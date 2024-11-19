Лектины: невидимый враг, разрушающий здоровье

Лектины являются природными белковыми токсинами, они содержатся в растениях и защищают их от вредителей. Лектины способны серьезно навредить не только насекомым, атакующим растения, но и человеку, который употребляет растительную пищу. Кишечные ферменты и желудочная кислота, к сожалению, не уничтожают токсины, что еще больше усугубляет ситуацию.
При попадании в пищеварительный тракт лектины крепятся к эпителию пищеварительной трубки и постепенно разрушают его. Через поврежденный эпителий токсины легко проникают в кровоток и лимфоток, повышая вязкость крови и обеспечивая попадание в кровоток других токсических агентов (не переваренных белков, бактерий и прочих). Иммунная система реагирует на этот процесс и в организме развивается воспаление.
К группе лектинов относится известный многим глютен. Но согласно последним исследованиям, непереносимость глютена является только малой долей токсического воздействия на организм лектинов. В частности с их участием развиваются такие недуги, как артрит, атеросклероз, целиакия, сахарный диабет, ожирение.
Лектины – невидимые враги, которые виновны в развитии большинства хронических заболеваний и повышении смертности. Но «обвинять» лектины абсолютно во всех человеческих бедах не разумно, поскольку этот вопрос требует дальнейших исследований, ведь иммунная система не сразу реагирует на «раздражитель» и понять истинную причину возникновения недуга крайне сложно, даже при условии применения современных методов диагностики.
Токсическое воздействие этой группы веществ можно заподозрить при наличии следующих симптомов:
Следует отметить, что чем лучше кишечная микрофлора, тем меньше вреда лектины наносят организму. Это обусловлено тем, что благоприятная микрофлора надежно защищает кишечный эпителий от повреждений. При этом спровоцировать повышение чувствительности к лектинам могут бактериальные либо вирусные инфекции, а прием некоторых медикаментозных препаратов может увеличить проницаемость кишечного эпителия, а соответственно и «открыть дорогу» токсинам в кровоток. Нельзя не учитывать еще один фактор – наследственность, ведь не случайно у нескольких членов одной семьи иногда наблюдается непереносимость определенных видов продуктов. И самый главный враг – это современные продукты, содержащие повышенное количество токсинов.
Лектины легко «липнут» к молекулам углеводов (сахаров), а эти молекулы часто располагаются на внутренних стенках сосудов и энтероцитах кишечника. Углеводы действуют на лектины как магниты, а последние при присоединении разрушают сосудистый и кишечный эндотелий.
А уже после этого в работу включается холестерин, «залечивающий раны».
Достаточно проращивать, замачивать либо ферментировать продукты. Эти методы эффективны, поскольку лектины содержатся преимущественно в шелухе и оболочке зерен, бобов, семечек. Также стоит учесть, что токсины устойчивы к сухому жару.
Если говорить о проращивании и замачивании, то данные способы не просто минимизируют количество токсинов, а снижают нагрузку на пищеварительную систему и повышают биодоступность за счет высвобождения полезных витаминов, минералов и ферментов.
Замачивать и проращивать желательно все виды зерен, семян и орехов. Что касается ферментированных продуктов, то очень полезно употреблять в пищу соленые огурцы, квашеную капусту и кисломолочную продукцию. Свежие овощи и фрукты следует очищать от кожуры и семян, поскольку в них содержится значительное количество лектинов.
Но не стоит забывать о том, что в лектиносодержащих продуктах есть немало полезных веществ, к примеру, в кожуре и семенах помидора содержится антиоксидант ликопен. Поэтому решать, потребление каких продуктов ограничивать, а каких нет вы должны самостоятельно, учитывая состояние своего организма. Минимизировать количество лектинов особенно показано тем, кто имеет проблемы с весом либо страдает аутоиммунными заболеваниями.опубликовано econet
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