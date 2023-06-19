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Как узнать свои биологические часы

Автор: Econet 19 июня 2023 6210
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Человеку полезно знать свои биологические часы. Это даст возможность составить такой распорядок дня, когда работа будет выполняться в часы максимальной активности, а отдых придется на время спада в биоритме. В итоге вы будете все успевать, меньше уставать и всегда пребывать в хорошем настроении.

Как узнать свои биологические часы

Внутренний биоритм определяет интервалы работоспособности и покоя. От биологических часов зависит общий настрой человека. 

Ваш биоритм

Как биологические ритмы воздействуют на нашу трудоспособность? 

Работоспособность каждого из нас варьируется в продолжение дня. Максимум активности проявляется до обеда, в 10 - 12 час. и вечером, в 16 - 18 час. Позже активность плавно снижается. Активность в отмеченные часы еще более возрастает, если строго придерживаться режима дня. Иначе говоря, планировать день полезно, учитывая уровни максимальной активности. Если вам необходимо выполнить трудоемкую задачу, имеет смысл планировать ее на 1-ю часть дня (общий совет, без учёта индивидуальных биологических ритмов). 

Позже полезно посвятить время отдыху и, при необходимости, доделать прерванную работу. Безусловно, сложные задачи можно выполнить и в остальные часы, но вам понадобится больше резервов организма и концентрации усилий. 

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Какие бывают биологические ритмы? 

Людей по биоритмам можно условно разделить следующим образом:

  • Жаворонки. Они прекрасно себя чувствуют в дневное время. К вечеру их активность снижается. Чтоб пополнять жизненные силы, им необходимо рано отправляться спать. 
  • Совы. Они проявляют максимальную работоспособность к вечеру, им нравится спать в утренние часы. Есть категория сов, которая эффективно трудится именно ночью. 
  • Голуби. Не отличаются жесткими биоритмами, могут быть активными и работоспособными в любое время. Нормально адаптируются к новому режиму дня / при перемещении в другой часовой пояс. 

Признаки сбоя биоритмов 

О нарушении биоритмов скажут такие симптомы: 

  • снижение качества сна, сложности с засыпанием; 
  • повышенная утомляемость, сонливость; 
  • вспыльчивость, перепады настроения; 
  • снижение концентрации; 
  • сложности с творческим мышлением и генерацией идей; 
  • болевые ощущения в зоне сердца; 
  • снижение либидо. 

Как узнать свои биологические часы

Факторы, которые вызывают сбой биоритма 

Нарушить природный биоритм способны такие факторы: 

  • Несоблюдение распорядка сна / активности, отсутствие правила укладываться спать и подниматься в установленное время. 
  • Нарушение распорядка питания, бездумное увлечение диетами. 
  • Переживания, тревожность, стрессовые состояния. 

Как определить свой биоритм

  • По времени рождения. Те, кто родились в 1-й части дня, обычно «жаворонки». Если вы родились во 2-й половине дня, то, вероятно, вы - «сова». 
  • По температуре тела. В ходе дня фиксируем температуру (каждые 2-3 часа). Когда температура повышается, полезно браться за работу любого характера. При ее понижении - отдыхаем. Проводятся измерения в ходе недели.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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