Как женщинам убрать жир на бедрах, а мужчинам избавится от живота без диет

✅Как различия в производстве гормонов, так и различия в структуре хранения жира в значительной степени определяются генетически. Примерно 50% разницы в структуре хранения жира между мужчинами и женщинами можно объяснить исключительно нашей ДНК.

Ох, уж этот упрямый жир. Женщины не могут избавиться от жира на бедрах и боках, а мужчины скрывают свой идеальный пресс под слоем пивного животика… Не бойтесь, есть решение. Распределение жира на вашем теле определяется гормональным балансом. Исправьте свой гормональный баланс, и ваш упрямый жир исчезнет. Лучшая часть всего того - вам даже не нужно есть меньше.

Как именно ваши гормоны влияют на локализованное хранение жира?

Такие истории рассказывают Вам экспоненциально растущие организации, которые обещают идеальное фитнес тело, исправляя ваши гормональные дисбалансы. Насколько научно эти теории и насколько полезно их применение?

Вы можете определить концентрацию в крови наиболее важных гормонов в вашем организме без взятия анализов. Вы делаете это, измеряя толщину подкожной складки на разных участках тела. Ваше региональное отложение жира на определенных участках указывает на то, что определенные гормоны выходят из строя. Например, если вы храните непропорциональное количество жира ниже лопаток, это означает, что вы производите слишком много инсулина.

Когда вы знаете, какие гормоны нарушены, вы можете исправить это, используя специальные тренировки, питание, добавки и образ жизни. В результате ваш нежелательный шаблон отложения жира будет исправляться соответствующим образом.

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Плоская задница и толстый живот

Распределение жира и жировая масса - это две отличные антропометрические «физические измерения».

Жирная масса - это общее количество жира на вашем теле.

Распределение жира определяет, где хранится масса жира.

Если вы измените распределение жира через гормональную коррекцию, фактически не потеряв жир, вы просто перераспределяете жир на теле с одного места на другое. Например, во время менопаузы женщины теряют жир на бедрах и ногах из-за гормональных изменений. Этот жир перемещается преимущественно в брюшную полость. В результате получается плоская задница и толстый живот. Не совсем волшебное решение для потери жира, или…?

Зеркало правды

Поэтому перераспределение вашей жировой массы не всегда желательно. Но иногда это так. Большинство мужчин не против, чтобы жир на их пресса переместился на ноги. Можно ли это сделать, изменив свой гормональный баланс?

Научная литература не согласна с тем, что ваше региональное распределение жира зависит от активности различных гормонов.

Тем не менее это не конец этой истории. Как именно ваши гормоны влияют на локализованное хранение жира?

Половые гормоны

Большинство людей знакомы с народной мудростью о том, что у мужчин имеют форму яблока, то есть относительно большое количество висцерального и внутрибрюшинного жира, а женщины имеют грушевидную форму, то есть относительно большое количество глютео-бедренного жира . Следующая картина из статьи научного журнала демонстрирует это.

Наука - это серьезный бизнес.

Гендерная разница в структуре хранения жира является реальным фактом, поскольку каждый может наблюдать это в повседневной жизни. Легко сразу подумать, что это результат мужчин с высоким уровнем тестостерона и женщин с высоким уровнем эстрогенов.

Однако это типичный случай ошибочного суждения. Правда состоит в том, что как различия в производстве гормонов, так и различия в структуре хранения жира в значительной степени определяются генетически. Примерно 50% разницы в структуре хранения жира между мужчинами и женщинами можно объяснить исключительно нашей ДНК. В пределах пола это даже 70%.

Из оставшихся 30% разницы в распределении жира между индивидуумами того же пола, возраста и этнической принадлежности это подтверждают. Что уже указывает на то, что роль гормонов в влиянии на структуру хранения жира является несостоятельным, все индивидуально.

Однако, как я уже отмечал ранее, на индивидуальном уровне гормоны всё-таки могут иметь большое значение в распределении жира у человека.

Тестостерон

Начнем с рассмотрения тестостерона.

У мужчин даже инъекция до 10 раз физиологических доз тестостерона или прекращение производства тестостерона полностью не изменяет, где тело откладывает жир . Тестостерон влияет на откладывание жира вообще, но не на конкретную часть тела, поэтому вы не можете сказать, какой уровень тестостерона у мужчины, глядя на его структуру хранения жира.

Тестостерон действует через рецептор андрогена «человека» и стимулирует сжигание жиров. Плотность рецепторов андрогенов намного выше в верхней, чем в нижней части тела, поэтому это должно означать, что мужчины хранят жир преимущественно в внизу, а женщины хранят жир преимущественно в верхних частя тела. К счастью, это не так, и у мужчин нет изящных женских изгибов.

