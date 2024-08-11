Летняя апатия –  признак истощения почек

Лето - прекрасная пора для омоложения и очищения организма. Множество сезонных овощей, фруктов, зелени способствуют тому, чтобы вы запаслись полезными витаминами и минералами.
По версии китайской медицины, лето – это время объединения небесной и земной энергии. Наше тело накапливает энергию Солнца – «энергию Великой силы» на весь последующий год, обретает крепость, силу, красоту и выносливость.
Летом мы получаем возможность гармонизировать деятельность своего организма, укрепить иммунную, нервную и эндокринную системы, избавиться от различных вегетоневрозов, неврастении, синдрома хронической усталости и других расстройств, существенно облегчить течение или избавиться от многих «холодных» заболеваний, т.е. хронических болезней с недостаточностью функций пораженных органов.
Лето – хорошее время для борьбы с дегенеративными заболеваниями: артрозами, остеохондрозом позвоночника, атеросклерозом, ожирением и т.п. А также для улучшения своего зрения, слуха, памяти, мозговой деятельности, кожи, волос, ногтей.
Однако, лето еще называют сезоном иссушающего солнца. Внешний жар отнимает жидкости тела, которые обеспечивают внутреннее охлаждение и питание органов. Вместе с жидкостями наше тело покидают жизненно важные микроэлементы. Это может привести к замедлению движения крови, лимфы, других жидкостей тела, стать причиной сосудистых проблем, привести к высушиванию дыхательных путей, расстройству работы почек, ослаблению иммунитета, развитию различных воспалительных заболеваний, расстройству пищеварения, повреждению кожи и волос – «солнечному постарению».
Длительное воздействие летнего жара может привести к развитию синдрома летней апатии: потеря аппетита, сил, желаний, дискомфорт в животе, в груди, неопределенные жалобы на общее плохое состояние, дневная сонливость, трудности с засыпанием. Иногда это состояние называют ленью, хотя наличие летней апатии – это признак истощения почек.
Чтобы не допустить этого, очень важно в жаркий период соблюдать правила по уменьшению потери жидкостей тела: укрываться от жары, носить легкую свободную одежду, удобную открытую обувь, избегать сложных причесок, косметики и использования синтетических дезодорантов. Нужно сохранять внутреннее спокойствие и формировать радостное восприятие жизни: «когда в душе мир, жара нипочем».
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Значительно помочь нашему организму может правильная организация летнего питания:
Избегаем локального охлаждения поясницы (поясницу называют «дворцом почек», а ее локальное охлаждение, например, из-за воздействия сквозняка, может стать дополнительным фактором истощения почек).
Согреваем область пупка (например, приложите руку и подержите ее10-15 мин) после еды (околопупочная область – дворец питательной энергии).
Воздействуем на биологически активные точки тела для защиты от внешнего жара:
и на точки, защищающие сердечно-сосудистую систему от избытка жара:
Эти точки можно самостоятельно массировать по технике «пальцевой укол»:
Общая продолжительность массажа 5-10 минут.
Такой массаж можно проводить несколько раз в день. Также на точки можно наносить лечебные мази или гели, например - бальзам «Золотая звезда» и другие подобные средства.опубликовано econet
Автор Диана Ченцова, врач-терапевт, доктор китайской медицины
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Источник: https://econet.by/
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