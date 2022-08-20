Круги и мешки под глазами: 10 способов их избежать

Легкий массаж области вокруг глаз позволит стимулировать кровообращение и улучшить дренаж. Благодаря этому, круги под глазами и другие следы усталости станут меньше заметны.
Круги и мешки под глазами являются распространенной проблемой. В большинстве случаев всему виной неправильный образ жизни и недостаток сна. Косметические средства или процедуры позволяют лишь замаскировать, либо на время справиться со следами усталости. Если же вы хотите полностью покончить с этой проблемой, стоит пересмотреть ваши ежедневные привычки.
Дело в том, что круги и мешки под глазами являются следствием задержки жидкости. Это может происходить как из-за гормональных изменений, так и из-за вредных привычек. Кроме того, кожа вокруг глаз может выглядеть плохо из-за недостаточного ухода, поскольку часто ей не уделяют должного внимания.
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Конечно, эта проблема не является серьезной и не угрожает здоровью. Тем не менее многие постоянно ищут новые способы борьбы с ней. Ведь круги и мешки под глазами не только придают усталый вид, но и добавляют возраста.
К счастью, есть простые и эффективные советы, которые вам точно помогут.
Прежде чем перейти к решению этой проблемы, давайте еще раз проанализируем ее причины. Ввиду того, что некоторые из этих факторов связаны с неправильным образом жизни, стоит понять, какие изменения вам нужно будет внести в свои привычки. Иначе, что бы вы ни делали, проблема будет постоянно возвращаться.
Итак, вот основные факторы:
Так как эта проблема затрагивает многих женщин (да и мужчин), индустрия красоты постоянно предлагает все новые продукты для борьбы с ней. Прежде всего, это увлажняющие кремы для нежной кожи вокруг глаз. Но также есть и более серьезные профессиональные процедуры, такие как лазер или аппараты IPL.
Тем не менее домашние средства также могут оказаться вам полезны. На самом деле они являются отличным дополнением к любым косметическим процедурам. Обязательно попробуйте включить в их свой уходовый ритуал. Это просто и не потребует практически никаких затрат.
Не спорим, это самый банальный совет. Тем не менее, если бы все ему следовали, то проблем было бы гораздо меньше. Хороший сон — основа красивой кожи, если вы хотите избавиться от кругов под глазами, следует внимательнее относиться к ночному отдыху.
Совет: постарайтесь спать 7-8 часов в день, причем это должен быть непрерывный сон. Если у вас с этим проблемы, попробуйте пить расслабляющий травяной чай на ночь.
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Если вы хотите надолго сохранить молодость кожи, то, как бы вы ни устали, никогда не ложитесь спать с макияжем. Ведь остатки косметики, а также скопившиеся за день загрязнения могут вызывать не только мешки и круги под глазами, но и прыщи.
Совет: смочите ватную подушечку в масле сладкого миндаля и протрите лицо. Это поможет легко удалить даже стойкий макияж. Если масло кажется вам слишком жирным, вы можете использовать специальные косметические продукты — молочко или крем для снятия макияжа.
Как вы знаете, соль способствует задержке жидкости. А потому, если в вашей диете много соленых продуктов, вполне вероятно, что именно это приводит к появлению кругов и мешков под глазами.
Совет: попробуйте заменить соль специями, когда вы что-то готовите. Вы можете использовать орегано, тимьян, лавровый лист или куркуму. Кроме того, не забывайте проверять данные на этикетках продуктов. Ведь иногда в них содержится огромное количество соли.
Овощи, в особенности зеленого цвета, очень полезны для красоты и здоровья кожи. Они улучшают снабжение клеток кислородом, что помогает бороться с воспалением и задержкой жидкости. Кроме того, содержащиеся в овощах антиоксиданты позволяют бороться с преждевременным старением кожи.
Совет: вы можете ввести в свою диету овощи в виде салатов и зеленых смузи. Следует также помнить о том, что овощи наиболее полезны в сыром виде.
Обезвоживание в первую очередь сказывается на состоянии кожи: она становится более сухой и теряет упругость. Поэтому могут появиться круги и мешки под глазами, а также «гусиные лапки» — морщинки в уголках глаз.
Совет: специалисты рекомендуют пить 7-8 стаканов воды в день. Если вам не нравится простая вода, пейте травяные чаи, а также натуральные соки.
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Эти яркие и ароматные фрукты, богатые витамином С, повышают выработку коллагена. Данное вещество не только предотвращает появление ранних морщин, но и поддерживает упругость нежной кожи вокруг глаз.
Совет: ешьте больше апельсинов, грейпфрутов, лимонов и прочих цитрусовых. Вы также можете пить сок или добавлять цитрусовые в смузи.
Воздействие солнечных лучей является основной причиной гиперпигментации кожи вокруг глаз. Кроме того, длительное пребывание на солнце негативно сказывается на состоянии кожи: она теряет упругость, и могут появиться морщины.
Совет: обязательно наносите защитный крем перед выходом из дома. Вы можете дополнить защиту очками от солнца.
Массаж кончиками пальцев стимулирует лимфодренаж, помогая бороться с отеками. Вы можете дополнить его нанесением увлажняющего масла или крема.
Совет: нанесите пару капель миндального или кокосового масла по контуру век и осторожно потрите круговыми движениями. Делайте такой массаж каждый вечер перед сном.
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Это самое известное средство от кругов под глазами. Благодаря своим противовоспалительным и освежающим свойствам огурец быстро снимает все следы усталости. Также он успокаивает кожу и снимает возможное раздражение.
Совет: порежьте огурец кружочками и уберите в морозилку. Затем, когда они хорошенько остынут, положите их на глаза (примерно на 5 минут).
Конечно, никакие упражнения не помогут убрать круги под глазами. Тем не менее любая физическая активность способствует циркуляции крови, а потому содействует уменьшению воспаления. Во время спорта кровь приливает к поверхности кожи, следовательно, в ее клетки поступает больше кислорода. Так что вы выглядите здоровыми и отдохнувшими.
Совет: занимайтесь спортом по меньшей мере 20 минут в день. Если вы не можете найти время на спортзал, — не беда. Есть множество комплексов упражнений, которые можно выполнять дома. Кроме того, вы можете танцевать или кататься на велосипеде.
Заметили, что круги и мешки под глазами придают вам усталый вид? Попробуйте следовать нашим простым советам, и вы увидите разницу. Конечно, несовершенства не исчезнут за одну ночь, но постепенно их следы будут становиться все менее заметными.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.by/
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