Стресс

Тестостерон может влиять на то, где вы сохраняете жир косвенно. Тестостерон борется с эффектом кортизола, гормоном стресса.

Кортизол является гормоном, который имеет отношение к распределению жира в обоих полах. Кортизол действует через глюкокортикоидный рецептор для стимуляции липопротеиновой липазы (LPL). Проще говоря, LPL - это фермент, который делает жировые клетки готовыми к росту и поеданию лишних калорий. Печально известный жир между органами в вашем животе (висцеральный – самый вредный для здоровья человека) состоит в основном из жировых клеток, называемых висцеральными адипоцитами. Висцеральные адипоциты имеют больше рецепторов глюкокортикоидов, чем другие жировые клетки. Жировые клетки в туловище имеют меньшее количество глюкокортикоидных рецепторов и подкожных жировых клеток, обнаруженных на остальной части вашего тела, еще меньше. Жировые клетки на ваших бедрах и вверху ног имеют наименьшее количество глюкокортикоидных рецепторов.

Это означает, что кортизол вызывает накопление жира, в основном, на вашем животе, а затем на остальной части вашего торса, и, минимально, на нижней части тела. Утверждение о том, что большие отложения жиров на животе является показателем высокого кортизола, таким образом, это правда.

Тестостерон является антагонистом кортизола. Тестостерон и кортизол находятся в постоянной битве за активность LPL, фермента, который создает условия жировым клеткам для сохранения энергии. Кортизол стимулирует LPL, и тестостерон подавляет его. Таким образом, тестостерон оказывает противоположное действие на действие кортизола. Кортизол будет накапливать жир на вашем животе, только если недостаточно тестостерона.

Эстроген

У мужчин эффект от эстрогена естественно зависит от тестостерона. Производство эстрогенов (эстрадиол + эстрон + эстриол) всегда пропорционально производству андрогенов у здоровых мужчин. Основным производителем эстрогенов у мужчин является фермент ароматаза. Ароматаза превращает часть андрогенов в эстрогены. Большинство эстрогенов происходит от ароматазы тестостерона до эстрадиола.

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В любом случае, эстроген всегда является частью тестостерона. Они поднимаются вместе, они падают вместе. Таким образом, невозможно отличить жировые эффекты тестостерона и эстрогена у здоровых мужчин.

Женская перспектива

Какой есть тестостерон для мужчин, такой эстроген есть для женщин. У женщин эстроген является основным антагонистом кортизола, который снижает активность LPL. Женщина с высоким уровнем эстрогена будет хранить жир в шаблоне формы груши.

У женщины с низким уровнем эстрогена будет более равномерно распределенная структура жира, с большим количеством жира на животе и туловище, и меньше на нижних конечностях. Таким образом, что высокий эстроген связан с хранением жира внизу тела, и это правда - у женщин (только). Тем не менее, мы могли бы также сказать, что эстроген связан с отсутствием жира на животе.

Тестостерон у женщин имеет противоположный эффект эстрогену, и поэтому централизует хранение жира, как кортизол. Точные механизмы пока не известны, но мы можем легко наблюдать эффект увеличения тестостерона и снижения эстрогена во время менопаузы. Жир сдвигается от нижней к верхней части тела. Сокращение жира с гормоном роста

В отличие от его названия, гормон роста оказывает уменьшающее воздействие на жировые клетки (липолиз). Гормон роста также является антагонистом кортизола и увеличивает антикортизольную активность тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин. Поэтому высокие уровни гормона роста будут преимущественно сжигать жир живота, за которым следует жир на торсе и, наконец, жир на нижнем уровне.

Прогестерон: отец сложности

Прогестерон - это гормон, который олицетворяет сложность с женщинами. Его эффекты полностью зависят от физиологического состояния, в котором они находятся. Прогестерон стимулирует LPL и, таким образом, увеличивает накопление жира, но также блокирует рецептор глюкокортикоидов и, таким образом, уменьшает жировое действие кортизола.

Чтобы осложнить ситуацию, прогестерон снижает ароматизацию тестостерона до эстрогена. Более прогестерон, таким образом, обычно означает меньше эстрогенов, особенно у мужчин. Тем не менее, меньший эстроген также может снижать эффект самого прогестерона, поскольку эстроген и прогестерон сильно взаимодействуют с рецепторами друг друга.

Гормон щитовидной железы: лженаука

Некоторыми специалистами говорится, что чрезмерное хранение жира на грудной клетке указывает на плохую функцию щитовидной железы. Исследования показывают обратное: грудное ожирение положительно связано с деятельностью щитовидной железы.

В частности, люди с большим количеством жира на животе имеют значительно более высокие концентрации наиболее активного гормона щитовидной железы: свободный Т3 (трийодтиронин).

