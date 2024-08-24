Человек, у которого артериальное давление стало периодически повышаться, должен так скорректировать свой образ жизни, чтобы исключить факторы, этому повышению способствующие.

Если человек средних лет обратится к терапевту с жалобой на повышение давления, ему наверняка пропишут таблетки, которые придется принимать всю оставшуюся жизнь, но нормального давления больше не будет. Что вы хотите: гипертония – болезнь хроническая, что в переводе на разговорный язык значит неизлечимая. Однако врачи тибетской медицины так не считают и готовы научить, как вернуть артериальное давление в норму.

Что делать при гипертонии

Обычно начальная стадия гипертонии выглядит так: человек плохо засыпает, просыпается посреди ночи и долго, полтора-два часа не может снова заснуть. Нарушение сна, как правило, приводит к повышению давления, и происходит это чаще у людей решительных, эмоциональных, несдержанных, вспыльчивых, с желчным или паническим характером, склонных впадать в такие состояния, как тревога, гнев, долго обсасывающих случившиеся неприятности и не умеющие переключить сознание на позитивные аспекты жизни.

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Ученые утверждают

С медицинской точки зрения, симптоматическая гипертония наступает как следствие перенесенного пиелонефрита или гломерулонефрита: болезни почек закономерно приводят к росту артериального давления.

Порой резкий подскок давления наблюдается не сразу после нервного срыва, а, скажем, через два-три дня после него, может совпасть с плохой метеорологической обстановкой или с одним из дней особого положения Луны – новолуния, полнолуния или четвертей лунных фаз.

Реагируя на стрессовую ситуацию, организм выдает повышенное содержание холестерина в крови, желчный пузырь выделяет избыток желчи, которая попадает в кровь. В наиболее острой форме эти процессы выражены у людей, имеющих по тибетской классификации конституцию Желчь. Они, хуже других умеющие управлять своими эмоциями, в наибольшей степени подвержены риску инфаркта или инсульта – следствий избытка крови в сердце и кровеносных сосудах. Повышенное давление – предвестник этого грустного финала.

Печень вырабатывает вещество протромбин, выброс которого в кровь усиливается в стрессовых ситуациях, на фоне психического возбуждения. Он способствует загустению крови, ее свертываемости, сужению кровеносных сосудов, образованию атеросклеротических бляшек и в конечном итоге тромбов.

Чтобы не допустить столь печального развития событий, человек, у которого артериальное давление стало периодически повышаться, должен так скорректировать свой образ жизни, чтобы исключить факторы, этому повышению способствующие.

Питание следует изменить так, чтобы оно стало раздельным. Пусть не строго в соответствии со всеми требованиями этой концепции. Но следите хотя бы за тем, чтобы белки не попадали в организм одновременно с углеводами. Это несколько непривычно для российской традиции организации застолий. Предстоит усвоить важную истину: хлеб – полноценный самостоятельный продукт питания, а не сопровождающий мясные и рыбные блюда, супы и закуски. Он содержит сложные углеводы, из которых строится холестериновый комплекс.

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Хотите съесть кусок хлеба – съешьте. Но курицу или заливную рыбу будете есть через три-четыре часа уже без хлеба.

Когда вы смешиваете разнородные продукты, пищеварительный тракт не успевает их разделять. Работая на пределе своих возможностей, он требует от организма повышенного количества крови и, в частности, гемоглобина. Вот почему у гипертоников часто красноватый цвет лица и покрасневшие белки глаз. В то же время избыток желчи в крови определяет пожелтение лица, ладоней, белков глаз.

Внимание

Проникая в кровь и плотные органы, желчь в своем избытке может спровоцировать болезнь Боткина (в просторечии, желтуху). Поэтому гипертония неприятна и опасна даже не сама по себе, но в еще большей степени как предвестница гепатита.

Вообще говоря, это, как и холецистит, болезнь пожилых людей, но эмоциональные люди (в особенности относящиеся к типу Желчь) часто страдают ею и в молодом возрасте.

Симптомами заболевания, помимо нарушения сна, становятся головная боль, тяжесть в затылке, мелькание мушек перед глазами, головокружения, забывчивость, вздрагивание при резких звуках, кратковременные и быстро проходящие боли в сердце, онемение в безымянном пальце и мизинце левой руки (через нее проходит меридиан сердца), краснота глаз, сухость во рту и в носу, тугоподвижность мышц шеи и болезненность мышц так называемой воротниковой зоны, ощущение жара в теле, а после его исчезновения – легкий озноб.

При этих симптомах повышение верхнего давления, скажем, до 140, если обычно у человека давление было, допустим, 130/70, уже следует считать признаком начавшейся гипертонии.

Гипертонические кризы могут быть быстрыми и короткими (при эмоциональном всплеске, раздражении, вспышке гнева) либо часто повторяющимися.

Затянувшийся криз может длиться неделями с долгими болями в затылке, в сердце и с тяжестью в левой руке.

