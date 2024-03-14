Как узнать, есть ли у вас ЯЗВА

Симптомы пептической язвы могут слегка различаться в зависимости от места её расположения, степени воспаления, а также наличия частичного блока двенадцатиперстной кишки.

К сожалению, несмотря на появление на рынке новых лекарственных препаратов для снижения кислотности, чтобы помочь облегчить симптомы, эти лекарства не лечат первопричину такого состояния и обладают собственными побочными эффектами и проблемами. Более распространенные виды лекарств, используемых для лечения язвы, могут, в конечном счете, ухудшить состояние слизистой желудка и общее состояние здоровья. Задача этих лекарств заключается в значительном снижении кислотности в желудке. Однако эта кислота - ценный химический фактор пищеварения, а не виновница язвы.

Как узнать, нужно ли вам обратиться к врачу по поводу возникновения язвы?

Перед тем, как прочесть список симптомов, важно получить представление об основах анатомии пищеварительной системы, различных видах язв и доступных вариантах лечения.

Что нужно знать об анатомии пищеварительной системы

Желудок имеет форму почки и располагается слева прямо под ребрами. Прежде, чем попасть в желудок, еда проходит через пищевод и мышечный клапан - нижний пищеводный сфинктер. На нижнем крае желудка есть еще один сфинктер - сфинктер привратника - который соединяет желудок с начальным отделом тонкого кишечника - двенадцатиперстной кишкой. Длина двенадцатиперстной кишки составляет около 30 сантиметров - она помогает организму регулировать количество пищи, выходящее из желудка.

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В стенках желудка имеются железы, которые вырабатывают кислоту и пепсин - фермент, помогающий переваривать пищу. Кроме того, в желудке вырабатывается слизь, которая защищает слизистую оболочку от кислоты. Если в пищеварительном тракте образуется язва, то эта защита от кислоты может разрушиться. Зачастую это является результатом заражения бактерией хеликобактер пилори (H. pylori). Кислота образует трещины во внутренней оболочке двенадцатиперстной кишки (дуоденальная язва) или желудка (язва желудка).

Эти язвы называются пептическими язвами или язвенной болезнью. Отдельное их название зависит от их местонахождения в пищеварительном тракте. Иногда эти язвы могут заживать сами по себе. Но в 35% случаев язвы желудка приводят к серьезным осложнениям, таким, как кровотечение или перфорация (прободение) стенки желудка, если не лечить их должным образом.

К другим осложнениям относятся кровотечение и воспаление желудка или двенадцатиперстной кишки, инфекция, сужение или закупорка, при которых двенадцатиперстная кишка отходит от желудка. В последнем случае замедляется выход пищи из желудка до тех пор, пока не будет блокирован полностью. Это может вызвать рвоту.

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Как понять, есть ли у вас язва?

Симптомы пептической язвы могут слегка различаться в зависимости от места ее расположения, степени воспаления, а также наличия частичного блока двенадцатиперстной кишки.Большинство симптомов обычно ощущаются в районе эпигастрия - в верхней части живота прямо под грудиной. К таким симптомам относятся:

Ноющая боль или жжение в средней или верхней части живота между приемами пищи или в ночное время Чувство сытости или вздутия после употребления небольшого количества пищи Усиление симптомов при употреблении жирной пищи Рвота Изжога Потеря веса, хотя вы и не старались Отрыжка Потеря аппетита Тошнота

Последствиями тяжелых случаев могут быть:

Темный или черный цвет стула вследствие кровотечения

Рвота кровью (похожей на кофейную гущу)

Сильная боль в средней и верхней части живота

Затрудненное дыхание

Рвота частично переваренной едой вследствие закупорки

Общие и нетипичные причины пептической язвы

В некоторых случаях симптомы язвы можно устранить, удалив причинный фактор. Например, лекарства могут повлиять на качество слизистой оболочки желудка, снижая защиту от нормально вырабатываемой кислоты.

