Кожный кандидоз: 5 советов по лечению

Кандидозная инфекция может развиваться на коже лица и тела, вызывая шелушения и неприятный зуд. Это грибковое заболевание, требующее комплексного подхода к лечению и профилактике. Проблема часто встречается при самозаражении патогенным возбудителем Candida albicans.

В большинстве случаев кандидозная инфекция поражает ротовую полость, внутреннюю сторону щек и десны, диагностируется на половых органах. Более известная как «молочница», она относится к условно-патогенным, часто возникает при снижении иммунитета и сильном стрессе.

Почему возникает кожный кандидоз: основные признаки

Грибки вида Candida albicans являются частью условно-патогенной микрофлоры человека. Это означает, что возбудители постоянно присутствуют на слизистых оболочках рта, носа, половых органов или в кишечнике, но становятся активными только при создании определенных условий. Хороший иммунитет подавляет их развитие, но при ослаблении здоровья инфекция «выходит» из-под контроля.

Кандидоз на коже лица и тела чаще является вторичной инфекцией: обработав молочницу во рту достаточно потрогать щеки или шею, чтобы перенести вредные грибки на новый участок. Спровоцировать обострение могут разные причины:

сильное переутомление;

авитаминоз при строгих диетах;

сахарный диабет;

работа в помещении с повышенной влажностью;

переохлаждение.

Грибок начинает активно размножаться, распространяться в верхнем слое эпидермиса. Первым признаком является появление красных пятен, которые сильно зудят и шелушатся. По мере развития болезни появляются характерные симптомы:

на коже возникают мелкие трещины и отслоения;

пятна пекут и чешутся;

выступает мелкая красная сыпь.

При кожном кандидозе эпидермис выглядит воспаленным, напоминает заживающий термический ожог. Но правильно установить тип грибка может только дерматолог после проведения анализов.

Советы по лечению кожного кандидоза

При появлении болезни пациенту подбираются противогрибковые препараты и мази для обработки воспаленной кожи. Но лечение не даст результата, если не устранить основную причину. Кожный кандидоз часто возвращается рецидивами, поэтому следуйте простым рекомендациям врачей-дерматологов.

Избегайте повышенной влажности

Влажная среда поддерживает рост и размножение кандидозных грибков. Чтобы остановить заболевание, следите за чистотой и сухостью вашей одежды. Обязательно переодевайтесь сразу после окончания тренировки или пробежки. После душа тщательно вытирайте кожные складки под грудью, в паху и на шее. Приобретайте для спортзала только качественные комплекты из «дышащих» материалов, которые быстро высыхают, отводят влагу.

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Полюбите одежду из натуральных тканей

Кандидоз, как и любая кожная инфекция, провоцирует зуд и жжение. Чтобы не усилить симптомы и не спровоцировать новые высыпания, на время обострения отдавайте предпочтение одежде из натурального хлопка. Выбирайте модели свободного кроя с плоскими швами, которые не натирают кожу.

Откажитесь от ароматизированного мыла

При использовании средств гигиены с добавлением ароматизаторов, красителей и эфирных масел уровень рН кожи может меняться. Исчезает природная защита и кандидозные грибки резко активируются, что провоцирует рецидив инфекции. Используйте моющее средство с нейтральным рН, применяйте гипоаллергенные гели для душа.

Снижайте уровень сахара

При частом употреблении сладких и углеводных продуктов в крови резко повышается уровень сахара. Он развивает устойчивость грибков Candida albicans к местному иммунитету и противогрибковым лекарствам. Поэтому инфекция постоянно возвращается, с трудом поддается лечению.

Для избавления от кожного кандидоза обязательно проверьте уровень сахара в крови. Значительно сократите в рационе количество сладких блюд, ешьте больше овощей, зерновых продуктов, фруктов на десерт и перекус. Пустые углеводы замените кашами, овощными супами и салатами.

Не забывайте о пробиотиках

При лечении кожного кандидоза важно поддерживать и укреплять иммунитет. Одним из способов является прием пробиотиков в виде капсул. Препараты и биодобавки содержат живые бактерии определенного типа, которые создают в кишечнике благоприятную среду, подавляя дрожжевые грибки и вредные возбудители. Не забывайте каждый день пить натуральный кефир и кисломолочные продукты без консервантов.

Кожный кандидоз – грибковая инфекция, которая при попадании на кожу провоцирует неприятные ощущения, портит внешний вид. Для успешного лечения и полного избавления от болезни сочетайте медикаментозную терапию и советы дерматологов, помните о поддержке иммунитета и правильном уходе за телом.

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