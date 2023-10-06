Как удержать вес женщинам после 50 лет

Гормональная перестройка всего организма, которая происходит перед наступлением климакса и заканчивается после него, вынуждает организм женщины жить по совершенно другому сценарию. Есть ли способы, которые помогут сохранить здоровье и удержать вес?

В этом возрасте, женщины часто испытывают угнетенное состояние, так как абсолютно неожиданно, прежде стройное тело начинает расползаться во все стороны, а при взгляде на себя в зеркало, возникает острое желание разбить что-нибудь тяжелое и малоценное.

Проблема лишнего веса во время климакса

И сам период перестройки сопровождается плаксивостью, приливами, часто возникает бессонница и сильнейшие головные боли. Давление прыгает, настроение меняется совершенно внезапно и как при этом излучать бодрость и оптимизм, как советуют милые накачанные девушки со всех экранов?

Разумеется, современная медицина предлагает множество препаратов, которые действительно облегчают состояние и сглаживают остроту климактерических проявлений. Сейчас совсем необязательно терпеть множество возрастных нарушений, но принимать все эти средства следует только по назначению врача и после серьезного обследования организма.

После наступления климакса, у женщины меняется фигура – вес неуклонно возрастает, и увеличивается с каждым годом. Избежать набора веса или хотя бы замедлить его, возможно, но придется приложить усилия. Прежде всего, следует обследоваться у гинеколога и эндокринолога. Частой причиной набора веса в этом возрасте, становится нарушение функции щитовидной железы.

На помощь эндокринной системе назначается гормонозаместительная терапия, и после курсового применения вес стабилизируется. Но такое лечение следует проходить только под наблюдением лечащего врача. Во многих случаях, простого изменения рациона и повышения двигательной активности, совершенно недостаточно, чтобы просто удержать вес на месте, не то, чтобы еще при этом и похудеть.

Но и в зрелом возрасте вполне реально иметь подтянутую фигуру. Для этого придется серьезно потрудиться над своим питанием, подключить гимнастические упражнения, восстановить сон и двигательную активность, но, ведь, оно того стоит! Это следует делать не только для эстетической привлекательности, гораздо важнее то, что снижение веса в несколько раз уменьшает риск возникновения и прогрессирования серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, патологии сердца, сосудов и прочих жизненно важных органов и систем.

Медицинские рекомендации для поддержания веса во время климакса

Есть достаточно простые правила, с помощью которых вам удастся избежать резких колебаний веса после наступления «ягодного» возраста:

1.Составьте удобный для вас режим приема пищи, и старательно его придерживайтесь. Избегайте резких колебаний обычного времени питания больше, чем на час.

2. Сократите количество пищи с высоким содержанием жиров. К ним относятся такие продукты, как свинина и другие сорта жирного мяса, домашние молочные продукты, некоторые виды речной рыбы.

3. Следует проявлять активность. Постарайтесь часто ходить. Рекомендуется проходить за день 8-10 тысяч шагов.

4. Постарайтесь никогда не перекусывать между основными приемами пищи. Если чувство голода нестерпимо, то используйте для перекуса свежие овощи или фрукты.

5. Контролируйте размеры порций. В однократном объеме продуктов должно быть не более 250 г пищи.

6. Абсолютно недопустимы в питании сладкие соки, как домашние, так и фабричного производства, лимонады. В них содержится огромное количество глюкозы.

7. Чтобы избежать переедания, следует полностью сосредоточиться на приеме пищи. Не рекомендуется просматривать телевизор, социальные сети или читать книги, так легко увлечься и съесть намного больше, чем это необходимо для организма.

8. Пересмотрите свой рацион так, чтобы преимущественно он состоял из растительной пищи. Свежих овощей и фруктов, которые вы запланировали съесть за день, должно быть минимум 500 г, но лучше – больше.

9. Используйте для питья простую чистую воду. Старайтесь меньше употреблять напитков с содержанием кофеина, подслащенных компотов.

10. Постарайтесь больше двигаться. В таком возрасте сложно заниматься спортом. Постоянно что-то болит или колет. Выберите такую сферу физической активности, которая бы приносила удовольствие. Это могут быть пешие прогулки в компании друзей или хорошей аудиокниги, классические танцы, туризм, упражнения на расслабление или растяжку, плавание. Двигательная активность должна быть постоянной составляющей вашей жизни. Ей следует заниматься регулярно, но дозировано, не до изнеможения.

В любом возрасте хочется хорошо выглядеть. А стройная фигура не только лучше смотрится, она доставляет удовольствие, повышает настроение, улучшает самочувствие и здоровье женщины.опубликовано econet

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