Кому нельзя помидоры: другой взгляд на пасленовые

В наше время появилось очень много новых продуктов, которые люди привыкли употреблять, не задумываясь об их полезных свойствах и побочных эффектах. Если о вреде полуфабрикатов, которых изготавливают с добавлением искусственных компонентов, знают многие, то любые овощи и фрукты все привыкли считать одинаково полезными для здоровья.

Большинство людей считает, что кроме пестицидов или нитратов, никакого вреда от даров земли быть не может, ведь они являются источниками полезных веществ, и их с древности употребляли в пищу. Но, не все окультуренные овощи, которые люди привыкли ежедневно видеть на своем столе, полезны, также как и их дикие предшественники. Например, что может быть привычнее салата с помидорами и перцем? Но, несколько сотен лет назад, многие овощи, такие как помидоры, даже не были известны нашим предкам. Можно ли быть полностью уверенными в том, что современные организмы полностью приспособились к этим продуктам?

Побочные эффекты привычных овощей

К пасленовым относятся томаты, картофель, все виды перца, баклажаны – одинаково любимые овощи всех народов мира. Но, кроме полезных витаминов и микроэлементов, пасленовые содержат и вредные вещества, такие как соланин. Это алкалоид, который провоцирует проблемы с желудком, головные и суставные боли, нарушение сна, раздражительность, угнетенное состояние, проблемы с пищеварением и нарушение сердечной деятельности.

Кроме этого, соланин вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта и неврологические нарушения. Это вещество способствует мышечному оцепенению, нарушению функций эндокринной системы, повышенной проницаемости стенок кишечника.

Кальцитриол – активный метаболит витамина D3, также содержащийся в овощах семейства пасленовых, помогает кишечному тракту активно усваивать кальций. Но, слишком большое содержание кальция, ведет к его накапливанию в мягких и соединительных тканях сухожилий, хрящей, почек и кожных покровах. Это может провоцировать риск развития костеоартритов, заболеванию коронарных сосудов сердца, и других нарушений.

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Многие медицинские специалисты считают, что исключение этих овощей из рациона, помогает снижать болезненные проявления при заболеваниях суставов, болевые синдромы в мышечной ткани, облегчает состояние при воспалительных процессах в желчном пузыре и восстанавливает полноценный ночной отдых.

Следует знать, что табак тоже принадлежит семейству пасленовых, а о его вреде для организма знает как взрослый, так и ребенок. Его успешно применяли для курения в течение нескольких столетий, но сейчас все больше людей отказываются от его употребления, из-за вреда, причиняемого здоровью.

Некоторые части этих овощей строго запрещено употреблять в пищу, так как они ядовиты и могут вызывать серьезные отравления. В Древнем Риме их использовали для изготовления сильного яда. Те, кто выращивает овощи семейства пасленовых, должны строго следить, чтобы дети и домашние животные случайно не употребляли в пищу недозрелые овощи, незрелые ягоды паслена, семенные коробочки, так как они могут содержать токсины. опубликовано econet

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