Как узнать, у вас – геморрой... или что-то серьезное?

Геморроидальные узлы – это вены в стенке прямой кишки и ануса, которые перевились, опухли и воспалились; они могут образовываться внутри или снаружи. К распространенным причинам геморроя относится повышенное давления, поэтому он часто возникает у пожилых людей, беременных женщин, и лиц, страдающих ожирением. Кровотечение из прямой кишки часто является признаком геморроя, но оно может указывать и на более серьезные заболевания, такие как рак ободочной и прямой кишки. В этой статье перечислены способы профилактики геморроя и формирования привычки правильного опорожнения.
Геморрой – это вопрос, о котором не очень приятно, а, возможно, и стыдно говорить - даже с вашим врачом. Но это довольно распространенная проблема как у мужчин, так и у женщин. Это неудивительно, учитывая типичный на Западе рацион питания и образ жизни, в котором зачастую слишком много стресса и слишком мало физических упражнений. Геморрой не являются характерным только для современного западного мира, однако, он редко встречается в более примитивных и менее индустриализированных культурах.
Геморроидальные узлы – это вены в стенке прямой кишки и ануса, которые перевились, опухли и воспалились; они могут образовываться внутри или снаружи, причиняя боль и вызывая кровотечение.
Если у вас геморроидальный узел внутри ануса, над соединением прямой кишки и ануса, то такой геморрой называется внутренним. Если геморроидальные узлы расположены ниже этого соединения, под кожей вокруг ануса, то они считаются внешними. Оба типа геморроя могут оставаться в анусе или выступать за его пределы.
Геморроидальные узлы чаще всего возникают вследствие увеличения давления, как правило, от напряжения при дефекации. Геморрой распространен среди людей с хроническими нарушениями пищеварения, особенно страдающих запорами.
Он также встречается у беременных и пожилых. Если вы беременны, дополнительное давление, которое ваш растущий малыш оказывает на матку, может привести к возникновению геморроя. Роды могут усилить эту проблему, но, к счастью, в большинстве случаев геморрой вследствие беременности проходит после родов.
Еще одна распространенная причина геморроя – ожирение, потому что при избыточном весе вашему телу просто не хватает сил, чтобы правильно опорожнить кишечник.
Если у вас геморрой, вы можете ощущать или не ощущать симптомы, но при надлежащем уходе большинство из них исчезают в течение нескольких дней.
Наиболее распространенным признаком внутреннего геморроя является ярко-красная кровь, которая заметная, как правило, на туалетной бумаге или в унитазе. Внутренний геморрой может выпячиваться из ануса, но, в этом случае, вы, скорее всего будете ощущать раздражение и боль.
Если геморрой внешний, то симптомы могут включать в себя отечность или уплотнения (сгустки крови) вокруг ануса. Это называется тромбозом наружных геморроидальных узлов, который может быть весьма болезненным.
Ваш способ опорожнения может усугубить проблему, вызывая дополнительное раздражение, кровотечение и зуд. (Отделяемое геморроидальных узлов также может вызвать зуд). Если вы страдаете от геморроя, важно не напрягаться при дефекации. Усугубить проблему могут также чрезмерное трение или очищение соответствующей области.
Сходные с геморроем симптомы могут наблюдаться при анальных абсцессах, анальных трещинах и свищах, а также неспецифическом зуде или раздражении (известного под названием «анальный зуд»).
Если вы подозреваете, что ваше кровотечение связано с геморроем, я рекомендую вам проконсультироваться с врачом или другим медицинским специалистом - особенно, если этот симптом появился у вас впервые.
Кровотечение из прямой кишки часто является признаком других, более серьезных заболеваний, в том числе, рака ободочной и прямой кишки, особенно у пожилых людей.
Как уже упоминалось выше, наиболее частым признаком геморроя является ярко-красная кровь, но причину любых новых или неожиданных признаков кровотечения следует установить, независимо от вашего возраста.
Интересно, что витамин D является одним из наилучших способов уменьшить риск рака толстой кишки. Оптимизация уровня витамина D может снизить этот риск на целых 80 процентов! Поэтому убедитесь, что ваш уровень витамина D под контролем, и постарайтесь круглый год поддерживать его в пределах 60 нг/мл, как мощное профилактическое средство.