Давление, возросшее до 140, может стать нормой, а подскок достигать, предположим, 180.

Длительный гипертонический криз нередко заканчивается инсультом или инфарктом.

У людей типа Желчь повторяющиеся гипертонические кризы могут привести к стремительному развитию болезни и даже внезапной смерти.

Основа в лечении гипертонии – изменение духовной и психологической стороны бытия: необходимо следить за своими эмоциями, не допускать их зашкаливания, вспышек гнева, тоски, уныния, повседневной гневливости. Чтобы победить гипертонию, придется добиваться улучшения своего характера.

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Кроме простейшего соблюдения принципа раздельного питания, нужно следить за гармоничным соотношением в рационе всех шести вкусов, исключить из рациона излишки соленого, кислого, горького и острого.

Излишки – это, если вы любите чеснок, съедаете больше одного зубчика. Эту дозу превышать не следует, причем есть чеснок надо вместе с другими продуктами. Если вас тянет на соленые огурчики, возьмите несколько кружочков, но не два-три огурца.

Умеренность необходима в отношении к маринованным и соленым грибам, помидорам, селедке.

Допустимый предел употребления соленого – пока еще не хочется пить.

– пока еще не хочется пить. Перебор кислого истощает печень, он выражается в характерной гримасе, когда сводит челюсти.

истощает печень, он выражается в характерной гримасе, когда сводит челюсти. Острое не должно обжигать глотку; если внутри все горит, вот это и есть перебор.

не должно обжигать глотку; если внутри все горит, вот это и есть перебор. Горький вкус, улучшающий работу сердца, дает мускатный орех (порошок, взятый на кончике ножа, можно добавлять к любым блюдам или сделать отвар в половине стакана воды и выпить его частями за один день).

Что можно и что нельзя есть гипертоникам

Кандидату в гипертоники придется отучить себя от жареных блюд , заменяя их вареными и приготовленными на пару.

, заменяя их вареными и приготовленными на пару. Противопоказаны жирные продукты , за исключением сала, которое дает хороший холестерин, поэтому допустим ломтик сала, особенно в зимнее время года. Но и здесь не следует злоупотреблять: 50 граммов в день – предел.

, за исключением сала, которое дает хороший холестерин, поэтому допустим ломтик сала, особенно в зимнее время года. Но и здесь не следует злоупотреблять: 50 граммов в день – предел. Вместо соли (ее избыток особенно противопоказан людям типа Желчь) можно использовать соевый соус, дающий соленый вкус. Гораздо лучше хлористого натрия морская соль. Щепотку, отваренную в половине стакана воды, пейте в течение дня.

Гипертоники могут взять на вооружение два тибетских рецепта, которые дополняют друг друга.

1. 25 г семян кукурузы и 50 г риса варят четырнадцать минут на малом огне в стакане воды. Съедают за один раз, лучше вечером вместо ужина.

2. Другой рецепт: мелко нарезанные полкило говядины варят час в литре воды, добавляют стакан любого вина и варят еще три минуты. Это блюдо необходимо съесть за два раза, например, в обед и ужин. И так в течение недели. Такое блюдо улучшит работу Иньских органов, которые своей активностью смогут противостоять энергии Ян, усиленной у людей типа Желчь.

Вот тибетский рецепт, одинаково полезный для лечения десен как Желчи, так и Слизи.

150 г постной свинины мелко режут, добавляют 30 г измельченных корней березы, перец и соль по вкусу и варят смесь в полном стакане воды в течение 14 минут.

Съедают блюдо за один раз.

Готовят его три дня подряд.

Ученые утверждают

Люди с преобладанием желчи должны отказаться от жареной и жирной пищи, ограничить поступление в организм острого (включая лук и чеснок) и очень кислого, зато перейти на вареную и паровую еду и увеличить потребление горького и соленого. Все вкусы потребляемой пищи должны быть двусоставными: горько-кислый, горько-соленый, кисло-сладкий, сладко-соленый.

Пресловутая раздражительность людей Желчи снимается с помощью горького вкуса.

Умные женщины, чьи активные мужья нередко отличаются вспышками гневливости, знают, как их усмирить: достаточно сварить на пару кусок мяса, полить его горько-вяжущим соусом, приготовленным на основе горчицы или хрена, а также ревеня, и муж тотчас подобреет.

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Надо понимать, что раздражительность Желчи – не следствие дурного характера, а результат заболевания, которое требует кропотливого лечения. Попробуйте давать такому человеку щавель, крапиву, ревень – не пройдет и недели, как он успокоится.

Горькая пища – это горчица и хрен, которыми люди типа Желчь не имеют права пренебрегать. Таких горьких приправ должно быть больше, чем обычно. Старайтесь намазывать горчицей хлеб и добавлять ее и хрен ко всему, к чему только можно.опубликовано econet

Из книги "Китайские чудо-методики. Как жить долго и быть здоровым!", Савелий Кашницкий

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