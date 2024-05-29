Лимфатический массаж при атеросклерозе сосудов

При атеросклерозе периферические капилляры перекрываются холестериновыми бляшками. Поэтому чувствительность кожи и кончиков пальцев рук ослабевает. Специфика лимфатического массажа при этом заболевании состоит в том, что мы просто прикладываем ладонь к поверхности кожи, постепенно продвигаясь в направлении массажных линий.

Часто у людей возникает вопрос «из чего состоит лимфа?» Как ее можно увидеть? Какая наша лимфа по консистенции: как водка или как желе? Сегодня поговорим о лимфатическом массаже при атеросклерозе.

Особенности лимфомассажа при атеросклерозе сосудов

Если мы, взяв каплю периферической крови, посмотрим в микроскоп, мы увидим эритроциты и холестериновую бляшку. Атеросклероз показывает, что периферический капилляр может быть закрытым холестерином.

Как восстановить кровоснабжение в периферических капиллярах?

Восстановить кровоток можно, работая пальцами. Но при атеросклерозе ухудшается чувствительность рук, поэтому движения должны быть медленные. Просто кладем руку поочередно на запястье, выше по руке, со стороны плеча, подмышки, заставляем ее слышать, что под ней находится. Тогда вы начинаете разгонять кровоток, остановленный холестериновой бляшкой, о которой говорилось выше.

Руки также могут плохо чувствовать свою кожу, если из общего звена кровоснабжения убрали часть дермы (родинка, папилломы).

В этом состоит особенность лимфомассажа: приложили руку, прогрели лимфатическое «желе», прочувствовали каждую клетку. Переместили руку, приложили снова, «прилипли». Таким образом, постепенно восстанавливается чувствительность рук.

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Почему так тяжело при атеросклерозе чувствовать свои нервные окончания?

Иммунные клетки, которые тоже можно увидеть в микроскоп, достаточно маленькие. В норме они в три раза больше диаметра эритроцита. Такая клетка не замечает бактерию. Если плазма густая, в ней имеется избыток непереваренного белка, воспаление. Поэтому мы говорим, что при атеросклерозе снижается периферический иммунитет. Накапливаются белки в плазме. И это есть питание для той микрофлоры, которая присутствует в данном месте. У бактерии достаточно еды, а иммунитет до нее не достает.

Если мы в процессе массажа рукой попадаем на кристаллик мочевой кислоты, то, придавливая его, мы можем им воздействовать на нервные окончания. Поэтому может возникнуть внезапная боль.

Отрабатывая дискинезию желчевыводящих путей, отрабатывая диафрагмальным дыханием скорость работы почек, мы убираем кристаллы мочевой кислоты, получаем их отсутствие в плазме.

Задача лимфатического массажа – двигая лимфу, увеличить межэритроцитарные пространства для восстановления работы иммунной системы. Твердой лимфу делают именно кристаллы мочевой кислоты и белок.

То место, где вы нашли руками уплотнение, прорабатываем лимфатическим массажем. Результат – восстановление кровоснабжения того органа, который был заблокирован затвердением.опубликовано econet

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