Как узнать, есть ли у вас пищевая зависимость?

Пищевая зависимость - это не просто желание съесть что-то вкусненькое. На нее указывают особенности поведения человека и его переживания, связанные с определенной едой. Данный опросник поможет выяснить, страдаете ли вы пищевой зависимостью. Проверьте себя прямо сейчас.
Пищевая зависимость не только негативно сказывается на здоровье. Она ухудшает психологическое состояние человека и снижает качество его жизни. Специалисты Центра, занимающегося изучением ожирения и пищевой безопасности при Йельском университете (США), разработали специальный опросник по питанию. Этот опросник поможет выяснить, страдает ли человек пищевой зависимостью.
Предлагаем перечень главных показателей, характерных при зависимости от сахара, мучных и технологически переработанных продуктов.
Насколько часто и интенсивно человек сталкивается с указанными ощущениями и шаблонами поведения, настолько сильно будет выражена пищевая зависимость:
1. Определенные пищевые продукты вы употребляете даже в случае, когда нет чувства голода, только потому, что вас неудержимо к ним тянет.
2. Вы испытываете негативные эмоции из-за необходимости сдерживаться в употреблении определенных продуктов питания.
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3. Переедание становится причиной того, что вы чувствуете себя медлительным(-ой) и утомленным(-ой).
4. Допустим, вы позволили себе съесть большой объем определенных продуктов. После этого вас мучат угрызения совести, вместо того чтобы просто приятно проводить время с близкими людьми, заниматься любимым делом или отдыхать.
5. У вас возникают своеобразные признаки синдрома отмены (например, волнение, тревожность), как только вы отказываетесь от определенных продуктов (к ним не относятся следующие содержащие кофеин напитки: кофе, чай, энергетики).
6. Ваше пищевое поведение вызывает у вас яркие душевные переживания.
7. Сложности, которые связаны с едой и питанием, снижают вашу эффективность в выполнении будничных дел и задач (это касается работы, учебы, взаимодействия с родными и друзьями). Вопреки этому вы продолжаете придерживаться своего стиля питания. Вас не останавливает наличие этих отрицательных последствий.
8. Вы вынуждены съедать все больший объем любимых продуктов (блюд), чтоб вновь и вновь пережить хоть какие-то позитивные ощущения или ослабить негативные эмоции.
Если вы честно согласились с некоторыми из этих утверждений и, к сожалению, узнали в них себя, не спешите поддаваться панике. Это проблема глобального уровня: множество людей на планете попали вместе с вами в коварную ловушку пищевой зависимости. Но выход из этого состояния есть, и обрести свободу от еды вполне возможно.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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