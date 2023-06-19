Как узнать свои биологические часы

Человеку полезно знать свои биологические часы. Это даст возможность составить такой распорядок дня, когда работа будет выполняться в часы максимальной активности, а отдых придется на время спада в биоритме. В итоге вы будете все успевать, меньше уставать и всегда пребывать в хорошем настроении.
Внутренний биоритм определяет интервалы работоспособности и покоя. От биологических часов зависит общий настрой человека.
Ваш биоритм
Как биологические ритмы воздействуют на нашу трудоспособность?
Работоспособность каждого из нас варьируется в продолжение дня. Максимум активности проявляется до обеда, в 10 - 12 час. и вечером, в 16 - 18 час. Позже активность плавно снижается. Активность в отмеченные часы еще более возрастает, если строго придерживаться режима дня. Иначе говоря, планировать день полезно, учитывая уровни максимальной активности. Если вам необходимо выполнить трудоемкую задачу, имеет смысл планировать ее на 1-ю часть дня (общий совет, без учёта индивидуальных биологических ритмов).
Позже полезно посвятить время отдыху и, при необходимости, доделать прерванную работу. Безусловно, сложные задачи можно выполнить и в остальные часы, но вам понадобится больше резервов организма и концентрации усилий.
Людей по биоритмам можно условно разделить следующим образом:
Жаворонки. Они прекрасно себя чувствуют в дневное время. К вечеру их активность снижается. Чтоб пополнять жизненные силы, им необходимо рано отправляться спать.
Совы. Они проявляют максимальную работоспособность к вечеру, им нравится спать в утренние часы. Есть категория сов, которая эффективно трудится именно ночью.
Голуби. Не отличаются жесткими биоритмами, могут быть активными и работоспособными в любое время. Нормально адаптируются к новому режиму дня / при перемещении в другой часовой пояс.
Признаки сбоя биоритмов
О нарушении биоритмов скажут такие симптомы:
снижение качества сна, сложности с засыпанием;
повышенная утомляемость, сонливость;
вспыльчивость, перепады настроения;
снижение концентрации;
сложности с творческим мышлением и генерацией идей;
болевые ощущения в зоне сердца;
снижение либидо.
Факторы, которые вызывают сбой биоритма
Нарушить природный биоритм способны такие факторы:
Несоблюдение распорядка сна / активности, отсутствие правила укладываться спать и подниматься в установленное время.
Нарушение распорядка питания, бездумное увлечение диетами.
Переживания, тревожность, стрессовые состояния.
Как определить свой биоритм
По времени рождения. Те, кто родились в 1-й части дня, обычно «жаворонки». Если вы родились во 2-й половине дня, то, вероятно, вы - «сова».
По температуре тела. В ходе дня фиксируем температуру (каждые 2-3 часа). Когда температура повышается, полезно браться за работу любого характера. При ее понижении - отдыхаем. Проводятся измерения в ходе недели.опубликовано econet
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