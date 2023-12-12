Как узнать, есть ли у вас пищевая зависимость?

Пищевая зависимость - это не просто желание съесть что-то вкусненькое. На нее указывают особенности поведения человека и его переживания, связанные с определенной едой. Данный опросник поможет выяснить, страдаете ли вы пищевой зависимостью. Проверьте себя прямо сейчас.

Пищевая зависимость не только негативно сказывается на здоровье. Она ухудшает психологическое состояние человека и снижает качество его жизни. Специалисты Центра, занимающегося изучением ожирения и пищевой безопасности при Йельском университете (США), разработали специальный опросник по питанию. Этот опросник поможет выяснить, страдает ли человек пищевой зависимостью.

Как выявить пищевую зависимость

Предлагаем перечень главных показателей, характерных при зависимости от сахара, мучных и технологически переработанных продуктов.

Насколько часто и интенсивно человек сталкивается с указанными ощущениями и шаблонами поведения, настолько сильно будет выражена пищевая зависимость:

1. Определенные пищевые продукты вы употребляете даже в случае, когда нет чувства голода, только потому, что вас неудержимо к ним тянет.

2. Вы испытываете негативные эмоции из-за необходимости сдерживаться в употреблении определенных продуктов питания.

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3. Переедание становится причиной того, что вы чувствуете себя медлительным(-ой) и утомленным(-ой).

4. Допустим, вы позволили себе съесть большой объем определенных продуктов. После этого вас мучат угрызения совести, вместо того чтобы просто приятно проводить время с близкими людьми, заниматься любимым делом или отдыхать.

5. У вас возникают своеобразные признаки синдрома отмены (например, волнение, тревожность), как только вы отказываетесь от определенных продуктов (к ним не относятся следующие содержащие кофеин напитки: кофе, чай, энергетики).

6. Ваше пищевое поведение вызывает у вас яркие душевные переживания.

7. Сложности, которые связаны с едой и питанием, снижают вашу эффективность в выполнении будничных дел и задач (это касается работы, учебы, взаимодействия с родными и друзьями). Вопреки этому вы продолжаете придерживаться своего стиля питания. Вас не останавливает наличие этих отрицательных последствий.

8. Вы вынуждены съедать все больший объем любимых продуктов (блюд), чтоб вновь и вновь пережить хоть какие-то позитивные ощущения или ослабить негативные эмоции.

Если вы честно согласились с некоторыми из этих утверждений и, к сожалению, узнали в них себя, не спешите поддаваться панике. Это проблема глобального уровня: множество людей на планете попали вместе с вами в коварную ловушку пищевой зависимости. Но выход из этого состояния есть, и обрести свободу от еды вполне возможно.опубликовано econet

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