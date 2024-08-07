Как уберечь надпочечники от перегрузок

Надпочечники представляют собой эндокринные железы в теле человека. Они имеют ключевое значение в регуляции обмена веществ и адаптации к некомфортным условиям среды (реакция на стресс). Как уберечь надпочечники от усталости и обеспечить их нормальное функционирование? Полезно обратить внимание на питание и образ жизни.

Патологии в работе надпочечников могут возникать из-за употребления синтетических стероидов. Большое значение для их функционирования имеет психическое состояние человека. Хронический стресс обеспечивает нежелательную нагрузку на надпочечники, так как им необходимо производить кортизол – стрессовый гормон – в большом объеме. Через определенное время они так истощаются, что начинают выбрасывать кортизола меньше и меньше. Это нежелательное состояние, так как данный гормон необходим организму.

Здоровье надпочечников

Гормоны и надпочечники

Кортизол влияет на центральную нервную систему: его избыток, как и недостаток, отражается на самой личности. Когда надпочечники вынуждены вырабатывать больше кортизола, это негативно сказывается на функциях нейротрансмиттера серотонина. Если организме наблюдается дефицит содержания данного гормона, возникают сложности с ночным сном, портится настроение, возрастает вероятность возникновения различных маний и фобий. В купе с серьезным стрессом наблюдаются и проблемы со сном.

Заботимся о здоровье надпочечников

Поможет терапия воспалительного состояния мозга через регенерацию кишечника.

Обеспечивать должный объем поступления антиоксидантов (овощей и фруктов) в пищевом рационе. Антиоксиданты влияют на нейротрансмиттеры и гормоны.

Завтрак – сразу по пробуждении.

Не употреблять пищу стоя.

К оличество приемов пищи - 5 раз в день, чтобы избежать скачков сахара в крови.

Пить достаточное количество чистой воды.

Обеспечить поступление в организм витаминов комплекса В (с кашами, бобовыми, орехами) и витамина С.

Обеспечить достаточное время для ночного отдыха.

Проводить достаточно времени на солнце.

Надпочечники тонко реагируют на стресс. Даже незначительный семейный конфликт создает ощутимую нагрузку для надпочечников, если имеется хронический стресс, физические перегрузки. Рекомендуется в выходные дни отдыхать, а не превращать их в продолжение рабочей недели.

Надпочечники даже после позитивных нагрузок требуют по меньшей мере 1 день паузы для возвращения равновесия и увеличения выброса серотонина.

Это важно помнить! После любого стресса надпочечникам требуется примерно 24–48 час. полноценного отдыха для балансировки гормонального фона.

Это важно для общего состояния организма и надпочечников

Глазам важны красивые виды.

Ушам важны ласкающие слух звуки.

Важны комфортные ароматы и вкусовые ощущения.

Мы нуждаемся в чувстве спокойствия, защищенности и дружеской атмосфере дома и на рабочем месте.

Полезно петь, танцевать, играть.

Полезно смеяться чем больше – тем лучше.

Полезны объятия с дорогими вам людьми. Поцелуи тоже в счет.

Чувство счастья даст организму необходимый показатель серотонина, благотворно действующего на работу надпочечников.

Воздействие серотонина на эмоции максимально ощутимо, когда человек влюблен. Специалисты пришли к выводу, что содержание данного гормона у влюбленных людей возрастает на 200 %, а когда возлюбленный не рядом, мы тоскуем, показатель серотонина падает.

Оберегайте свои надпочечники от перегрузок, избегайте негатива, стрессов, волнений. Находите в каждом дне радость и приятные моменты.

Как работают мои надпочечники (домашнее тестирование)

Предлагается ответить на вопросы как в начале терапии, так и в процессе лечения (1 раз в месяц).

Для каждого приведенного симптома ставим балл от 0 до 3 в зависимости от его частоты: 0 – никогда, 1- каждую неделю; 2- каждый день; 3 – несколько раз в сутки.

Тревога,

депрессивное состояние,

учащенное мочеиспускание,

суетливость,

проблемы с концентрацией внимания,

головная боль,

раздражительность,

дискомфорт в нижнечелюстном суставе / стремление к зубному скрежету,

безрадостное настроение,

ухудшение памяти,

нарушения сна,

систематические вздохи,

усиление признаков аллергии,

нечеткое зрение,

повышенное \ пониженное давление,

стойкое чувство усталости,

отеки на лице,

усиленное сердцебиение даже в состоянии покоя,

холодовая непереносимость,

накопление слоя жира в области талии,

спазмы мускулатуры,

слабость мышц,

скованность шейных мускулов,

чувствительность к свету,

тремор рук,

необходимость в кофеине в утреннее время,

стабильные запоры,

стремление к жирной еде,

обезвоживание,

усталость во 2-й половине дня,

газы, вздутие живота

изжоги,

раздражительность при отсрочке приема пищи,

боли в суставах,

тошнота,

стремление к соленому,

стремление к сладкому,

кусание ногтей и кожи около них.

Итого: 0-15 – норма; 16-30 – начальная стрессовая стадия; 31-45 – средняя стрессовая стадия; 46+ - абсолютная разбитость и полный упадок сил. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet