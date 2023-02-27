Какие анализы рекомендуется сдавать обязательно

Если вы серьезно относитесь к своему здоровью, то стараетесь систематически проверять функции внутренних органов и систем. Сделать это помогут анализы - ключевой метод диагностики. Какие лабораторные исследования позволят увидеть полную картину работы вашего организма?
Раз в 6 месяцев полезно проводить развернутое обследование организма, чтобы вовремя выявить и устранить возможные проблемы.
Общий анализ крови и лейкоцитарная формула - это исследования для всесторонней оценки всех классов форменных элементов в крови. В анализ входит цитоисследование мазка крови для определения в процентах содержания разных типов лейкоцитов.
Это маркер соотношения жирных кислот, который поможет предупредить риск многих кардио-сосудистых болезней.
Анализ поможет определить общую железосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС), чтобы установить количество железа, которое переносит кровь. Это лабораторное исследование применяется в диагностике анемий и состояний, вызванных сбоем метаболизма железа.
Трансферрин синтезируется в печени и поддерживает транспорт железа в организме. Концентрация трансферритина при воспалении в организме снижается.
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Исследование отражает статус вит-на D в организме. 25(OH)D – ключевой метаболит вит-на D в крови.
Показатель 25(OH)D является точным индикатором уровня вит-на D. Ключевая функция вит-на D в организме - поддержка кальциевого обмена.
Витамины комплекса В важны для функций клеток, тканевого дыхания, белкового, углеводного и жирового метаболизма, работы ферментных систем, окислительно-восстановительных механизмов. Дефицит витаминов комплекса В отрицательно сказывается на здоровье.
Лабораторный анализ крови на микроэлементы поможет выяснить, как работают системы организма.
Показатель общего белка отображает следующие функции в организме:
Альбумины - это более половины от общего белка. Повышение их уровня отмечается при гемоконцентрации из-за ожогов, травм. Снижение вызвано аналогичными факторами, что и для общего белка.
Креатинин поможет определить сбои функций почек (выделение и фильтрация).
Показатель мочевой кислоты важен при диагностике подагры. Уровень гомоцистеина в сыворотке крови играет роль в диагностике раннего тромбоза и атеросклероза.
Щитовидная железа - компонент эндокринной системы, который производит, хранит и выпускает в кровь гормоны. Железа берет йод из пищи для выработки 2 ключевых гормонов — трииодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Управление щитовидкой осуществляется при поддержке тиреотропного гормона ТТГ.
АСТ в высокой концентрации присутствует в сердечной мышце. При развитии инфаркта миокарда этот фермент является индикатором патологического процесса. Активность АСТ повышается при гепатитах и прочих поражениях печени.
АЛТ имеется в составе печени, мускулов, сердца. Его уровень информативный при вирусных гепатитах.
Билирубин высвобождается в процессе распада гемоглобина, миоглобина и цитохромов. Выводится с калом.
Билирубин — это компонент желчи. Повышенный показатель общего билирубина связан с дисфункции печени (причины - воспаление, токсическое/ опухолевое поражение). Он нарастает при таких заболеваниях как холецистит, холангит, панкреатит. Увеличение непрямого билирубина связано с гемолитической анемией, синдромом Жильбера.
Липидограмма - это исследование, которое определяет содержание липидов (жиров) в крови. Помогает выявить сбои липидного (жирового) обмена и предотвратить развитие кардио-сосудистых болезней.
Значение триглицеридов состоит в определении типа дислипопротеинемии, которая развивается при ишемии и атеросклерозе.
Холестерин образуется в печени. Его повышение в крови грозит развитием атеросклероза. Повышение уровня холестерина отмечается при дисфункции почек, печени, поджелудочной, алкоголизме, ишемии, гипертонии, подагре. Снижение - при дефицитном питании, гипертиреозе, неоплазии, циррозе печени.
Задача ЛПВП и ЛПНП состоит в транспорте холестерина от внутренних органов к печени, где он преобразуется в желчные кислоты. Снижение ЛПВП и повышение ЛПНП может вызвать атеросклероз.
Лептин - это гормон белой жировой ткани, который снижает аппетит, ускоряет распад жиров, увеличивает синтез гликогена в тканях мышц, способствует утилизации глюкозы из крови.
Определение уровня лептина в крови важно при исследовании проблем, связанных изменением веса, выявлении риска кардио-сосудистых проблем и при диагностике диабета.
Пролактин (лютеотропный гормон) стимулирует пролиферацию грудной железы и выработку молока.
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Инсулин - главный регулятор углеводного обмена. В норме его синтез стимулируется увеличением показателя глюкозы в крови. Определение показателя инсулина применяется для установления патогенеза гипогликемических состояний и диагностики инсулином.
Паратиреоидный гормон (паратгормон, ПТГ) синтезируется паращитовидными железами и способствует регуляции уровня кальция и фосфора в крови. Повышенный ПТГ вызывает всасывание кальция в ЖКТ, выведение кальция из костной ткани. Определение содержания ПТГ требуется для оценки кальциево-фосфорного обмена (например, у женщин в период посменопаузы, у страдающих хронической болезнью почек).
Исследование на гликированный гемоглобин (A1c) даст оценить средний уровень глюкозы в крови за минувшие 2-3 месяца.
Гемоглобин – белок, который находится в эритроцитах и переносит кислород. Анализ на A1c используют для контроля состояния диабетиков.
Исследование крови на микробиоту тонкого кишечника по Осипову - максимально точное исследование крови, которое показывает баланс микробиома в кишечнике. Позволяет оценить значение микробиома в патологическом процессе.
Позволяет оценить выработку стероидов. Анализ по слюне даст определить концентрацию активных гормонов в организме.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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