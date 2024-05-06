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Кандидозная инфекция: холистическое лечение

Автор: Econet 06 мая 2024 6596
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Грибы Candida albicans обитают в организме человека. Но когда их становится слишком много, у человека может развиться аллергия, астма, синдром раздраженного кишечника и другие заболевания, казалось бы, никак не связанные с кишечной микрофлорой. Вот несколько стратегий, чтобы победить Candida albicans.

Кандидозная инфекция: холистическое лечение

Рост кандиды белой чреват хроническими осложнениями со здоровьем. Среди них дрожжевые инфекции, синдром раздраженного кишечника, лишний вес и мигрень. Флора кишечника поддерживает оптимальный баланс между дрожжами и вредоносными бактериями. Однако прием антибиотиков и противозачаточных препаратов, злоупотребление сахаром могут нарушить баланс в кишечнике. 

Холистический подход в лечении Candida albicans 

Candida albicans – грибки, которые трудно подаются лечению. Но есть способы, позволяющие исцелиться быстрее. В норме Candida albicans есть в коже, ЖКТ, во влагалище. В идеале полезные бактерии кишечника должны контролировать дрожжи и вредоносные бактерии. Но у многих кишечные бактерии пребывают в нездоровом равновесии. 

Когда в организме избыток дрожжей

Что происходит в этом случае? Ослабевает внутренняя поверхность кишечника, поэтому в кровь проникают аллергены и токсичные вещества. Далее развивается тяга к сахару и углеводам, так как необходимо кормить избыток дрожжей в кишечнике.

Последствия дисбаланса кишечной флоры:

  • вагинит,
  • синдром раздраженного кишечника,
  • избыточный вес,
  • мигрень,
  • пищевая аллергия,
  • астма,
  • синдром хронической усталости,  
  • депрессия.

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Кандидозная инфекция: холистическое лечение

Как излечить дрожжевую инфекцию

Питание и физические нагрузки

Пищевой протокол с высоким содержанием мяса, курятины, яиц, семечек, орехов, овощей и полезных жиров, исключение сахара и высокоуглеводных продуктов будет препятствовать размножению дрожжей в кишечнике.  

Физическая активность начнет менять баланс нейротрансимиттеров в мозге и в результате улучшается общий настрой.

Полезные бактерии - в значительном объеме

Полезно увеличить употребление пробиотиков, содержащихся в пищевых добавках, ферментированных продуктах. Это ценные бактерии, обеспечивающие нормальную среду влагалища и пищеварительного тракта.

Избегать контакта с химическими агентами

Продукция химической и парфюмерной промышленности может провоцировать аллергические реакции, а для пациентов с активным ростом дрожжей типична повышенная чувствительность к вредным химическим соединениям.

Обеспечение психологического комфорта

Стремление к еде, а именно - к сладостям, усиливается эмоциональной зависимостью. Получается замкнутый круг, не позволяющий человеку исцелиться и восстановить здоровый баланс кишечной флоры. 

В этой связи полезно пересмотреть свои привычки и образ жизни. Стрессы провоцируют переедание, которое благоприятствует росту Candida albicans. Поэтому контроль над эмоциональным и психологическим состоянием поможет победить проблему.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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