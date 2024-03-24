Кинезио тейп: «Пластырь» для снятия боли в мышцах

Кинезиотейпинг - это отличное дополнение к различным видам терапии (массажам, например). Если вас мучают боли в мышцах, попробуйте применить эти пластыри, которые заменят обезболивающие средства, как ибупрофен (ведь они, как известно, имеют побочные эффекты).

Пластырь для мышц… Немного странно, не правда ли? Или, может быть, вам уже приходилось видеть людей с разноцветными полосками, прикрепленными к одной или сразу нескольким частям тела? Что же это за полоски? Для чего они? Как они действуют? И подходят ли они всем? Эти акриловые пластыри предназначены для лечения повреждений мышц и суставов. То есть это такая нейромышечная повязка, известная как кинезио тейп (кинезио тейпинг), изобретенная в 1970 году. Она стала очень популярным средством для снятия мышечных болей в таких странах, как Япония. Давайте же узнаем, в чем ее секрет и как ее могут использовать обычные люди (не только профессиональные спортсмены и атлеты).

Что такое кинезио тейп?

Итак, кинезиотейпинг — это техника, которая заключается в закреплении посредством гипоаллергенных клейких лент (пластырей) поврежденных мышц. Эти ленты эластичны и «не боятся» воды. Для того чтобы облегчить человеку движение, эти ленты могут растягиваться на 140% от своей первоначальной длины.

Они могут держаться на коже до нескольких дней. Но через каждые 3-4 дня «повязки» необходимо менять (в зависимости от тяжести травмы). Очевидно, что такие пластыри не уменьшают гибкость тела и не сковывают движения. Напротив, они облегчают мобильность, тем самым способствуя заживлению.

Таким образом, перед вами отличное дополнение к различным видам терапии (массажам, например).

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Кинезио тейп: цвета

Кинезио тейп служит для лечения мышечного стресса в результате чрезмерного усилия (перенапряжения).

В зависимости от места размещения, типа тяги, травмы и других факторов цвет повязки будет различаться. Например, голубые и черные повязки выполняют функцию расслабления мышц (благодаря чему они оказывают некоторое обезболивающее действие), тогда как розовые и желтые повязки оказывают стимулирующее воздействие.

Но как же они работают? После наложения повязки тепло, выделяемое в результате движения, «активирует» своего рода массаж, устраняющий дискомфорт.

Каковы преимущества использования таких повязок?

Следует отметить, что эффективность кинезиотейпирования не была подтверждена какими-либо клиническими испытаниями, однако многие люди считают эту технику очень полезной, выделяя следующие ее преимущества:

Облегчение лимфодренажа

Улучшение кровообращения

Улучшение осанки (коррекция, поддержание и выравнивание слабых мышц)

Дополнительная «поддержка» суставов и мышц

Уменьшение мышечной усталости (уменьшение воспаления и болевых ощущений)

Кроме того, считается, что использование кинезио тейпов может снизить необходимость потребления таких противовоспалительных и обезболивающих средств, как ибупрофен (ведь они, как известно, имеют побочные эффекты).

В каких случаях рекомендуется кинезио тейп?

Контрактуры

Боли в спине

Локализованная боль

Спортивные травмы

Мышечное перенапряжение

Кистевой туннельный синдром

Мышечные спазмы

Проблемы с кровообращением или лимфодренажом (наличие целлюлита, дряблость кожи, отеки и пр.)

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Как это действует?

Кинезио тейп должен накладывать физиотерапевт в соответствующем положении для каждого конкретного случая.

Повязка накладывается в области, подлежащей лечению, с большей или меньшей гибкостью (в зависимости от случая). Она должна быть всегда натянутой, так что, когда человек занимает свое нормальное положение, повязка сжимается, подобно аккордеону.

Кинезио тейп способствует небольшому подтягиванию кожи на микроскопическом уровне благодаря гибкости и волнистой форме самого волокна. Таким образом, оказываемое давление на поврежденное место становится минимальным, что позволяет избежать раздражений, которые могут быть болезненными.

Требования к применению

Кожа должна быть чистой, сухой и без волос. Нельзя также использовать какие-либо кремы или масла для ухода за кожей, так как они могут ухудшить адгезию (повязка не прилипнет).

Для лучшего сцепления кончики повязки всегда должны быть закругленными.

Когда повязка уже наложена, необходимо слегка ее «придавить» (потереть), чтобы убедиться, что она действительно хорошо прилегает.

Душ можно принимать, но старайтесь не намыливать область, где наложена повязка.

Если вы заметили раздражение, следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы он снял повязку. Однако следует иметь в виду, что ощущение зуда и покалывание могут быть и нормальной реакцией (из-за ускорения циркуляции крови).

На заметку

Лучше всего обратиться к физиотерапевту для получения консультации и наложения повязки. И несмотря на кажущуюся простоту процесса, не стоит заниматься самолечением и накладывать кинезио тейп самостоятельно. Это может оказаться контрпродуктивным.опубликовано econet

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