Как удалить папилломы быстро и безболезненно

Представляем вашему внимание простые и эффективные РЕЦЕПТЫ народной медицины, которые помогут вам избавиться от папиллом. Будьте здоровы!

Практически 80% населения на Земле заражены папилломавирусом человека. Вирус может продолжительное время никак не проявляться, но в определенный момент папилломы могут все-таки дать о себе знать.

Народные средства против папиллом

Алоэ

Масло чайного дерева

Касторовое масло

Свежий сок чистотела

Лук и чеснок

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Главные причины активации вируса:

Снижение иммунитета

Хроническая депрессия или стресс

Алкоголизм и курение

Заболевания органов пищеварения

Продолжительный прием антибиотиков, кортикостероидов или оральных контрацептивов

Частые простуды и грипп

Химиотерапия, лучевая терапия

Прием цитостатиков или иммунодепрессантов

Папилломы – это доброкачественные опухоли, они редко могут перерождаться в раковую опухоль. Но вероятность не исключена.

Вам стоит немедленно обратиться к доктору, если:

Папиллома периодически травмируется или испытывает механическое трение

Наросты быстро разрастаются

Расположены в области половых органов

Изменили цвет, увеличились в размере, стали кровоточивыми, доставляют дискомфорт.

Вы можете удалить папилломы в медицинских учреждениях, или воспользоваться рецептами народной медицины.

Народные средства и их применение против папиллом

1. Алоэ.

Алоэ – очень эффективно при борьбе с папилломами.

Для лечения подходит только растение возрастом от трех лет. Перед применением, неделю не поливайте алоэ.

Срежьте нижние, самые мясистые листки и поместите в холодильник на 10 дней.

Через 10 дней берем лист алоэ, разрезаем, накладываем на папиллому и закрепляем бинтом или обычным медицинским пластырем. Компресс следует менять три – четыре раза в сутки.

Курс лечения составит не менее 7 дней. Ваша папиллома просто исчезнет!

2. Масло чайного дерева.

Масло – отличное антимикробное и антивирусное средство.

Пропитайте ватную палочку и смазывайте папиллому. Старайтесь, чтобы масло не попадало на здоровую кожу. Данная процедура проводится 2-3 раза в сутки, пока папиллома полностью не сойдет.

Внимание! Если вы решили свести папилломы на веках или интимных местах, масло необходимо развести водой или соком алоэ в пропорции 1:1.

Чтобы удалить папилломы на лице, достаточно добавить масло чайного дерева в ваш косметический крем и наносить его на папилломы 5-6 раз в сутки.

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3. Касторовое масло

Касторовое масло – копеечное и очень эффективное средство, которое вы можете использовать для уничтожения папиллом.

Если вы выберите именно этот вариант, результат станет заметен только несколько недель спустя.

Смочите ватку в масле и растирайте папилломы, при этом массируя их пальцами 5-7 минут 2 раза в день.

4. Свежий сок чистотела (не путайте с химическим веществом из аптеки!)

Берем стебли и листья чистотела, пропускаем через мясорубку, отжимаем сок через несколько слоев марли и выпариваем до кремообразной консистенции.

Этим экстрактом чистотела нужно смазывать папилломы 4-6 раз в сутки.

Внимание! Сок чистотела не следует применять людям с неврологическими заболеваниями и больным бронхиальной астмой.

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5. Лук и чеснок

На одну небольшую луковицу взять 3 зубчика чеснока, очистить, натереть на мелкой тёрке. Кашицу нанести на папиллому и зафиксировать повязкой. Держать до 50 минут. Повторять процедуру до 5 раз в сутки.

Если жжение трудно переносить, чесночно-луковый сок рекомендуется смешать с оливковым маслом.

Для того, чтобы папилломавирус человека не проявил себя снова, укрепляйте иммунитет: правильно питайтесь, высыпайтесь, больше двигайтесь и почаще бывайте на свежем воздухе!опубликовано econet.ru.

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