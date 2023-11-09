Кровоточат десны: в чем причина и как быстро себе помочь

Если вы заметили следы крови на своей зубной щетке, это может быть как следствием чрезмерно интенсивной чистки зубов, так и тревожным сигналом заболевания. И не только ротовой полости. Поэтому не стоит легкомысленно относиться к кровоточивости десен. Важно вовремя принять меры.

Не стоит спокойно относиться к тому, что ваши десны кровоточат. Кровоточивость дёсен часто выступает тревожным сигналом ряда болезней и чревата утратой зубов в перспективе. Поэтому обращайте внимание на данный симптом, чтобы не упустить время и принять соответствующие меры. Вот что можно сделать при кровоточивости десен.

Как бороться с кровоточивостью десен

Отчего кровоточат дёсны

Зубы в реальности не такие крепкие, дёсны не такие надёжные, какими кажутся на первый взгляд.

Существует целый ряд факторов, которые провоцируют проблемы с полостью рта.

Отметим ключевые факторы кровоточивости дёсен:

Зубной камень . Зубной налёт – упрямая и коварная вещь. Если с ним не воевать постоянно, со временем он становится толще и жестче и модифицируется в ужасный зубной камень. Обитающие в нём микроорганизмы — главная причина заболевания под названием гингивит. А кровь на вашей зубной щетке или при применении зубной нити – ключевой сигнал гингивита.

. Зубной налёт – упрямая и коварная вещь. Если с ним не воевать постоянно, со временем он становится толще и жестче и модифицируется в ужасный зубной камень. Обитающие в нём микроорганизмы — главная причина заболевания под названием гингивит. А кровь на вашей зубной щетке или при применении зубной нити – ключевой сигнал гингивита. Чрезмерно интенсивная чистка зубов. Не в меру жесткая зубная щётка или неделикатное обращение с зубной нитью имеет риск повреждения десны и спровоцировать слабое кровотечение. А через такую вот царапину запросто занести инфекцию.

Не в меру жесткая зубная щётка или неделикатное обращение с зубной нитью имеет риск повреждения десны и спровоцировать слабое кровотечение. А через такую вот царапину запросто занести инфекцию. Нехватка витаминов . Витамины играют роль в прочности сосудистых стенок и свёртываемости крови. Иногда при дефиците витаминов стенки сосудов истончаются, и кровотечение может спровоцировать даже слабое давление на зуб/десну. Если ваше питание сбалансировано, указанной проблемы можно избежать.

. Витамины играют роль в прочности сосудистых стенок и свёртываемости крови. Иногда при дефиците витаминов стенки сосудов истончаются, и кровотечение может спровоцировать даже слабое давление на зуб/десну. Если ваше питание сбалансировано, указанной проблемы можно избежать. Диабет. Данное заболевание гормональной природы ослабляет противостояние дёсен перед инфекциями. По этой причине лицам, страдающим диабетом, необходимо особое внимание уделять гигиене полости рта.

Данное заболевание гормональной природы ослабляет противостояние дёсен перед инфекциями. По этой причине лицам, страдающим диабетом, необходимо особое внимание уделять гигиене полости рта. Беременность/приём ряда контрацептивных препаратов на гормональной основе . Гормональный дисбаланс отражается на состоянии дёсен: их ткань может отекать, быть более рыхлой и слабо устойчивой к механическим воздействиям.

. Гормональный дисбаланс отражается на состоянии дёсен: их ткань может отекать, быть более рыхлой и слабо устойчивой к механическим воздействиям. Жёсткая установка протезов. Стоматологические протезы – распространенная причина возникновения и прогрессирования гингивита. Любая ортопедическая конструкция предполагает особые гигиенические мероприятия.

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Когда вы не обращаете внимание на кровоточивость дёсен

Даже когда вы категорически убеждены, что патологий внутренних органов у вас не имеется, розовую пену в полости рта нельзя игнорировать.

