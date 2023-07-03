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Корень одуванчика от варикоза, отеков и псориаза

Автор: Econet 03 июля 2023 6330
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Всем привычный одуванчик, а, точнее, его корень может применяться при ряде заболеваний. Одуванчик имеет ценный химический состав: витамины А, К, С, Е, клетчатка, кальций и калий, белок, фолиевая кислота и витамины комплекса В. Корень одуванчика может помочь при проблемах пищеварения, варикозном расширении вен, псориазе.

Корень одуванчика от варикоза, отеков и псориаза

Не всем известно, что простой одуванчик со своими яркими желтыми цветами является чудо-растением с поразительным действием на наше здоровье. Например, это незатейливое растение улучшает пищеварение, помогает снять отечность и способствует лечению псориаза.

Применение корня одуванчика

В состав одуванчика входят  витамины А, К, С, клетчатка, микроэлементы кальций и калий. Растение по содержанию белка обогнало известный шпинат. Зелень одуванчика включает витамин Е, фолиевую кислоту и витамины комплекса В.

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Целебное действие корня одуванчика

С лечебной целью активно применяется  корневище одуванчика, растение собирают в летние месяцы, когда он имеет максимальную горечь. Листья можно собирать и весной, и летом, но они имеют лучшие вкусовые качества именно весной. Листья одуванчика добавляют в салаты, едят сырыми, чуть-чуть бланшированными. В кулинарии они могут использоваться как аналог шпината. Из сушеных листьев готовят напитки для улучшения пищеварения, чаи, сухой корень растения станет хорошей альтернативой кофе.

Корень одуванчика от варикоза, отеков и псориаза

Одуванчик стимулирует работу организма, является природным слабительным и мочегонным. Он нормализует работу почек и печени. Имеются предварительные клинические эксперименты на животных, которые продемонстрировали возможности экстракта корня растения в борьбе с онкологией толстого кишечника и печени.
Одуванчик не имеет побочного действия.

Одуванчик для нормальной работы кишечника

Из корня этого растения готовят чай, нормализующий пищеварение и активирующий дефекацию. Чай стимулирует производство желчи. 

Одуванчиковый корень содержит высокую концентрацию инулина - клетчатки, которая поддерживает жизнедеятельность кишечной флоры.

Рекомендуется употреблять чай из одуванчика ежедневно, если есть склонность к диарее. При желании чай подслащивается медом, его можно комбинировать с такими компонентами как имбирь и солодка.

Одуванчик против запора

Причины запоров:

  • порочное питание с малым процентом клетчатки,
  • медикаментозные препараты,
  • обезвоживание организма,
  • недостаточная физическая активность.

Такие травы, имеющие слабительный эффект, как одуванчик, ревень, имбирь, барбарис, эффективно справляются с проблемой запора.

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Одуванчик помогает при задержке воды

Задержка воды или отечность имеет место, когда почки не справляются с функцией вывода жидкости. Почему возникает подобное состояние? У женщин отеки возможны в период беременности, при ПМС. Задержка жидкости также может свидетельствовать о кардиологических проблемах или дисфункциях почек.

С целью снизить отечность и артериальное давление доктора прописывают пациентам диуретики, чтоб организм эффективнее избавлялся от лишней жидкости. Но в таком случае минерал калий начинает вымываться водой, что ведет к снижению его содержания, крайне не желательно для лиц с кардиологическими проблемами. Одуванчик - замечательное мочегонное, так как он в придачу имеет в составе большой процент калия.

Одуванчик борется с варикозом

Варикозное расширение вен развивается, когда вены увеличиваются, опухают и искривляются. Это явление может появляться в любой области тела, но, как правило, более всего прогрессирует в ногах. Недостаточная физическая активность, избыточный вес, беременность и всё то, что ослабляет кровоток в области ног, усиливает вероятность варикозного расширения вен. В этом случае одуванчик, который применяется как мочегонное, может снять симптоматику заболевания.

Корень одуванчика от варикоза, отеков и псориаза

Одуванчик уменьшает симптомы псориаза

Псориаз - это хронический недуг кожи, затрагивает примерно 2% населения западного мира. На сегодняшний день не существует медикаментов против псориаза. Его могут вызвать следующие факторы: стресс, неправильное питание, вредные привычки.

Ряд растений, и одуванчик в том числе, могут ослабить симптоматику псориаза. Сбалансированное питание, систематические физические нагрузки и солнечное излучение способствуют улучшению состояния больного. 

Теперь вы знаете, что такое распространенное и незатейливое растение как одуванчик может послужить вам для оздоровления при многих проблемах.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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здоровье корень одуванчика пищеварение варикозное расширение вен псориаз

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