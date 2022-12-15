Как ускорить метаболизм: 6 небанальных и действенных методов

Для полноценного функционирования нашему организму требуется энергия. Он получает ее из калорий, перерабатывая пищу, расщепляя белки, жиры и углеводы, превращая продукты в молекулы для построения новых клеток. Этот процесс называется обменом веществ или метаболизмом.

Скорость химических реакций у каждого человека индивидуальна, зависит от многих факторов. В первую очередь она определяется генетикой, врожденными и приобретенными заболеваниями. Если происходит замедление процессов, начинается набор веса, мышечная ткань заменяется накоплениями жира. Существует несколько способов, как самостоятельно ускорить обмен веществ, избежать метаболического синдрома.

Причины замедления метаболизма

У каждого человека существует индивидуальный уровень базального метаболизма (УБЗ), который «обслуживает» основные процессы в организме: восстановление тканей, работу всех органов и систем, доставку кислорода к головному мозгу. Он не превышает 60–65% от общей скорости обмена веществ. Остальная энергия уходит на пищеварение, умственную и физическую деятельность.

Медицинские исследования доказали, что после 20–25 лет метаболизм замедляется на 2% каждые 10 лет. Это связано с постепенным замещением мышечных волокон жировыми клетками, которые снижают скорость обмена веществ, медленно расщепляются, задерживая жидкость. Характерные признаки нарушения:

повышенное потоотделение;

излишняя сухость кожи, волос, ломкость ногтей;

хроническая усталость;

проблемы с пищеварением;

чувствительность к холоду.

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Основные причины замедления метаболизма связаны с наступлением менопаузы, изменением гормонального фона при гипотиреозе, сидячим образом жизни. По статистике у мужчин скорость обмена выше из-за увеличенного содержания мышечной ткани.

6 способов ускорить метаболизм

Заметив признаки нарушенного обмена веществ, попробуйте самостоятельно его ускорить. Восстановление процессов поможет избавиться от лишних килограммов, улучшит состояние кожи, прибавит энергии для повседневных дел. Специалисты предлагают 6 полезных советов для повышения обмена веществ, которые можно применять в домашних условиях.

1. Ешьте черный шоколад

Плитка на основе 70% какао содержит минимум сахара, магний, восстанавливает нормальную чувствительность к инсулину. Организм перестает откладывать жировые запасы, перерабатывая продукт в полезную энергию, сжигая излишки. Для повышения метаболизма съедайте 30–40 г шоколада в сутки.

2. Правильно дышите

Кислород является природным жиросжигателем, ускоряя расщепление углеводов. Попробуйте методику брюшного дыхания, которую практикуют многие спортсмены и фитнес-тренеры.

3. Полюбите холодную воду

За несколько минут до еды выпейте медленными глотками стакан холодной воды. Она не только дает ощущение сытости, снижая аппетит, но и провоцирует ускорение метаболизма. Организм тратит дополнительные калории на прогревание жидкости до температуры тела. Практикуя способ 3 раза в день, можно повысить обмен веществ на 20–30%.

4. Соблюдайте режим сна

При недосыпании в организме понижается уровень лептина – гормона, регулирующего скорость и потребление энергии. У человека повышается аппетит, он начинает набирать вес. Полноценный сон продолжительностью 8 часов решает проблему, восстанавливает природный уровень метаболизма.

5. Занимайтесь физкультурой

Для повышения скорости химических процессов не обязательно пропадать в спортзале – отличный результат дают простые упражнения в среднем темпе, выполняемые в течение 30 минут. Замените подъем на лифте походом по лестнице, меньше пользуйтесь общественным транспортом, больше гуляйте пешком.

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6. Режим питания

Основной способ разогнать метаболизм – коррекция питания. Строгие диеты и ограничения часто дают обратный эффект, приводят к замедлению обмена веществ. Поэтому врачи и диетологи советуют желающим похудеть:

Не отказываться от жиров. Исключите вредные транс-жиры, жареные продукты, сдобу. Растительное масло, морская рыба, сметана обеспечат полезными аминокислотами.

Подсчитывать калории, отслеживать содержание белков, жиров и углеводов. Для улучшения метаболизма уменьшите рацион на 500 калорий. Недостаток организм будет восполнять, расщепляя накопленные жировые отложения на талии.

Заменить медленные углеводы быстрыми, отведя им в рационе не менее 40%. Последние требуют больше энергии на расщепление, постепенно высвобождая энергию. Это снижает аппетит, улучшает работу пищеварительной системы.

Есть часто, не голодать. Диетологи рекомендуют уменьшить порции, но принимать пищу дробно 5–6 раз в день. Это простой способ повышения скорости процессов для похудения.

Желая ускорить метаболизм, не отказывайтесь от завтрака. Он должен содержать оптимальное количество белка и медленных углеводов, чтобы «запустить» обмен веществ. Добавляйте в смузи клетчатку, не отказывайтесь от тарелки овсяной каши с фруктами.

Добавки для ускорения метаболизма

жирные кислоты Омега-3 и Омега-6;

растительная пища;

клетчатка;

витамины группы В;

кальций;

фолиевая кислота;

кофеин;

хром.

Пейте больше зеленого чая, налегайте на кисломолочные продукты и зелень. На начальном этапе можно увеличить количество овощей и фруктов в рационе до 80%, добавить в меню блюда из бобовых, грибов.

Фазовое ускорение метаболизма

Американский диетолог и консультант по здоровому питанию Хейли Помрой разработала несложную систему ускорения обмена веществ, которая состоит из нескольких фаз. Она основана на необходимости употреблять определенные продукты в отведенное время. При этом исключается голодание и строгие ограничения.

Первая фаза занимает понедельник и вторник. В течение двух дней употребляйте пищу с повышенным содержанием углеводов, но ограничивайте количество жиров. Включайте в меню фрукты, цельнозерновые каши, коричневый рис, цитрусовые. Организм не испытывает голод, поэтому не делает накопления, не испытывает стресс.

Вторая фаза приходится на среду и четверг. Диетолог рекомендует сделать эти дни белковыми, чтобы ускорить сжигание жиров, стимулировать образование мышечных волокон. К мясу и рыбе добавляйте зеленые овощи, стимулирующие выведение продуктов распада.

На третьей фазе, которая продолжается с пятницы по воскресенье, запускается метаболизм. Ешьте больше продуктов, содержащих полезные жиры: авокадо, орехи, оливки. Уменьшите содержание белка, добавьте водоросли и морепродукты.

Систему фазового ускорения метаболизма Хейли Помрой советует сочетать с умеренными физическими нагрузками. Снять напряжение и поддержать пищеварение помогают занятия йогой, утренняя зарядка, медитация на свежем воздухе.

Простые советы по ускорению метаболизма становятся первым шагом к красивой фигуре без диет. Не отчаивайтесь, если замедленный обмен веществ обусловлен генетически – коррекция питания, активный образ жизни и физические нагрузки постепенно изменят ситуацию в лучшую сторону.опубликовано econet

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