Существует несколько механизмов, с помощью которых активность щитовидной железы увеличивается в ответ на ожирение. Например, лептин, гормон, продуцируемый жировыми клетками, стимулирует превращение T4 (тироксин) в более активный T3, изменяя активность дейодиназ . Кроме того, лептин вводит целую производственную цепь гормона щитовидной железы в движение, путем увеличения транскрипции проретропропин-высвобождающего гормона (TRH).

В более общем плане, производство гормонов щитовидной железы линейно связано с общей массой тела. Чем больше вы, тем активнее ваша щитовидная железа.

Если вы думаете об этом, это имеет смысл. Чем больше вы, тем выше ваш метаболизм, и ваша щитовидная железа является ключевым регулятором вашего метаболизма.

Изменение функции щитовидной железы и, следовательно, метаболизм также является термоадаптивным ответом с целью выживания. Если вы теряете вес, активность щитовидной железы снижается, чтобы снизить расход энергии и предотвратить голодание . Если вы набираете вес, активность щитовидной железы повышается, чтобы предотвратить ожирение.

Подумайте, что ожирение связано практически с каждой патологией и болезненным состоянием, известным человеку, включая бесплодие.

Инсулин: правда под слоем жира

Инсулин часто называют гормоном ожирения. И не без оснований. Инсулин сильно взаимодействует с LPL для поглощения жирных кислот из крови в жировую ткань. Поскольку кортизол стимулирует продуцирование LPL, инсулин усиливает действие кортизола. Поэтому высокие уровни инсулина могут привести к преимущественному хранению жира вокруг талии.

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Таким образом, утверждение о том, что уровни инсулина соответствуют хранению жира на лопатках и спине, не слишком далеки от истины.

Последующие исследования показали, что связь между чувствительностью к инсулину и спинными жирами исчезает практически полностью, когда абдоминальный жир также принимается во внимание.

Высокие уровни инсулина связаны с централизованным отложением жира (туловище), а подколенная кожаная складка на спине более централизована, чем трицепс (по которому раньше определяли % жира и повышенный инсулин), но менее централизованно расположена, чем живот.

Гормональная регуляция регионального хранения жира

Как гормоны влияют на то, где вы откладываете жир, относительно легко обобщить. Мужчины генетически хранят жир, довольно равномерно распределенный по телу, придавая им «банановую форму». У женщин, естественно, есть форма груши, где жир предпочтительно хранится на бедрах и ногах.

Естественная фигура обоих полов изменяется только одним способом с помощью гормонов: кортизол централизует хранение жира и изменяет структуру хранения жира на форму яблока. Другие гормоны просто изменяют силу эффекта кортизола. Гормоны не влияют на хранение жира только на определенных участках. Они централизуют или децентрализуют структуру хранения жира всего тела.

Висцеральная жировая ткань представляет собой центральную схему хранения жира с большим количеством жира на средней части, меньше на остальной части туловища и, как минимум, значительно внизу тела. У женщин эстроген, прогестерон и тестостерон имеют различные эффекты, как обсуждалось.

Против науки

Научное исследование сильно отличается от модуляции, где каждый гормон имеет влияние на разный квадратный сантиметр тела, где он якобы направляет все жировые отложения. Такие специалисты не учитывают большие гендерные различия в гормональных эффектах тестостерона, эстрогена и прогестерона - последнее не учитывается в первую очередь.

Такой подход также не учитывает сильные эффекты взаимодействия между всеми гормонами в этой игре.

Другой способ

Жир оказывает гораздо более сильное воздействие на гормоны, чем гормоны на жир! Мы коснулись этого раньше. Жир регулирует функцию щитовидной железы, но гормон щитовидной железы не влияет на то, где вы храните жир. И жир делает намного больше, чем регулирует вашу щитовидную железу.

Масштабирование жира

Вопреки тому, что думает средний человек, жировая ткань - это не просто место для хранения энергии. Жировая ткань на самом деле очень сложна, и ученые все еще выясняют, как действуют различные адипоциты. Например, бежевые жировые клетки, с отличной физиологией, только недавно были идентифицированы , хотя коричневые жировые клетки уже были определены в 16 - м веке .

Что еще более важно, жировая ткань далека от пассивности. Жировые клетки имеют собственную сосудистую циркуляцию, свои нервные и иммунные клетки. Жировая ткань метаболически активна и функционирует как важный эндокринный орган. Он регулирует секрецию многих гормонов, факторов роста и ферментов, включая следующие.

