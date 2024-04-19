Куркумин – один из самых мощных противовоспалительных препаратов в природе

Куркумин, активный ингредиент специи куркумы. После приема куркумина в течение восьми недель, у людей с метаболическим синдромом снизился уровень воспаления и уровень сахара в крови.
Метаболический синдром – это термин для описания целого ряда симптомов, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта и других хронических заболеваний. К этим симптомам относятся жир на талии, высокое артериальное давление, высокий уровень сахара в крови, низкий уровень ЛПВП холестерина, а также высокий уровень триглицеридов. Хотя, на первый взгляд, между этими симптомами нет ничего общего.
Тем не менее, есть кое-что, что их всех объединяет, как объединяет оно метаболический синдром и связанные с ним сердечные заболевания... и это – воспаление. Хроническое воспаление связано с метаболическим синдромом, как отмечают исследователи в одном журнале:
«Очевидно, что воспалительное состояние, связанное с ожирением и избыточной массой тела, играет важную роль в этиологии метаболического синдрома и в значительной степени способствует развитию соответствующих патологических результатов»
Логично, что куркумин - одно из самых мощных противовоспалительных средств в природе - также поможет снизить воспаление у людей с таким расстройством.
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Исследователи включили 117 человек с диагнозом «метаболический синдром» в исследование, посвященное изучению влияния куркумина на воспаление. Куркумин – это действующее вещество куркумы, специи карри желтого цвета. Одна половина участников принимала один грамм порошка куркумина ежедневно в течение восьми недель, в то время как другая половина получала таблетки плацебо.
В конце исследования, у участников, которые получали куркумин, в крови были отмечены более низкие уровни трех маркеров воспаления, включая С-реактивный белок (СРБ), а также снижения уровня сахара в крови натощак и гемоглобина A1c (показатель долгосрочного уровня сахара в крови).
Для сравнения, по истечению восьми недель у участников из группы плацебо были отмечены более высокий уровень сахара в крови и увеличение воспаления. По итогам оценки восьми предыдущих исследований, также было подтверждено, что куркумин приводит к снижению уровня СРБ.
Они пришли к выводу, что краткосрочный прием добавок с биодоступным куркумином существенно улучшает окислительный и воспалительный статус у людей с метаболическим синдромом и может считаться «натуральным, безопасным и эффективным средством, понижающим СРБ».
Исследователи ранее изучали потенциальную роль куркумина при болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и повреждениях при инсульте. Он может также способствовать укреплению здоровья мозга в целом, благодаря своим мощным антиоксидантным и противовоспалительным свойствам - тем же, которые являются перспективными при метаболическом синдроме.
Куркумин проявляет более 150 потенциально терапевтических эффектов, в том числе, обладает мощными противораковыми свойствами. Куркумин также способен пересекать гематоэнцефалический барьер – это одна из причин, по которой он считается перспективным нейропротекторным средством при широком диапазоне неврологических расстройств.
Одним из путей, которым достигается такой эффект, является, как и у витамина D, модулирование большого количества генов. Предыдущие исследования также показали, что куркумин действует, проникая в мембрану клеток, изменяя ее физические свойства и упорядочивая ее.
Что касается его противовоспалительных свойств, куркумин может подавлять как активность, так и синтез циклооксигеназы-2 (COX2) и 5-липоксигеназы (5-LOX), а также других ферментов, вовлеченных в процесс воспаления.
Исследование 2006 г. также установило, что экстракт куркумы, состоящий из куркуминоидов (куркумин – это наиболее изученный куркуминоид), блокирует воспалительные процессы, эффективно предотвращая активацию белка, который вызывает отек и боль.
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Куркума вполне может быть одной из самых полезных трав на планете, а в Индии ее часто называют «специей жизни». Куркумин в куркуме обладает способностью модулировать активность и экспрессию генов, как уничтожая раковые клетки, так и содействуя работе здоровых клеток.
Он также поддерживает анти-ангиогенез, то есть помогает предотвратить развитие дополнительного кровоснабжения, необходимого для роста раковых клеток. Куркумин, оказывается, является универсально полезным практически при любом виде рака.
Исследование, опубликованное в «Отчете о натуральных продуктах» за 2011 год, еще более проясняет, почему куркумин полезен при целом ряде состояний, которые составляют метаболический синдром, описывая лечебное применение куркумина при широком спектре заболеваний, в том числе:
Куркума – прекрасная пряность с теплым, землистым, перечным вкусом. В восточной культурной традиции, в том числе, в традиционной китайской медицине и Аюрведе, куркума ценится за свои лечебные свойства и аромат уже более 5000 лет.