И вот почему:

Гингивит коварен. Даже если дёсны опухли, покраснели и кровоточат при чистке зубов, они не болят, и гингивит многими просто не воспринимается как опасное заболевание. Однако, воспаление, спровоцированное микроорганизмами, прогрессирует, создавая стойкий отталкивающий «аромат» из полости рта, и далее развивается в пародонтит. Последний говорит о воспалении тканей десны, удерживающих зуб. Десна «отходит от зубов, они начинают шататься и в перспективе просто выпадают.

Бактерии в ротовой полости активно размножаются и могут транспортироваться в систему кровотока. А это уже угроза внутренним органам.

Терапия кровоточивости дёсен

Лучший выход – записаться на прием к стоматологу. Специалист быстро выяснит, по какой именно причине кровоточат ваши дёсны.

Если проблема имеет узко стоматологическую направленность, доктор почистит ротовую полость, откорректирует локализацию протезов (при их наличии), объяснит, как можно снимать воспаление и как индивидуально подобрать зубную щётку и пасту.

Если причинам кровоточивости - недостаток витаминов, врач посоветует необходимую витаминную добавку.

Если фактором кровоточивости выступают гормональные сбои и внутренние недуги, дантист направит вас на прием к терапевту для продолжения обследования и уточнения диагноза.

Неотложные меры

Съесть мороженое/выпить охлажденной воды. Холод имеет свойство сужать сосуды, снизит скорость распространения вероятной инфекции и поможет остановить кровоточивость. Если приложить к десне тампон из марли, смоченный в холодной воде, результат будет таким же.

Можно прополоскать ротовую полость стоматологическим ополаскивателем, нанести на дёсны специальный стоматологический гель.

Что необходимо знать! Не рекомендуется применять растворы на основе спирта и соли: если имеется воспаление дёсен, последние только усугубят положение.

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Чтобы дёсны не кровоточили

Профилактические меры:

1. Чистить зубы как минимум 2 раза в день. Щётку выбирайте средней жёсткости.

2. Каждые 6 месяцев записываться на прием к дантисту и придерживаться его советов.

3. Пересмотреть свой пищевой протокол и минимизировать объем употребляемого сахара.

4. Покончить с пагубными привычками (курение и спиртные напитки). Вещества, содержащиеся в сигаретном табаке и спиртном, раздражают слизистую рта и ослабляют местную иммунную защиту.

Как можно предотвратить кровоточивость десен посредством домашних средств? Снять указанный симптом поможет поваренная соль

Действие полоскания соленой водой на ротовую полость

1. Эпизодически повышается уровень pH в полости рта, создается щелочная среда, неблагоприятная для жизнедеятельности микроорганизмов.

2. «Уходят» отеки под действием соли, высасывающей жидкость из глубинных слоев под кожей.

3. Снимается воспаление.

Для этого понадобится солевой раствор. Как приготовить: необходимо растворить в стакане горячей воды 1 ч. ложку морской/кухонной соли. Для большего эффекта в раствор ввести:

0,5 ч. ложки пищевой соды;

2 капли йода (данный элемент имеет бактерицидное действие;

настой аптечной ромашки (активирует снятие воспаления);

настой шалфея (устраняет кровоточивость).

Как применять:

Полоскать полость рта указанным раствором, имеющим температуру тела. Необходимо стараться пропускать его между зубов, чтоб он максимально контактировал с деснами. Проводить данное мероприятие рекомендуется три раза в день по 2−4 мин. (соленую воду не глотать).

Солевой массаж

Массаж десен с помощью морской соли выступает эффективным домашним средством терапии воспаления и кровоточивости десен. Чтобы механически не повредить полость рта, соль следует предварительно измельчить.

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Для осуществления массажа необходимо соединить соль с оливковым/подсолнечным маслом и перемешать до консистенции каши, далее, посредством зубной щетки смесь нанести на зубы и десны. Втирать массу пальцами легкими массажными движениями с очень слабым надавливанием. Руки перед манипуляцией нужно хорошо вымыть и продезинфицировать спиртом.

Указанные солевые процедуры практикуются при лечении гингивита и пародонтоза. Однако если при систематической практике солевого раствора не обнаруживается позитивных результатов в продолжение семи дней, необходимо записаться на прием к дантисту. Таким образом вы сможете предупредить развитие серьезных осложнений с деснами.*опубликовано econet

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