Адипонектин - регулирует уровень сахара в крови Resistin - регулирует накопление холестерина в ваших артериях

Адипокины - регулируют вашу иммунную систему

PAI-1 - регулирует свертывание крови

Лептин - регулирует ваш метаболизм и аппетит

TNF и интерлейкины - регулируют воспаление

IGF-1 - регулирует деление клеток и рост

Aromatase - превращает андрогены, такие как тестостерон в эстрогены

Эстроген - после менопаузы женщины полагаются на жировые ткани до 100% производства эстрогенов

Тестостерон - около половины производства тестостерона у женщин идет из жировой ткани

Злобный висцеральный жир и диабет

Как вы можете видеть, жировая ткань активно участвует в регулировании большинства важных систем вашего тела. Особый интерес здесь состоит в том, что функция и состав жира варьируются в зависимости от его местоположения в организме.

Важно отметить, что висцеральное жировое депо в вашем животе напрямую связано с печеночной воротной веной. Висцеральный жир очень метаболически активен и имеет высокую текучесть, поэтому, если у вас есть большое висцеральное жировое депо, ваша печень заливается свободными жирными кислотами. Ваша печень должна это компенсировать, обезвреживая меньше инсулина в вашем теле. В результате уровни инсулина хронически повышаются. Этот процесс дополнительно усиливается путем продуцирования TNF и интерлейкинов в жировой ткани, особенно ткани висцерального жира, которые вызывают воспаление и резистентность к инсулину. Это, в свою очередь, уменьшает экспрессию гена адипонектина, что еще больше ухудшает регуляцию сахара в крови. Эта спираль ожирения заканчивается диабетом типа 2 .

Ожирение: король болезней

Все еще хуже, чем кажется. Хронически повышенные уровни инсулина стимулируют ароматазу тестостерона к эстрогену. Жировая ткань, также, производит большое количество тестостерона у женщин и эстрогена у мужчин. В результате гормональный профиль толстяков начинает напоминать гормональный профиль у женщин: более высокий эстроген, более низкий тестостерон. И наоборот, жирные женщины производят больше тестостерона.

Эти гормональные профили гиперактивируют гипоталамо-гипофизарную ось. По сути, ваш мозг теряет контроль над вашим гормональным балансом, поэтому у женщины с ожирением, часто, менструации нерегулярны.

Слишком чувствительная ось гипоталамо-гипофизар реагирует чрезмерно на стресс и накачивает производство кортизола. Производство гормона роста подавляется соответственно.

Если вы понимаете, как гормоны регулируют распределение жира, вы увидите, что ожирение вызывает очень односторонний гормональный профиль для вашего распределения жира. Все гормоны, которые децентрализуют ваше распределение жира, подавляются, и все гормоны, которые централизуют ваше распределение жира, стимулируются. Таким образом, ожирение приводит к тому, что оба пола постоянно развивают шаблон хранения жира в форме яблока и это приводит к «Метаболическому синдрому».

Жир - причина, а не результат

Самое главное, причинные механизмы, которые связывают ожирение с гормональным дерегулированием, намного сильнее, чем эффекты гормонов на то, где вы храните жир. Исходное действие инсулина у здоровых людей минимально влияет на то, где вы храните жир, но ожирение неизбежно вызывает резистентность к инсулину. У здорового организма есть чрезвычайно тщательный гомеостатический механизм, который регулирует его системы, например, уровень глюкозы в крови. Вот почему инсулин и гликемический индекс вашей пищи не имеют значения, если вы здоровы, а углеводы - это углеводы.

То же самое относится и к другим гормонам. Только серьезные клинические патологии и болезни, где нарушены естественные механизмы обратной связи вашего тела, такие как ожирение, значительно влияют на то, где вы откладываете жир. Подумайте о менопаузе (снижение эстрогена, увеличение тестостерона), синдром Кушинга (чрезмерный кортизол), акромегалия (чрезмерный гормон роста). Влияние незначительных изменений в вашем рационе, тренировки и добавки оказывают незначительное влияние на то, где вы храните жир, если вы худой и здоровый.

Итог

Быть жирным является нездоровым и неэстетичным. Потеря веса - это решение. Это так просто. Но эта правда не сексуальна, ее нельзя продавать. Люди хотят точно определить что-то конкретное как причину своего веса, и не хотят понять, что им нужно меньше есть. Люди хотят услышать, что есть новая программа с отличной историей и (псевдо) научными приемами, которые сделают все лучше, не перейдя на традиционную диету.

Будьте реалистичны в отношении своего тела и не обманывайтесь маркетингом и продажами. Вам не нужно покупать грузовик с добавками, чтобы выглядеть здорово, и быть здоровым. Если у вас есть истинная причина полагать, что у вас есть гормональный дисбаланс, сдайте анализы. Если вам нужна помощь в достижении ваших целей в фитнесе, нанимайте персонального тренера, который знает, о чем он говорит.опубликовано econet

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