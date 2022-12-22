Коэнзимы Q и А: Квазивитамины, которые возвращают здоровье

Квазивитамины являются неотъемлемой составной частью обмена веществ уже в течение миллионов лет. Какова роль коэнзимов в процессе метаболизма, вы узнаете из этой статьи...

Удивительная вещь эти квазивитамины, которые называют также псевдовитаминами или невитаминами. Часто они представляют собой нечто среднее между витамином и жировой субстанцией, витаминно-подобное вещество, которое таинственным образом проявляет свою удивительную мощь. Эти биовещества участвуют в обмене веществ уже в течение миллионов лет. Если их не хватает, то что-то не ладится с нашим самочувствием. Если мы восполняем их недостаток, они возвращают нам здоровье. Сегодня поговорим о двух коэнзимах: Q и А.

Коэнзим Q запускает энергетические процессы

Если карнитин занимается только транспортировкой полезных веществ в организме, то этот квазивитамин работает истопником, сжигая молекулы жира в клетках. Это вещество носит также название убиквинон.

Люди, страдающие сердечнососудистыми заболеваниями, зачастую испытывают дефицит коэнзима Q вследствие неправильного питания, повышенных потребностей в нем или дефектов его синтеза (генетически запрограммированных или приобретенных). При ангине, гипертонии или дефектах клапанов сердца потребность в коэнзиме Q нередко возрастает. Пробы тканей, взятые у пациентов с различными заболеваниями сердца, в 50-75% случаев показывают нехватку этого квазивитамина. Это опасно, так как сердечная мышца является одной из самых активных во всем организме. Поэтому в последнее время при лечении кардиологических заболеваний в США все чаще применяется коэнзим Q.

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По данным исследований, ежедневный прием 50 мг коэнзима Q в течение четырех недель сократил количество приступов стенокардии у пациентов на 53 %.

Ввиду того, что с возрастом концентрация коэнзима Q в организме заметно снижается, людям старше 50 лет требуются дополнительные дозы этого вещества.

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, зачастую испытывают дефицит коэнзима Q вследствие неправильного питания.

Биохимики советуют

На завтрак приготовить затирку из свежеразмолотых пшеничных зерен (небольшие ручные мельницы недороги).

Кроме того, съесть немного чеснока. В нем содержится микроэлемент селен, способствующий размножению молекул коэнзима Q в организме. Нехватка селена ведет к нехватке коэнзима Q.

Коэнзим А - энергия в чистом виде

Об этом веществе современные физиологи и биохимики говорят с восторгом. Чем больше исследователи узнают об этом чуде природы, тем больше новых открытий оно сулит людям.

Коэнзим А принимает самое активное участие в производстве энергии в каждой из 70 триллионов клеток нашего организма и необходим для любого вида мышечной деятельности. Даже когда вы утром открываете глаза, на это расходуются миллионы молекул коэнзима А.

Если вы чувствуете себя вялым и уставшим, но хотите взбодриться, то вам надо повысить концентрацию коэнзима А в организме на 50%. И произойдет чудо! Вы почувствуете себя заново родившимся.

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Основным действующим началом и ядром молекулы коэнзима А является пантетин, получаемый из пантотеновой кислоты (витамин группы В). Его превращение в молекулу коэнзима А происходит молниеносно. Если сердце получает недостаточно кислорода (например, когда мы сидим без движения в кресле у телевизора), содержание пантетина в сердечной мышце падает до угрожающего минимума. А ведь пантетин (или коэнзим А) играет главную роль в снижении концентрации липидов, сжигая опасный жир.

Коэнзим А снижает содержание холестерина и безостановочно гонит жир в топку мышечных клеток. Среди всех веществ, снижающих уровень липидов, — это самое безопасное и наименее токсичное. Его токсичность практически равна нулю.

Биохимики советуют

Магний, содержащийся главным образом в темно-зеленых листовых овощах и салатах, является лучшим союзником коэнзима А в производстве энергии. Поэтому он должен появляться в вашем меню ежедневно. Тогда вы уже через пять-десять дней почувствуете себя намного активнее и свежее.опубликовано econet

Автор Клаус Обербайль, "Витамины-целители"

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