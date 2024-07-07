Кому угрожает инфаркт? Летние советы кардиолога

Существует множество факторов риска, провоцирующих инфаркт. Узнайте основные из них. Это поможет предотвратить инфаркт и сохранить здоровье вашего сердца.

Ежегодно в мире от болезней сердца умирает 18 млн. человек, из них 2 млн. в нашей стране. Многие думают, что от инфаркта умирают мужчины старше 40 лет, страдающие гипертонией или различными заболеваниями сердца. На деле все бывает по-другому. От инфаркта умирают как мужчины, так и женщины. Инфаркт с каждым годом молодеет. В наши дни не редкость, когда инфаркт поражает молодых парней, а женщины старше 50 лет заболевают им даже чаще, чем мужчины.

Инфаркт не возникает без причины

Вы наверно заметили, что с наступлением жарких летних дней количество машин скорой помощи мчащихся по улице с пронзительным ревом сирены становится намного больше. Чаще всего требуют "скорую помощь" в летние месяцы люди с больным сердцем, для них считанные минуты решают вопрос жизни и смерти.

Вместе с ростом солнечной активности повышается кровяное давление, что и становится причиной гипертонического криза и инфаркта. Правда, не у всех, а только у тех, кто не придавал важное значение профилактике инфаркта, несмотря на то, что он относился к группе риска развития заболеваний сердца. Инфаркт не возникает без причины, существует большое количество факторов риска, провоцирующих его.

Самые опасные из них:

наследственная предрасположенность. Если у кого-то из родителей или близких родственников был инфаркт, то вероятность его возникновения у детей резко возрастает;

регулярное повышение давления до 140/90 мм ртутного столба и выше;

превышение содержания холестерина в крови уровня 5 ммоль/л;

возраст старше 50 лет для женщин и старше 40 лет для мужчин;

курение, употребление алкоголя и наркотиков;

избыточный вес и малоподвижный образ жизни;

постоянные эмоциональные нагрузки, стрессы;

сахарный диабет.

Симптомы инфаркта миокарда могут быть яркими, походить на симптомы другой болезни или же вовсе отсутствовать. Чем больше очаг поражения в сердечной мышце и слабее организм больного, тем сильнее проявляются признаки инфаркта.

Мелкоочаговый инфаркт переносится больными легче, чем обширный. Он связан с меньшим риском осложнений.

Общее состояние больного в остром периоде обширного инфаркта очень тяжелое, наряду с сильной болью за грудиной он начинает ощущать общую слабость и нехватку воздуха. Его тело покрывается холодным потом, а лицо становится бледным. У больного отмечаются скачки давления и головокружение, а иногда даже потеря сознания.

Причина инфаркта - перекрытие просвета сосудов атеросклеротической бляшкой - тромбом. К его образованию приводит повышение содержания холестерина в крови, что не происходит за короткий период времени.

Есть целый ряд признаков, сигнализирующих о нарушении кровообращения и работы сердца. Они начинают проявляться за несколько месяцев до инфаркта, а иногда даже в течение многих лет до приступа сердца. Зная их можно вовремя начать лечение заболеваний сердца и избежать инфаркта миокарда:

1. Одышка. Даже незначительная одышка для вас должна стать поводом для тревоги. Она в 90% случаях появляется при развитии болезней сердца. У многих людей за несколько дней до инфаркта наблюдается одышка даже в лежачем положении, им становится удобнее спать сидя.

2. Боль. Перед инфарктом все больные ощущают боль не только в области груди, но и в других частях тела. Чаще всего она возникает в животе, области плеча, рук, шеи, спины и челюсти. Поэтому сердечные боли часто путают с мышечной и зубной болью, изжогой и гастритом.

Проверить от чего возникла боль несложно, примите таблетку нитроглицерина, если при этом болевые ощущения заметно облегчаются, значит, они вызваны нарушением работы сердца.

3. Упадок сил. Весной и в начале лета упадок сил может быть связан с недостатком витаминов, стрессами и повышенной физической нагрузкой. Но чрезмерная утомляемость наблюдается и при сердечной недостаточности. Если это так, то человек с каждым днем чувствует себя все больше уставшим и "разбитым".

4. Отеки. Если вы стали замечать кольца на ногах после снятия обуви или стало трудно застегивать сапоги, то вам надо обратиться к кардиологу, чтобы проверить работу сердца. Если оно работает не в полную силу, кровь не успевает выводить жидкость из организма и возникают отеки.

5. Головокружение, потери равновесия, обморок. Эти симптомы часто сигнализируют о патологии сосудов и сердца. При возникновении хотя бы одного из них нанесите визит к кардиологу.

6. Учащенное сердцебиение. Каждый из нас сам может определить частоту сердцебиения по пульсу. Чем чаще бьется сердце, тем выше пульс. У среднестатистического здорового человека в норме пульс равен 60- 80 ударам в минуту. Повышение частоты пульса выше этой нормы может говорить о серьезных сердечных нарушениях.

7. Храп и воспаления десен. Доказано, что храп и нарушение дыхания во сне увеличивают риск развития инфаркта в 5 раз. Воспаления и кровоточивость десен также могут сигнализировать о нарушении работы сердца. Ведь парадонтит и гингивит развиваются при нарушении кровообращения и питания тканей десен, а они происходят не только в мелких сосудах, но и во всем организме.

8. Сексуальные проблемы. Каждый третий мужчина, перенесший инфаркт, в течение нескольких лет до приступа имел проблемы с эрекцией. Неудачи в сексуальной жизни у мужчин возникают из-за ухудшения кровоснабжения и патологии в сосудах.

Практические советы кардиолога

1. Кроме регулярного обследования у кардиолога, каждому человеку, страдающему сердечно-сосудистыми заболеваниями, советую в летнее время не выходить на улицу без лекарств и бутылочки воды.

2. Ежедневно измеряйте давление и пейте больше жидкости.

3. Днем старайтесь находиться в помещении, где работает кондиционер.

4. Два-три раза в день принимайте прохладный душ.

5. Длительное нахождение под солнцем и физические нагрузки в летнее время приводят к обезвоживанию организма, в результате чего кровь загущается и возникает сильная угроза образования тромба.

6. Снизить свертываемость крови помогает аспирин, он недорог, регулярно принимайте его в дозах, которую вам должен назначить врач.

7. Пить кофе, пиво, алкогольные и газированные напитки в жару сердечникам категорически противопоказано.

8. Пейте воду, но не больше одного литра в сутки при весе 60-80 кг.

9. У людей старше 60 лет содержание калия в организме резко снижено, поэтому во время жары им надо дополнительно принимать препараты, содержащие калий.опубликовано econet

Автор Искандер Милевски

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