К лекарственным препаратам, которые обладают таким эффектом, относятся нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, аспирин или напроксен. Даже покрытые желудочно-резистентной оболочкой или другие рецептурные препараты могут повысить ваши шансы увеличения выработки кислоты и образования язвы.

Язву может вызвать:

чрезмерное потребление алкоголя,

курение,

жевание табака,

лучевая терапия желудка.

Чрезмерное производство кислоты может также быть результатом гастрином - опухолей, которые образуются в клетках, производящих кислоту в желудке. Однако наиболее распространенной причиной изъязвлений в желудке или двенадцатиперстной кишке является избыточный рост бактерий H. pylori. Эти бактерии разрушают слизистую оболочку, которая защищает внутреннюю оболочку желудка от действия желудочной кислоты.

В 2005 году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена врачам Барри Маршаллу (Barry Marshall) и Джей Робину Уоррену (J. Robin Warren) за открытие ими связи между бактериями хеликобактер пилори, гастритом и язвенной болезнью.

Как «неожиданное открытие», Маршалл и Уоррен связали воспаление и изъязвления в желудке с инфекцией от бактерий. Хотя язвы, как представляется, заживают в ответ на уменьшение количества желудочной кислоты в желудке, они зачастую быстро появляются снова, потому что лечение не снижает уровень бактерий и не лечит воспалительные реакции. H. pylori вызывает хроническую инфекцию и воспаление, которые могут быть или не быть симптоматическими. Как правило, высокая кислотность желудка - плохая среда для роста бактерий.

Лечение ингибиторами протонной помпы (ИПП) уменьшает кислотность и позволяет бактериям процветать. Другие исследования также поддерживают теорию об избыточном росте бактерий как причинном факторе рефлюксных болезней.

Ценность желудочной кислоты

Желудочная кислота необходима не только для пищеварения и расщепления пищи, которую вы едите, но и для защиты организма от роста бактерий.

Желудочно-кишечный тракт - дом для большей части вашей иммунной системы, которая защищает вас от захватчиков, вырабатывая кислоты и поддерживая рост колоний полезных бактерий - они действуют как ваша оборонительная армия.

Среда в желудке, как правило, очень кислая (рН 4). Она выступает в качестве защиты от вредных патогенов, которые не способны выжить в таких кислотных условиях. Большая часть ее представлена соляной кислотой и пепсином. С возрастом, после 30-40 лет, желудок начинает вырабатывать меньше кислоты и дает меньше защиты.

Независимо от причины снижения уровня кислотности - от возраста или приема антацидных препаратов - существуют вторичные эффекты, которые могут отрицательно сказаться на вашем здоровье.

• Избыточный рост бактерий

Отсутствие желудочной кислоты увеличивает рост бактерий в желудке, что может стать причиной нарушения всасывания питательных веществ и приводить к воспалению стенки желудка.

• Нарушение всасывания питательных веществ

Одной из наиболее распространенных причин нарушения функции пищеварения и всасывания питательных веществ является снижение выработки желудочной кислоты. Это происходит как у людей в возрасте, так и у тех, кто долго принимает антацидные препараты. Кислота расщепляет белки, активирует гормоны и ферменты и защищает кишечник от избыточного роста бактерий.

Отсутствие кислоты приводит к нехватке железа и минералов и неполному перевариванию белков. Кроме того, это может стать причиной дефицита витамина B12.

• Снижение сопротивляемости инфекции

Рот, пищевод и кишечник - это дом для полезных бактерий, но желудок при этом относительно стерилен. Желудочная кислота убивает большинство бактерий, попадающих с едой или питьем, защищая желудок и кишечный тракт от аномального роста бактерий. В то же время, она предотвращает попадание бактерий, живущих в кишечнике, в желудок.

Уменьшение кислотности в желудке изменяет его pH и дает возможность развиваться бактериям извне. Некоторые антацидные препараты снижают кислотность желудка на 90-95%, увеличивая риск заражения салмонеллой, c. difficile, лямблиями и листериями.

