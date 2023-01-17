Каппинг-терапия: что лечат медицинские банки

Помните, когда мы заболевали, мама ставила нам в детстве медицинские банки? Их применяют очень давно. Сегодня такую манипуляцию называют каппинг-терапия. Основная функция процедуры - активировать кровообращение посредством вакуума, созданного внутри баночки. Это секрет их целебного действия.

Сегодня мы снова вспомнили про метод так называемой "вакуумной терапии". Его практикуют при помощи специальных медицинских банок. При грамотном применении банки способствуют улучшению процессов кровообращения и лимфотока, активируют обмен веществ в организме, обеспечивают полноценный сон и хорошее настроение, а все это укрепляет иммунную защиту.

Каппинг-терапия полезна для здоровья

Данный метод рекомендован при следующих заболеваниях:

воспалительные болезни легких (на этапе выздоровления),

миозиты,

невриты,

радикулиты,

межреберная невралгия.

Это важно помнить! Перед проведением "вакуумной терапии" имеет смысл посоветоваться с доктором.

Эффект медицинских банок

Против головных болей

Каппинг – терапия хорошо работает при головных болях. Процедура стимулирует кровоток, что и способствует облегчению головной боли.

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Против кашля и бронхита

Раньше, когда не были так распространены антибиотики и прочие медикаменты, лечили бронхит и кашель именно банками. Активируя метаболизм, каппинг-терапия способствует стимуляции работы легких и бронхов и избавляет органы дыхания от мокроты.

Для хорошего настроения

Стимулируя кровообращение и обмен веществ, терапия банками дарит полноценный, крепкий сон, необходимый для восстановления сил и снятия стресса.

Удаление токсичных веществ и похудение

Банки помогут очистить лимфу. Ускоряя кровоток, можно природным путем вывести токсины и шлаки из организма, а ускоряя метаболизм, сбросишь лишние килограммы.

Против старения

Каппинг-терапия способна замедлить механизмы старения, протекающие в организме. Массаж при помощи особых банок стимулирует синтез белка коллагена, важного для продления молодости и устранения симптомов старения нашей кожи.

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Вы сами принимаете решение, ставить банки или нет. Но, в любом случае, каппинг-терапия достойна внимания. Несколько процедур вернут организму тонус, бодрое самочувствие и хорошее настроение. И все это абсолютно без помощи лекарств.

Кому противопоказаны банки

Метод "вакуумной терапии", бесспорно, полезен для здоровья. Однако, имеются определенные противопоказания к их применению. К ним относятся:

артериальная гипертензия,

гемофилия,

определенные дерматологические болезни,

туберкулез легких,

злокачественные новообразования,

кардиологические заболевания.

Банки не ставят детям до 3 лет и при температуре тела выше 38 град.опубликовано econet

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