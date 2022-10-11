Как вывести мочевую кислоту из организма

Накопление мочевой кислоты в суставах - процесс опасный. Он приводит к развитию подагры - заболевания, известного с давних времен. Без помощи врача в этом случае не обойтись. Но вы можете помочь себе сами. Вот список овощей, которые успешно выводят мочевую кислоту из организма.

Повышенное образование мочевой кислоты чревато проблемами со здоровьем. Развивается так называемая гиперурикемия. Причины повышенного содержания данного химического соединения в крови различны: при подагре; при неумеренном употреблении пуриновых азотистых оснований с едой, в комплексе с малоподвижным образом жизни. Есть данные, что повышенное содержание фруктозы в еде также ведет к накоплению мочевой кислоты.

5 овощей, которые помогут

При этой проблеме главное правило - с одной стороны, включить в рацион питания продукты, способствующие снижению показателя мочевой кислоты, с другой стороны - минимизировать потребление продуктов, которые стимулируют его рост.

Боли в суставах – распространенная жалоба. Возможно, вам нужно снизить показатель мочевой кислоты. Лечение назначит доктор. А сопутствовать медицинскому вмешательству должна коррекция питания.

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Имеются овощи, прекрасно справляющиеся с задачей снижения показателя мочевой кислоты.

Овощные культуры, способные снизить показатель мочевой кислоты

Человек устроен так, что, в большинстве случаев, задумывается о правильном питании, лишь тогда, когда здоровье начинает давать сбои. Как в организме образуется и накапливается мочевая кислота? Определенные продукты провоцируют повышенную выработку пуринов. К таким относятся анчоусы, колбасы, красное мясо, все субпродукты (печень, почки, легкие), газировки.

В ходе реакции распада пуринов образуется мочевая кислота. Это химическое соединение транспортируется в кровоток, разносится по организмы и аккумулируется в суставах. Данный процесс вызывает воспаление, что приводит к дискомфорту и болевым ощущениям.

Как правило, воспалению подвержены суставы больших пальцев нижних конечностей, пальцев верхних конечностей, коленные суставы. Следующими проявлениями характеризуется подагра – болезненный и мучительный недуг.

Какие продукты целесообразно включить в свое меню при воспалении суставов

Артишок

Артишок успешно справляется с задачей снижения показателя мочевой кислоты. Овощ имеет мочегонное действие и помогает выводить из организма токсины и излишки жидкости.

Кроме того, данное растение содержит целый ряд микроэлементов, витаминов, антиоксидантов. Овощ богат клетчаткой, белками и жирными кислотами.

Артишоки, чтобы они не утратили ценные свойства, нужно готовить грамотно. Их предпочтительно отваривать: в этом случае овощной бульон можно выпить, а артишоки заправить соусом, приготовленным из оливкового масла и яблочного уксуса.

Лук

Чем полезен лук? Этот овощ тоже дает возможность снизить показатель мочевой кислоты в организме. Лук поможет избавиться от гиперурикемии (повышенного показателя мочевой кислоты в крови). Но это еще не все. Растение способствует снижению показателя триглицеридов в крови. Как приготовить лук, чтобы извлечь из блюда максимум пользы?

Способ приготовления:

Взять пару луковиц средних размеров, очистить от шелухи и разрезать на две части. Отправить в кастрюлю с водой. Варить до тех пор, пока овощ не размякнет. Перелить овощной бульон в емкость и ввести в отвар сок ½ лимона. Пить на протяжении дня.

Тыква

Эта бахчевая культура необычайно полезна для здоровья. Тыква обладает мочегонным эффектом. Активизируя выделение мочи, это продукт благоприятствует выведению мочевой кислоты.

Тыква помогает вывести токсины и шлаки, которые аккумулируются в организме. Существует множество рецептов приготовления тыквы. Ее отваривают, запекают в духовке (например, с яблоками и медом). Отдельного внимания заслуживают семечки тыквы. Это просто кладезь ценных веществ.

Сельдерей

Растение помогает нормализовать рН баланс крови, таким образом организм выводит мочевую кислоту естественным образом.

Овощ чистит кровь, удаляет токсины и помогает бороться с излишним весом. Как готовить сельдерей? Его также можно отварить или кушать свежим.

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Морковь

Этот полезный во многих отношениях овощ также имеет свойство понижать показатель мочевой кислоты. Существует множество рецептов приготовления блюд из моркови. Вам достаточно выбрать себе по вкусу.

Способ приготовления полезного морковного сока: очистить две штуки моркови средних размеров и одну свеклу. Отправить овощи в блендер, измельчить и добавить в образовавшуюся массу питьевую воду.

Овощ благоприятствует образованию щелочной среды (в этот морковь схожа с сельдереем), что дает возможность освободить организм от пуринов и кристаллов мочевой кислоты, накапливающейся в суставах.

Важно помнить!

Для позитивного эффекта целесообразно минимизировать употребление в пищу красного мяса, субпродуктов, колбас, пива, анчоусов, сардин, морепродуктов.

Специалисты считают, что витамин С тоже способствует снижению показателя мочевой кислоты. Поэтому рекомендовано включать в меню ягоды и фрукты, богатые указанным витамином.*опубликовано econet.ru.

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