Как тренироваться и питаться, чтобы не навредить сердцу и сосудам

Большинство из нас не является профессиональными спортсменами. Как правильно организовать свои тренировки, чтобы не перегружать сердце и сосуды? Каких правил рекомендуется придерживаться в питании? Вот 7 практических советов, для тех, кто хочет получать от тренировок максимальную пользу.
Физическая активность полезна для кардио-сосудистой системы. Но при неправильно организованных тренировках можно нанести вред своему здоровью. Какие физические нагрузки и правила питания поддержат ваше сердце и сосуды?
Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослому человеку достаточно 150–300 мин. умеренной аэробной физ. нагрузки / 75–150 мин. активной аэробной физ. нагрузки в неделю. Это подразумевает и непосредственно тренировки, и ходьбу, и езду на велосипеде. Указанные 150 мин. лучше распределить равномерно на неделю (выполнять упражнения 5 дней по полчаса).
Для организма лучше заниматься ежедневно, но по полчаса, чем 3 часа за 1 раз.
Разминка снижает риск травм. Она поможет подготовить мускулы, связки и суставы и слегка поднять частоту сердечных сокращений (для насыщения организма кислородом). Если мышцы не разогреты, они окажутся уязвимыми перед резкими движениями. В результате возможна травма.
Разминочные упражнения выбирают соответственно виду тренировки: к примеру, разогреваясь перед бегом, ходим 5–10 мин. Стартуя в небыстром темпе, плавно наращиваем скорость упражнений.
Пищевой протокол подбирается индивидуально, с учетом ваших лет, пола, стиля жизни. Общие правила: взрослым ежедневно необходимо съедать как минимум 400 г растительной пищи (кроме картофеля и прочих крахмалистых продуктов). Потребление соли снижаем до 5 г в день.
Не увлекаться копченым, жареным, сладким. Порочные гастрономические привычки повышают риск кардио-сосудистых патологий, инсульта и диабета 2 типа.
Максимальная частота сердечных сокращений в процессе физической активности - это 220 ударов в мин. за вычетом вашего возраста. Иначе говоря, в 20 лет пульс должен быть максимум 200 ударов в мин., а в 40 лет - 180. Рекомендуется тренироваться на 50–85% от максимального значения. Важно систематически проверять пульс в ходе упражнений. В этом поможет пульсометр. При любых болях в области грудины тренировку прекращаем.
Физические нагрузки должны дарить радость и позитив. Кому-то по вкусу командные игры, кто-то предпочитает бег и спортивную ходьбу.
Любой вид кардионагрузки служит стимулом для сердца. Но для лиц с избыточным весом в первое время предпочтителен велосипед (в таком случае колени не испытывают чрезмерную нагрузку).
Вода доставляет необходимые соединения и кислород к клеткам, нормализует переваривание пищи, кровяное давление и сердцебиение. Необходимо пить достаточный объем воды при физической активности.
В среднем важно выпивать 6–8 стаканов любой жидкости в сутки. В эту норму входит нежирное молоко, несладкий чай или кофе.
У утренних тренировок есть реальные плюсы - они позволяют быстрее сбросить вес и активируют функции головного мозга.
Но у вечерних физических нагрузок есть свои преимущества: они способствуют наращиванию мышечной массы. И составляя расписание тренировок, нужно учитывать персональные потребности.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
Ой, сейчас очень большая угроза образования тромбов, от нехватки воды в организме, на фоне перенесенной короны, многие болеют этим вирусом. Советуют принимать кровразжижающие, всем для профилактики и особенно в период лечения. Я сама гинкоум на постоянной основе принимаю, снижает риск развития инсульта и работу мозга улучшает. Не забывайте выпивать норму воды в день, а это не менее двух литров.Ответить
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