Как восстановить кислотно-щелочной баланс для поддержания здоровья

Многие не догадываются о том, что общее здоровье организма зависит от кислотно-щелочного баланса. Специалисты утверждают, что важно снижать кислотность и повышать щелочность посредством диеты, чтобы сбалансировать уровень pH, защищающий организм от различных заболеваний.
Баланс pH – это показатель активности ионов водорода в растворах, то есть мера кислотности либо щелочности жидкостей в тканях. Показатель может варьироваться в пределах 0-14. Значение pH ниже при кислом растворе и наоборот. Оптимальным является показатель 7 для большинства тканей, 6 для слюны и мочи, 2 для желудка, поскольку кислотность нужна ему для переработки пищи. Человеческий организм каждый день старается самостоятельно поддержать оптимальный уровень pH, но можно помочь ему путем соблюдения щелочной диеты. Правильное питание насыщает организм полезными веществами, которые защищают его от вредоносных микроорганизмов и укрепляют иммунную систему.
Но проблема в том, что большинство продуктов на магазинных прилавках содержат насыщенные жиры, сахар, соли натрия и хлориды, что провоцирует метаболический ацидоз – состояние, при котором организм вынужден работать на износ, чтобы поддержать уровень pH. Ацидоз бывает нескольких видов:
Спровоцировать развитие ацитоза могут следующие факторы:
Восстановить оптимальный баланс позволяет:
1. Исключение из рациона кислых продуктов:
В незначительном количестве можно употреблять:
2. Щелочная диета. Посредством такой диеты помимо нормализации уровня pH удастся минимизировать риск развития:
Диета предусматривает включение в рацион:
Последний, не смотря на свой кислый вкус, хорошо восстанавливает кислотно-щелочной баланс.
3. Щелочная вода. Такая вода имеет уровень pH 9-11, добиться которого удается с помощью специального нейтрализатора. Дистиллированная вода имеет показатель pH 7, а фильтрованная чуть ниже, но это лучшие варианты по сравнению с обычной водопроводной либо бутилированной водой.
4. Ведение здорового образа жизни. Следует ограничить потребление кофе и алкоголя. Также необходимо постараться уменьшить потребность в приеме лекарственных препаратов, особенно седативных и противовоспалительных, которые нарушают кислотно-щелочной баланс в организме. Обязательно минимизировать стрессовые ситуации, наладить сон и регулярно заниматься спортом.
Определить собственный уровень pH можно с помощью специальных тест-полосок, которые продаются в аптеке. Для измерения показателя можно использовать мочу либо слюну. В первом случае стоит обратить внимание на цвет утренней мочи на тест-полоске и сравнить его с цветом на диаграмме, идущей в комплекте. По слюне уровень pH проверяется также согласно инструкции, тестирование лучше проводить за час до приема пищи или через два часа после еды.опубликовано econet
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