Это та специя, которую я рекомендую держать в кухне постоянно, ведь она прекрасно сочетается с томатными соусами, супами, тушеными блюдами, листовой зеленью, жареным картофелем, цветной капустой и другими овощами и даже яйцами.
Высококачественный порошок куркумы вместо порошка карри даст вам больше активного куркумина, но, если вам нужен его лечебный эффект, то лучше принимать добавки.
Ту дозу куркумина, которую применяли в ходе научных исследований, с одной лишь пищей получить трудно. В приведенном исследовании куркумин использовали в дозировке один грамм, хотя типичная противораковая доза составляет до трех грамм экстракта биодоступного куркумина три-четыре раза в день, что трудно достичь, употребляя обычный порошок куркумина. В самом корне куркумы концентрация куркумина составляет лишь около 3 процентов.
Одним из способов увеличения всасывания куркумы является приготовление микроэмульсии – смешайте столовую ложку порошка куркумина с 1-2 яичными желтками и одной-двумя чайными ложками растопленного кокосового масла. Затем, с помощью ручного блендера на высокой скорости, взбейте смесь до получения эмульсии.
Другой способ увеличить поглощение – добавить столовую ложку порошка куркумина в литр кипящей воды. Вода должна бурлить при добавлении порошка – иначе вы не добьетесь нужного эффекта, как и если добавить куркумин в воду комнатной температуры и нагревать их вместе. Пусть покипит 10 минут – у вас получится 12% -ный раствор, который можно пить сразу же, как только он остынет. Со временем, куркумин постепенно выпадет из раствора - через шесть часов он станет уже 6% -ным, поэтому лучше всего выпить воду в течение четырех часов.
Куркумин – очень действенный желтый пигмент, который может навсегда изменить цвет вашей кухни, если не проявить осторожность. Во избежание «синдрома желтой кухни», я рекомендую вам выполнять все смешивания под вытяжкой плиты, чтобы порошок не попал в кухню.
В качестве альтернативы, гораздо легче принять куркумин в виде добавок – только убедитесь, что это высококачественный бренд, предназначенный для увеличения биологической доступности. И поищите экстракт куркумы, в котором, по меньшей мере, 95% куркуминоидов. Просто помните, что это встречается относительно редко и их трудно найти.
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Если у Вас метаболический синдром, вы, скорее всего, резистентны к инсулину. По словам д-ра Роберта Люстига, профессор детской эндокринологии в Университете Калифорнии, Сан-Франциско, в каком бы органе не развилась инсулинорезистентность, все закончится тем, что в нем возникнет собственное хроническое заболевание обмена веществ. Например, если у вас резистентность к инсулину в печени, то, в конечном итоге, у вас разовьется диабет 2 типа.
Если у вас резистентность к инсулину в мозге, то, в конечном итоге, у вас разовьется болезнь Альцгеймера. Инсулинорезистентность почек приводит к хронической почечной недостаточности, и так далее. Все эти заболевания являются инсулинорезистентными состояниями. Вопрос заключается в том, что же вызывает резистентность к инсулину, в первую очередь?
«Есть некоторые очень интересные новые данные, которые показывают, что если вы перегружаете митохондрии – это фабрики по сжиганию энергии внутри клеток, в любом органе, у вас, в конечном итоге, возникнут симптомы различных форм хронического метаболического заболевания», - говорит д-р Люстиг. «Химическим веществом, более всего перегружающим митохондрии, являются транс-жиры. А вторым таким веществом является сахар. Именно транс-жиры и сахар в значительной степени характеризуют рацион из обработанных продуктов».
Избыток сахара в рационе, особенно фруктозы, которая оказывает неблагоприятное воздействие на все метаболические гормоны, приводит к высоким показателям резистентности к инсулину в США. Поэтому очень важно следить за количеством фруктозы в вашем рационе, чтобы оно не превышало 25 граммов в день, а, если у вас метаболический синдром – то не более 15 граммов в день.
Проще говоря, нужно избавиться от обработанных пищевых продуктов в рационе и сосредоточиться на настоящей пище (что, кстати, поможет снизить уровень хронического воспаления). Чередующееся голодание может быть еще одним способом решения проблемы резистентности к инсулину, как и занятия спортом.
Занятия физической нагрузкой имеют решающее значение в борьбе с метаболическим синдромом, потому что они увеличивают мышечную массу, а это увеличивает митохондрии, что, в свою очередь, повышает чувствительность к инсулину. Также очень важно оптимизировать кишечную флору, в идеале, употребляя в пищу традиционно ферментированные продукты.
Помните, что обработанные продукты питания в целом имеют тенденцию разрушать здоровую микрофлору, так что если вы перейдете на рацион питания из цельных продуктов с низким содержанием сахара, вы автоматически укрепите и здоровье кишечника.опубликовано econet
Автор Джозеф Меркола
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