Кому особенно рекомендуется употреблять лимоны

Лимоны - это настоящий кладезь витамина С. Но их польза для здоровья этим не ограничвается. В лимонах содержится пектин (пребиотик), который способствует снижению сахара в крови. Эти цитрусовые низкокалорийны, поэтому их полезно включать в различные диеты. Вся польза лимонов описана здесь.
Лимоны необычайно полезны для здоровья. И не только благодаря высокой концентрации витамина С. Львиная доля углеводов лимона – это пектин, который считается пребиотиком и благоприятствует снижению сахара в крови. В лимонах практически полностью отсутствуют сахара, то есть у них низкий гликемический индекс. Лимоны низкокалорийны.
Витамин С. Лимон – оптимальный источник витамина С. Этот витамин важен для выработки коллагена, помогает усвоению железа из растительной пищи. Достаточное поступление в организм вит-на С предотвращает формирование камней в желчном пузыре. Вит-н С эффективно борется с простудой, способствует восстановлению костей.
Лимонная кислота (ЛК). ЛК присутствует в соке лимона. ЛК не снижает pH, а повышает его (защелачивает). Повышая pH урины, ЛК помогает растворять камни в почках. ЛК способствует удалению из организма аммиака – продукта белкового обмена.
D-лимонен. Присутствует в кожуре. D-лимонен снимает воспаление и нормализует содержание сахара в крови. D-лимонен полезен при патологиях органов дыхания. Поэтому он необходим для лиц с поврежденными легкими (после перенесенной пневмонии, при астме), курильщикам.
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Эриоцитрин. Данный антиоксидант присутствует в лимонном соке и цедре. Эриоцитрин в комбинации с прочими активными веществами показывает эффект в снижении воспаления, оксидативного стресса и оптимизации уровня сахара в крови. Эриоцитрин запускает окисление жирных кислот и нормализует чувствительность к гормону инсулину. Это вещество активирует биогенез клеточных митохондрий.
Гесперидин. Снижает оксидативный стресс и воспаление, нормализует состояние сосудов. Гесперидин минимизирует вероятность макулярной дегенерации (дистрофии сетчатки глаза у пожилых людей). Вещество снижает действие галактозы – сахара, аналогичного глюкозе, который присутствует в молокопродуктах.
Диосмин. Улучшает состояние кровеносных сосудов. В сочетании с гесперидином эффективен при варикозе и терапии геморроя.
Нобелетин. Присутствует в цедре лимона. Является потенциальным геропротектором.
Цедра – самая полезная часть лимона. Поэтому рекомендуется употреблять его вместе с кожурой.
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Источник: https://econet.by/
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