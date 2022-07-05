Кишечник — второй мозг: как проблемы с ЖКТ влияют на настроение и производительность

Внимательно наблюдая за работой своего организма, вы не сможете отрицать четкую взаимосвязь между головным мозгом и кишечником. Любые стрессы и эмоциональные волнения зеркально отражаются расстройством пищеварения. При голоде мы становимся злыми и раздражительными, а перед важным мероприятием ощущаем нервное покалывание в животе.
Многие врачи заслуженно называют кишечник «вторым мозговым центром» организма. Последствия неправильного питания влияют на эмоции, настроение, скорость мышления и обработки информации. Доказано, что состав микрофлоры воздействует на переданные сигналы, поэтому к лечению заболеваний пищеварительной системы следует относиться с особым вниманием.
Работой пищеварительного тракта управляет собственная нервная система, состоящая из 500 млн нейронов и 40 нейромедиаторов. Они густо пронизывают все отделы кишечника от верхней части пищевода до анального отверстия. Это «второй мозг», который получает и обрабатывает тысячи сигналов, посылаемых микробиотой.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Последние исследования доказали, что существует непрерывный обмен информацией между головным мозгом и кишечником человека с помощью блуждающего нерва. Любое изменение состава микрофлоры отражается на качестве и скорости сигнала, раздражая эмоциональный и когнитивный центр. К примеру, при дисбактериозе или кишечном отравлении пациенты жалуются на отсутствие настроения и хандру, при кандидозе ощущают повышенную тревожность.
Среди интересных факторов, которые следует знать о взаимосвязи кишечника и головного мозга:
В ходе сложных экспериментов ученые установили, что некоторые биобактерии в кишечнике могут производить нейромедиаторную гаммааминомасляную кислоту или ГАМК. Это важная молекула, отвечающая на передачу сигналов по нервным волокнам, стимулирующая работу эмоционального и лимбического отдела. На ее принципе действия разработаны распространенные успокоительные препараты, снимающие напряжение: «Валиум» «Ксанакс», «Клоназепам».
Кроме того, известно, что нервная система кишечника обладает определенной памятью. Основу составляет кишечная микрофлора, сформированная у малыша в 2–3 года. Она практически не меняется в течение жизни и сильно влияет на наше телосложение, склонность к полноте. Именно кишечный микробиом отвечает за иммунитет, поэтому некоторые люди от природы болезненные, простужаются при малейшем переохлаждении.
Нервная система кишечного тракта остро реагирует на изменения микрофлоры, подает тревожные сигналы, снижая выработку гормонов стресса. Чтобы сохранить эмоциональное спокойствие, уменьшить риск панических атак, невроза или депрессии, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Кишечник человека не только отвечает за процесс переваривания пищи, но и влияет на эмоции, когнитивные функции. Это «второй мозг», имеющий собственные нейроны и нервные волокна, встроенные в общую систему. Поддерживая баланс полезных микроорганизмов, можно избавиться от постоянной тревоги, раздражительности, обрести душевное равновесие.опубликовано econet.ru
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий