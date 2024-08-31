Коробочное дыхание морских котиков: восстановит спокойствие и контроль над мыслями за пару минут

Правильное дыхание позитивно влияет на здоровье и снижает стресс. Дыхательная техника под названием "коробочное дыхание морских котиков" поможет вам обрести душевное равновесие после пережитых волнений и востановить нервную систему. Вот инструкция по выполнению дыхательного упражнения.

Можно ли научиться управлять своим сознанием через дыхание? Особые дыхательные техники помогают снизить накал стресса, когда вы тревожитесь, нервничаете и переживаете.

Техника Вима Хофа. Как дыхание меняет сознание

Почему это возможно - работа с сознанием при помощи дыхания?

У человека имеется так называемый блуждающий нерв, который как бы обвивает тело и осуществляет связь головного мозга и многих жизненно важных органов. Этот нерв регулирует чувство голода, иммунную защиту, состояния спокойствия или тревоги.⠀

Можно управлять функциями блуждающего нерва посредством дыхания.⠀

Дыхательная гимнастика повышает тонус блуждающего нерва и даже помогает в начальной стадии гипертензии.

Управляем сознанием через дыхание

Итак, коробочное дыхание морских котиков (КДМК) помогает восстановиться в стрессовом состоянии и сохранить душевное самообладание.

Техника КДМК

Выполняем вдох на 4 счета.

Задерживаем дыхание на 4 счета.

Выполняем выдох на 4 счета.

Отдых на 4 счета.

В процессе выполнения этой гимнастики можно чертить в воздухе прямоугольник, что помогает выдерживать необходимый ритм.

Дышите синхронно с этой картинкой:

Удивительно простой и эффективный способ помочь восстановить спокойствие и контроль над своими мыслями в состоянии стресса.

Используйте это изображение, чтобы не терять время!

Вдохните 4 секунды (пока круг расширяется)

Задержите легкие полными на 4 секунды (пока круг остается полностью расширенным).

Выдохните 4 секунды (пока круг сужается)

Удерживайте легкие пустыми в течение 4 секунд (пока круг сжимается).

Это оно!

Как это действует

Постепенное расширение легких дает сигнал сердцу замедлить ритм, подарит ощущение спокойствия и расслабления. Блуждающий нерв дает команду на секрецию ацетилхолина, который обеспечивает полноценное расслабление нервной системы.

Данная методика работы с дыханием сегодня приобретает популярность благодаря голландцу по имени Вим Хоф.опубликовано econet

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