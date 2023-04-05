Лечение гипертонии: ТОП-12 добавок

Некоторые натуральные добавки могут позитивно повлиять на артериальное давление. При гипертонии они незначительно снижают показатель давления, положительно действуют на инсулинорезистентность и оказывают мощный антиоксидантный эффект. Вот полный список этих добавок.

Как в домашних условиях нормализовать показатель давления? Параллельно с общепринятым лечением можно включить в рацион пищевые добавки, которые позитивно воздействуют на артериальное давление. Среди них магний, калий, клетчатка и некоторые другие добавки, которые помогут контролировать и сбалансировать давление.

Пищевые добавки при высоком давлении

Использование натуральных добавок – удачная стратегия чтобы сбалансировать артериальное давление. Важно помнить, что некоторые из них взаимодействуют с препаратами от давления (ингибиторами АПФ и бета-блокаторами).

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1. Магний (Mg)

Добавки Mg позволяют добиться легкого, но клинически важного снижения кровяного давления. Важно подбирать быстро усваивающиеся добавки с Mg.

2. Калий (K)

Пациентам с высоким артериальным давлением рекомендуется потреблять калий параллельно с контролируемым / уменьшенным потреблением натрия (Na).

3. Фолиевая кислота

Введение фолиевой кислоты как минимум 5000 мкг / сутки в продолжение по меньшей мере шести недель может незначительно снизить систолическое артериальное давление. Но значимый клинический результат достигается через улучшение функций эндотелия.

4. Витамин D

Низкое содержание витамина D связано с вероятностью возникновения гипертонии.

5. CoQ10

Коэнзим Q10 способен снижать систолическое давление до 17 мм рт.ст. и диастолическое давление до 10 мм рт.ст. без ярких побочных реакций у больных гипертензией.

6. Клетчатка

Активное потребление клетчатки способствовует предупреждению высокого давления.

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7. Ацетил-L-карнитин

Ацетил-l-карнитин способен уменьшать показатели артериальной гипертензии, зистентности к инсулину, гипоадипонектинемии у пациентов с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

8. Чеснок

Чеснок известен как сильное и безопасное средство от высокого давления.

9. Мелатонин

Прием этой добавки снижает артериальное давление в ночное время у больных ночной гипертензией.

10. Омега-3

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (или ПНЖК) из таких источников как рыба и рыбий жир, улучшают состояние при артериальной гипертензии.

11. Пикногенол

12 Недель приема пикногенола (получаемого из французской морской коры) улучшает контроль состояния при сахарном диабете, кардиологических патологиях и поможет снизить дозировку антигипертензивных лекарств.

12. Антоцианы

Это пурпурные, красные, синие пигменты, которые присутсствуют в чернике, вишне, гранате и прочих растительных продуктах с высокой коцентрацией антиоксидантов. Потребление сока граната людьми со стенозом сонной артерии помогает снизить толщину артерии и систолическое артериальное давление. Причина тому - сильные антиоксидантные свойства этого продукта.опубликовано econet

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