Другие исследования связали прием препаратов для снижения кислотности с развитием пневмонии, туберкулеза и брюшного тифа.

Нарушение микрофлоры кишечника влияет на всю иммунную систему и повышает общий риск заражения.

ИПП и Н2-блокаторы лечат симптомы, а не причину

Когда ИПП были впервые утверждены Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA), срок их применения не превышал шести недель. Однако сегодня нередко приходится встречать людей, которые принимают эти лекарства более 10 лет.

И ИПП, и H2-блокаторы могут вначале уменьшить симптомы, поскольку они снижают количество кислоты, вырабатываемой в желудке, и тем самым уменьшают кислотность, влияющую на образование язв. Однако снижение кислотности также стимулирует рост бактерий.

Кроме того, когда вы перестанете принимать эти препараты против кислотности, последняя будет расти, приводя к увеличению образования язв от воздействия кислоты на стенки желудка. Вот почему не рекомендуется бросать прием одним махом. Прием этих препаратов нужно уменьшать постепенно. Правильное лечение учитывает действие, которое вызвало язву желудка.

Возможно, вам потребуется сократить или прекратить прием НПВП и уменьшить потребление алкоголя или частоту употребления табака. Существует несколько методов, которые вы можете обсудить с врачом, чтобы определить, не связаны ли ваши пептические язвы с H. pylori.

• Уреазный дыхательный тест с изотопами углерода

H. pylori преобразует мочевину в диоксид углерода. Через десять минут после приема специального вещества с мочевиной измеряют углекислый газ в вашем дыхании. С помощью этого теста можно точно определить, есть ли у вас инфекция H. pylori; кроме того, его применяют, чтобы выяснить, было ли успешным лечение.

• Анализ крови

Анализ крови поможет измерить антитела к H. pylori, чтобы определить, подвергались ли вы воздействию этой бактерии. Тест может давать положительные результаты в течение нескольких лет после заражения, поэтому его нельзя применять для определения успешности лечения.

• Анализ кала

H. pylori можно выявить в стуле, поэтому этот анализ поможет определить, есть ли у вас инфекция.

• Биопсия тканей

Это самый точный метод, чтобы определить, есть ли у вас инфекция. С помощью процедуры эндоскопии (амбулаторно) из внутренней стенки желудка отщипывают образец ткани.

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Эффективные варианты лечения

Если тест на H. pylori оказался положительным, у вас есть два варианта лечения. H. pylori есть в кишечнике у множества людей во всем мире, но симптомы проявляются не у всех. Бактерии распространяются путем рот-в-рот, с зараженными продуктами и водой. Определенное питание и образ жизни дают бактериям возможность проникнуть в кишечник и вызывать симптомы пептической язвы.

Вы можете выбрать комбинацию антибиотиков для борьбы с бактериями, но вскоре обнаружите, что нужно сделать выбор в пользу других долгосрочных стратегий для стойкого облегчения симптомов. В качестве альтернативы можно использовать перечисленные ниже стратегии, чтобы облегчить самочувствие при язве и контролировать уровень H. pylori в кишечнике, решая тем самым корень проблемы.

Переработанные пищевые продукты и сахара нарушают баланс микрофлоры пищеварительного тракта и способствуют росту патогенных микробов. Употребление настоящих, в идеале - органических, продуктов - это первый шаг на пути к восстановлению здорового кишечника. Уменьшите употребление или полностью откажитесь от тех продуктов, которые, как вы заметите, вызывают боль. По мере того, как кишечник заживает, многие люди отказываются от мятных леденцов, кофе, алкоголя, никотина и шоколада.

Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для уменьшения количества патогенных бактерий - перезаселить кишечник полезными бактериями. Для этого подойдут либо традиционно ферментированные продукты, либо высококачественные добавки с пробиотиками. Они помогут сократить рост бактерий H. pylori в кишечнике естественным образом.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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