упражнение 9. Исходное положение – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки сложены на животе. Поочередно наклонять ноги в правую и в левую стороны, стараясь коснуться пола. Таз от пола не отрывать. Повторить 6–8 раз в каждую сторону.

Упражнение 10. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе, руки лежат вдоль тела. Одновременно отводить правую руку и ногу в сторону. Вернуться в исходное положение. Проделать то же самое левой рукой и ногой. Повторить 3–4 раза в каждую сторону.

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Упражнение 11. Исходное положение – то же. Поочередно сгибать и разгибать стопы, имитируя нажимание на педали, прилагая усилия. Повторить 6–12 раз.

Упражнение 12. Исходное положение – лежа на спине, ноги врозь, руки лежат вдоль тела. Правой пяткой коснуться левой ноги, провести ею вверх (насколько удастся). Повторить то же самое левой пяткой. Упражнение повторить 5–6 раз каждой ногой.

Упражнение 13. Исходное положение – лежа на спине, ноги разведены на 10–15 см, руки под головой сцеплены в замок. Имитировать езду на велосипеде, сделав по 6–8 движений в 2–3 раза подхода.

Упражнение 14. Исходное положение – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки сложены на животе. Делать глубокие вдохи и полные выдохи 5–6 раз подряд.

Упражнение 15. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе, руки лежат вдоль тела. Поднять правую ногу вверх, задержавшись в таком положении, сделать несколько вращательных движений стопой. Вернуться в исходное положение. Повторить то же самое левой ногой. Сделать упражнение 2–4 раза каждой ногой до появления усталости.

Упражнение 16. Исходное положение – лежа на боку; ноги вместе, согнуты в голеностопе, руки сцеплены «в замок» и заведены за голову. Менять положение ног, не сгибая коленей и не выпрямляя голеностопы. Сделать 5–10 «шагающих» движений.

Упражнение 17. Исходное положение – лежа на левом боку, ноги вместе, левая рука лежит под щекой, правая – на бедре. Поднимать правые руку и ногу вверх 4–5 раз. Повернуться на правый бок и проделать то же самое левыми рукой и ногой.

Упражнение 18. Исходное положение – то же. Сгибать правую ногу, максимально подтягивая ее к животу (на первых порах можно помогать себе рукой), спина прямая. Вернуться в исходное положение. Сделать упражнение 6–8 раз. Повернуться на правый бок и проделать то же самое левыми рукой и ногой.

Упражнение 19. Исходное положение – то же. Повернуть туловище направо, откинув правую руку, стараясь удержать таз на месте. Вернуться в исходное положение. Повторить 4–5 раз. Повернуться на другой бок и выполнить упражнение еще 4–5 раз.

Упражнение 20. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе, руки подложены под поясницу. Сделать «березку», стараясь сохранить принятое положение как можно дольше. Вернуться в исходное положение. Повторить 2–3 раза.

Упражнение 21. Повторить упражнение 11.

Упражнение 22. Исходное положение – стоя, руки опущены вдоль тела. Встать на носки и походить на месте в быстром темпе, не опускаясь на полную стопу, в течение 30 секунд.

Упражнение 23. Исходное положение – стоя, руки опущены вдоль тела. Делая вдох, разводить руки в стороны, делая выдох, возвращать их в исходное положение. Повторить 4–5 раз.

Упражнение 24. Исходное положение – стоя лицом к гимнастической стенке и держась за рейку на уровне груди обеими руками. Встать на носки, медленно переместиться на пятки, опять подняться на носки. Повторить 6–8 раз.

Упражнение 25. Исходное положение – стоя в шаге от гимнастической стенки, руки на талии. Наступив левой ногой на 2–3-ю перекладину, прижать колено к стенке, вернуться в исходное положение. То же самое проделать правой ногой. Упражнение повторить 5–6 раз каждой ногой. Постепенно повышать уровень поднятия ноги до 5-й перекладины.

Упражнение 26. Исходное положение – стоя боком к гимнастической стенке, держась рукой за рейку, расположенную на уровне талии. Делать махи свободной рукой и соответствующей ногой взад и вперед 6–10 раз. Затем повернуться к стенке другим боком и выполнить упражнение другой рукой и ногой.

Упражнение 27. Исходное положение – стоя лицом к гимнастической стенке и держась за рейку на уровне плеч. Подняться на носки и делать приседания (не становясь на полную стопу), разводя колени. Упражнение выполнить 3–4 раза.

Упражнение 28. Исходное положение – стоя боком к гимнастической стенке и держась рукой за перекладину, расположенную на уровне груди. Делать круговые движения ногой в направлении против часовой стрелки 3–5 раз. Повернуться к стенке другим боком и повторить упражнение другой ногой.

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Упражнение 29. Ходьба на месте в течение 30 секунд.

Упражнение 30. Ходьба усложненная в течение 5 минут: ходить на носках, на пятках, высоко поднимая колени, скользящим шагом (имитируя катание на коньках или лыжах). После каждого вида шага переходить на обычную ходьбу на 30 секунд, стараясь максимально расслабить мышцы ног.

Упражнение 31. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе, руки лежат вдоль тела. Делая вдох, одновременно медленно разводить в стороны руки и ноги, делая выдох – вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 4–5 раз.

Упражнение 32. Упражнение 3 повторить 4–6 раз.

Упражнение 33. Исходное положение – лежа на спине, ноги разведены на 20–25 см, руки лежат вдоль тела. Сгибать и разгибать стопы 4–6 раз.

Упражнение 34. Упражнение 5 повторить 6–12 раз.опубликовано econet

Из книги «Живая вода» организма. Очищение лимфы», Анна Богданова

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