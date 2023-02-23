Какое давление считается наиболее опасным?

Каждому человеку полезно знать свои показатели артериального давления. Они зависят от возраста и ряда других причин. Если вы понервничали или испытали физическую нагрузку, ваше давление будет выше нормального значения. Как правильно измерять артериальное давление и что полезно делать, чтобы держать этот показатель здоровья под контролем.

Артериальное давление – один из ключевых показателей состояния здоровья. Значения давления и их динамика расскажут о функциях сердца, состоянии сосудов. Поэтому полезно знать, какое у вас должно быть кровяное давление – этот показатель индивидуальный. Кроме того, важно помнить о правилах правильного измерения давления.

Нормы артериального давления

Любой доктор скажет вам, что именно с измерения артериального давления начинается диагностика и поиск причин самых разных недугов. Общепринятой медицинской нормой этого показателя считаются цифры 120 на 80, однако некоторые врачи не придерживаются данного правила.

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Показатель артериального давления индивидуален

Значения кровяного давления для любого пациента персональные, к этому прибавляются еще и объективные и субъективные факторы. Ключевой из них – ваша возрастная группа. Для людей в возрасте 16-20 лет нормальные значения давления считаются от 100 на 70 и до отмеченного уже 120 на 80. В возрастной группе 20-40 лет значения могут колебаться от 120 на 70 и до 130 на 80. Если ваш возрастной порог 40+, но вы пока не достигли 60 лет, нормальным будет давление 140 на 90. Лица преклонного возраста (60 лет и более) должны иметь давление 150 на 90.

Наиболее коварным обоснованно принято считать повышенное давление. Увеличение показателя на каждые 10 мл рт. столбика усиливает риск развитие целого ряда патологий, особенно сердечно-сосудистых, примерно на 30%. У пациентов, у которых установлено повышенное кровяное давление в 7 раз возрастает вероятность сбоев кровообращения и мозгового питания, а это угрожает инсультом или инфарктом. Кроме того, этим людям в 4 раза чаще ставят диагноз «ишемическая болезнь». Также заключают опасность колебания, скачки давления. Это снижает качество жизни и вынуждает постоянно контролировать данный показатель.

Как грамотно измерять артериальное давление

Измерения проводят в положении сидя. Перед манипуляцией рекомендуется посетить туалет, отдохнуть, посидеть спокойно.

Нежелательно употреблять тонизирующие напитки или препараты, заниматься физической активностью. В противном случае показатели будут далеки от истины.

В помещении должна быть комнатная температура воздуха.

В процессе манипуляции важно сидеть, опираясь спиной на спинку стула или кресла, не разговаривать, не наклоняться вперед.

Рука, на которую одевается манжета, располагается на ровной поверхности (стол). Не стоит налегать на руку корпусом.

Манжета не надевается на рукав (рука должна быть освобождена от одежды). Также манжета не затягивается слишком туго (чтобы можно было просунуть палец сверху и снизу).

Ноги установлены на полу ровно, не стоит скрещивать их или удерживать на весу.

Если человек преклонного возраста, имеет вегетососудистую дистонию, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, измерения поводят утром и вечером.

Полезно знать, что при психологических или физических нагрузках показатели давления повышаются, и это нормально (в кровь происходит выброс адреналина).

В ряде случаев врачи прописывают вести специальный дневник. Это когда пациенту дважды в день (утром и вечером) измеряют давление и фиксируют его значения. После десяти дней ведения такого дневника специалист видит ясную картину вашего состояния и может сделать предварительные выводы относительно диагностики и последующего лечения.

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Как контролировать свое артериальное давление

Избегать стрессовых ситуаций, поменьше волноваться.

Больше времени проводить на свежем воздухе. Большую пользу в данном случае приносят пешие прогулки.

Если у вас наметилась тенденция к повышению давления, не злоупотребляйте такими напитками как кофе, крепкий черный чай, алкоголь, энергетики.

Если вы курите, то имеет смысл ограничить себя в этой привычке, ведь ничего, кроме вреда для сердечно-сосудистой и дыхательной систем, она не несет.

Полезно приобрести тонометр и научиться самостоятельно измерять давление, чтобы контролировать свое состояние в течение дня. Таким образом вы сможете избежать множества осложнений и уберечься от риска инфаркта или инсульта. опубликовано econet

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