Геморрой чаще всего возникает вследствие напряжения из-за запоров.
Причиной запора часто становятся неправильное питание, недостатка физических упражнений, недостаточное потребление воды и стресс. К другим факторам относятся злоупотребление слабительными, синдром раздраженного кишечника и гипотиреоз.
Предотвратить запор помогут эти простые меры:
1. Ешьте продукты, богатые клетчаткой. Отличными источниками клетчатки являются овощи. Употребление разнообразных растительных волокон обеспечит массу, необходимую для того, чтобы ваш стул без затруднений перемещался по кишечнику. Если вам нужна дополнительная клетчатка, я предлагаю цельное органическое льняное семя. Измельчите семена в кофемолке и добавляйте в пищу по одной-две столовых ложки.
Также можете попробовать органический подорожник, который помогает как при запоре, так и при поносе.
Я рекомендую избегать любого типа неорганического подорожника, таких как Metamucil. Не торопитесь, если вы не привыкли к большому количеству клетчатки в вашем рационе, так как у вас может быть некоторые вздутие живота и газы, пока ваш пищеварительный тракт будет привыкать к добавлению волокон.
2. Уделите внимание свежим апельсинам ради содержащихся в них флавоноидов. Флавоноиды - это мощные фитохимические вещества, которые способствуют сохранению здоровья вен. Можете добавить кокосовое масло в свой рацион. Известно, что в рационе жителей тропических островов южной части Тихого океана, по меньшей мере, половина жиров поступает от кокосовых орехов, в результате чего многие типичные западные болезни и состояния - в том числе, геморрой - редкость. Я лично рекомендую чистое кокосовое масло первого отжима.
3. Пейте больше чистой воды – либо очищенной талой, либо отфильтрованной на установке обратного осмоса. Чтобы понять, достаточно ли вы пьете воды, обращайте внимание на чувство жажды и цвет вашей мочи. Моча должна быть светло-желтого цвета. Если цвет темно-желтый, то, скорее всего, вам следует пить больше воды.
(Ярко-желтый цвет обусловлен, как правило, действием витамина В2, который находится в большинстве мультивитаминов.) Достаточное количество клетчатки и воды способствуют образованию более мягкого стула. Такой стул легче движется по кишечнику и уменьшает необходимость напрягаться.
4. Регулярно выполняйте физические упражнения, чтобы стимулировать пищеварительный тракт.
5. Принимайте высококачественные пробиотики. Поддержание уровня кишечных бактерии не только помогает бороться с запорами, но и способствует общему оздоровлению.
6. Контролируйте свой эмоциональный стресс. Чтобы облегчить факторы эмоционального стрессад, которые способствуют запорам, я настоятельно рекомендую такие способы, как Техника эмоциональной свободы (ТЭС). Она также может помочь вам уменьшить и устранить болезненные симптомы обострения геморроя.
Еще одной возможностью, о которой знают немногие, является напольный унитаз. В прошлом году я был в Индии и заметил, что во многих местах нет обычных унитазов – только отверстие в полу. При использовании такого туалета тело находится в естественном для опорожнения положении.
Когда вы сидите на обычном унитазе, вы тратите много сил на опорожнение. Конечно же, я не предлагаю вам вырезать отверстие в полу в туалете - есть и другие приспособления, которые можно поставить около вашего унитаза, чтобы вы сидели как бы на корточках – это поможет вам легче опорожниться.
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В тяжелых случаях может потребоваться лечение геморроя хирургическим или эндоскопическим путем. Но это крайние меры.
Есть ряд методов для медицинского лечения геморроя, в том числе:
Всегда старайтесь предотвращать такие состояния, как геморрой – чтобы не пришлось его лечить. Как и большинство болезненных или раздражающих заболеваний, геморрой - это сигнал от вашего тела о том, что вам следует уделять больше внимания своему рациону питания, потреблению воды, физическим упражнениям, эмоциональному стрессу, а также другим аспектам образа жизни.опубликовано econet
© Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.by/
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