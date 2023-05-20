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Коэнзим Q10: Что нужно знать

Автор: Econet 20 мая 2023 5330
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Коэнзим Q10 называют еще коферментом Q10 либо убихиноном. Это вещество, которое содержится абсолютно во всех клеточных мембранах, а в мышце сердца его в 2 раза больше, чем в других органах. Главной задачей этого вещества является обеспечение клеток энергией, а также защита мембран и ДНК от негативного действия свободных радикалов.

Коэнзим Q10: Что нужно знать

Но на этом свойства Коэнзима Q10 не заканчиваются, он также способен восстановить активность важного для организма витамина E. Процесс биосинтеза служит основным источником этого вещества. В человеческом организме убихинон синтезируется печеночными клетками. В продуктах питания содержится незначительное его количество. Если дефицит Q10 необходимо пополнить за счет корректировки рациона, то следует употреблять больше мяса, рыбы жирных сортов, растительных масел (нерафинированных), бобовых, сои, арахиса и семян кунжута. В организме человека убихинон вырабатывается с самого рождения, но после тридцати лет его количество снижается, а к шестидесяти годам может уменьшиться до 40%.

Чем опасен дефицит кофермента Q10?

Чем старше человек, тем меньшей способностью усваивать кофермент Q10 из продуктов питания обладает его организм. Наряду с этим снижается синтез этого вещества в организме, причиной чему обычно служат митохондриальные и генетические нарушения. Также выработка вещества снижается из-за нехватки витаминов либо при приеме определенных препаратов, в частности, статинов. Дефицит Q10 может спровоцировать стресс, чрезмерная физическая либо психологическая нагрузка.

Нехватка убихинона вызывает ряд проблем со здоровьем:

  • снижение иммунной защиты;
  • мышечную слабость;
  • нарушения в работе нервной системы;
  • заболевания сердца.

Компенсировать дефицит можно посредством приема специальных биологически активных добавок.

Применение

Коэнзим Q10: Что нужно знать

Добавки позволяют существенно улучшить состояние организма и укрепить иммунитет. Прием БАДов эффективен при различных заболеваниях.

1. Сердечно-сосудистых проблемах.

Убихинон дает сердцу необходимую энергию, оказывает антигипоксическое и антиатерогенное действие, повышает уровень выносливости. Прием добавок показан при ишемической болезни сердца, нарушении сердечного ритма, сердечной недостаточности, нарушении кровообращения. Также коэнзим Q10 помогает бороться с атеросклерозом и гиперхолестеринемией, поскольку уменьшает количество липидных пероксидаз и триглицеридов, а также повышает уровень «хорошего» холестерина. Назначают его и при гипертонии, при условии регулярного приема удается добиться нормализации артериального давления.

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2. Неврологии.

Убихинон назначают при миодистрофии (группе заболеваний, при которых нарушается мышечная структура, отмирают мышечные волокна, нарушается процесс регенерации мышечных клеток). Также Q10 позволяет укрепить скелетную мускулатуру у людей пожилого возраста. Кроме того, вещество блокирует патологические процессы в мозговых клетках, которые возникают из-за окислительных стрессов. Принимать убихинон необходимо людям с болезнью Альцгеймера, Паркинсона и прочих недугов, связанных с нарушениями в нервной системе.

3. Сахарном диабете.

Кофермент Q10 улучшает углеводный обмен, поскольку стимулирует выработку гормона инсулина и нормализует процесс утилизации глюкозы. Поэтому принимать добавки Q10 особенно рекомендуется тем, кто страдает диабетом, ожирением, метаболическим синдромом. Кроме того, добавки позволяют предотвратить развитие сосудистых осложнений и ускорить процесс восстановления тканей.

4. Пародонтозе.

Наиболее коварным стоматологическим заболеванием является пародонтит. Эта болезнь практически неизлечима. Но многочисленные исследования подтверждают, что у людей, страдающих пародонтитом, наблюдается острая нехватка в организме убихинона. Поэтому на протяжении последних десятилетий стоматологи всего мира назначают таким пациентам кофермент Q10, стабилизирующий развитие различных патологических процессов в организме.

5. Проблемах со зрением.

Q10 просто необходим сетчатке, чтобы уберечь ее от поражения радикалами. Также есть данные о способности Q10 защищать нейроны клетчатки при высоком глазном давлении.

6. Кожных заболеваниях.

В сфере косметологии для решения различных кожных проблем давно и успешно применяется убихинон и витамин E. Совместно они защищают кожный покров от ультрафиолетовых лучей и провоцируемого ими свободнорадикального окисления. С возрастом в кожных слоях уменьшается количество коэнзима Q10, поэтому дефицит нужно восполнять с целью защиты кожи от возрастных изменений. Для достижения лучшего эффекта косметологи рекомендуют не только наружное, но и внутреннее применение СоQ10.

Это далеко не полный перечень проблем, которые позволяет решить СоQ10. Это вещество также позволяет избавиться от хронической усталости, улучшить репродуктивную функцию у мужчин, повысить выносливость спортсменам. Список можно продолжать долго, поскольку коэнзим Q10 действительно играет огромную роль в поддержке здоровья человека. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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