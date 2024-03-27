Как стареет наша иммунная система

Иммунная система сложнее, чем вы думаете. Иммунитет делится на два вида – врожденный и приобретенный. Совершенно ясно, что с возрастом, со старением слабеет и ваша иммунная система.

Каждый день ваше тело подвергается атаке вирусов и вредных бактерий. Они могут атаковать отовсюду: от капелек чихания вашего ребенка или соседа по офису до патогенных микроорганизмов, с которыми вы можете столкнуться, переходя улицу.

Иммунная система: рекомендации для ее поддержания и укрепления

Но, к счастью, наш организм содержит много видов иммунных клеток, которые вас защищают. Одни распознают чужака, другие посылают предупреждения о нашествии, некоторые пожирают нежелательных пришельцев. И есть такие, которые пополняют их запас и укрепляют. Все они действуют как маленькая армия, и каждый воин несет свою службу.

Иммунная система сложнее, чем вы думаете. Иммунитет делится на два вида – врожденный и приобретенный. Совершенно ясно, что с возрастом, со старением слабеет и ваша иммунная система.

Врожденный иммунитет можно сравнить со стенами замка, крепкими и даже обнесенными рвами, наполненными водой. Ваша кожа, слизистая носа, мокрота, даже кислота желудочного сока – все они действуют дружно, встают на защиту, чтобы не допустить бактериальной, вирусной и другой инфекции. Если после этого остаются выжившие патогенные микроорганизмы, есть специальные клетки, которые вступают в борьбу. Эти иммунные клетки.

Т-лимфоциты – вид белых лейкоцитов, которые ваш организм использует против проникших вредоносных вирусов и бактерий. Что замечательно в них, они сами программируют себя, чтобы уничтожить те же патогены, если они проникнут потом вновь. Они остаются в теле длительный период времени и всегда стоят на страже интервенции. Они, как крошечные снайперы, всегда готовы к атаке и обороне! Вы, вероятно, слышали о Т-лимфоцитах, когда речь заходит о таком заболевании, как СПИД (или ВИЧ). У человека с этим заболеванием больше не вырабатывается достаточно этих имуноцитов, чтобы побороть проникающие инфекции.

Макрофаги. Как внимательные бдительные соседи, они периодически проверяют ваше тело и всегда на страже – ищут вредоносные клетки, чтобы уничтожить. Найдя пришельца, они его просто пожирают! Они содержат смертельно опасные соединения для врага, с помощью которых их уничтожают. Но с возрастом наши макрофаги действуют медленнее. И это объясняет, почему такая болезнь, как рак, настигает, когда мы становимся старыми. И наша задача – помочь регулированию и хорошему функционированию макрофагов.

Теперь перейдем к нашей приобретенной иммунной системе. Она более задействована, потому что в ее создании принимают участие много органов. Когда у вас болит горло – опухают гланды, являющиеся частью лимфатической системы, которая играет основную роль в иммунитете. Гланды опухают, потому что туда устремляется лимфа.

Лимфа – бесцветная жидкость, которая наполняет лимфатические узлы, чтобы бороться с инфекцией. Она состоит из смеси лейкоцитов и белой или прозрачной жидкости (хилус), которая поступает из тонкого кишечника.

Представьте лимфатическую систему как сеть фильтров, она пронизывает все тело. Лимфа циркулирует и захватывает непрошеных гостей, которые проникают в организм, вызывая инфекцию, и уничтожает их в своих узлах. Лимфатические узлы располагаются группами в ключевых районах тела: на шее, в паху, под мышками, в груди и брюшной полости. Другие органы включены в лимфатическую систему – щитовидная железа, селезенка, костный мозг, миндалевидная железа (гланды, или миндалины). Мы поговорим об этих органах позже и расскажем, как сделать так, чтобы они были здоровы.

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Иногда лимфатическая система становится непредсказуемой и действует во вред. Это происходит, когда иммунные клетки ошибаются и принимают здоровые клетки или ткани за врага и атакуют эти совершенно здоровые клетки, вызывая аутоиммунные заболевания. Например, когда иммунная система атакует волосяные фолликулы, результатом может быть полное облысение; или атакуют ваши суставы и вызывают ревматоидный артрит.

Вывод: ваше тело должно быть в форме, потому что в здоровом теле и крепкая иммунная система, но ее надо поддерживать в работоспособном состоянии. Диета и физические упражнения помогут укрепить иммунную систему. И тогда вы избежите многих заболеваний, в том числе это убережет вас от болезней – от обычной простуды до рака. И это означает долгую жизнь и здоровье, а наша с вами цель сто лет здоровой жизни.

Массаж, помогающий дренажу лимфы

Хотите ли вы, чтобы ваше лицо, кожа выглядели сияющими здоровьем? Вам нужна помощь в отчаянной борьбе с аллергенами. Вы должны научиться делать массаж лица, чтобы обеспечить хороший дренаж лимфы.

Делать это надо перед тем, как вы умываетесь на ночь.

Начните с центра лба, мягко нажимая кончиками пальцев на кожу, массируйте круговыми движениями в течение 3 – 5 секунд, потом передвигайтесь к вискам.

От них спускайтесь к носу, подальше от глаз.

Продолжайте круговые движения вниз по щекам к внешним углам рта.

Потом сфокусируйтесь на челюстях, двигаясь к ушам, от них к шее. Будьте очень осторожны в этой области.

И закончите легким поглаживанием от скул к шее.

Рекомендую его и в том случае, когда вы замерзли и при инфекции и воспалении носовых пазух. Это поможет вам облегчить их заложенность. Такой массаж стимулирует лимфатическую систему и заставляет работать ее в вашу пользу.

Как стареет ваша иммунная система

Как и другие системы организма, иммунная система тоже стареет, что приносит неприятности.

Воспалительные процессы с возрастом возникают чаще. Это означает, что мы подвержены физическому и умственному истощению в дополнение к другим проблемам и нам грозит умственная отсталость.

Становится меньше антител. Антитела производятся иммунной системой, когда обнаруживаются антигены по соседству. Антигены – большие молекулы, которые находятся на поверхности клеток, вирусов грибов, бактерий и неживых организмов, таких как токсины, химические соединения и инородные частицы. При старении количество антител уменьшается, и организму становится все труднее бороться с инфекцией.

Компромиссные иммунные клетки. Вы становитесь старше и должны принимать меры и усилия, чтобы сохранить работоспособность иммунной системы. Потому что ваше тело производит меньше Т-лимфоцитов, что сказывается и на реакции на вакцины. Например, вы сделали прививку от гриппа в этом году. Эта вакцина работает, потому что ваши Т-лимфоциты (те из них, которые еще не запрограммированы на ответ именно на этот вид вируса) реагируют на вакцину и производят иммунный ответ, так, чтобы вирус не нанес вреда вашему организму. Но если у вас мало Т-лимфоцитов, этот процесс не работает как нужно. Конечно, есть исключения, например у тех из пожилых людей, которые перенесли в детстве ветряную оспу, эффективна вакцина опоясывающего лишая.

И еще. Время идет, и ваш организм, вероятно, не производит уже столько лейкоцитов, сколько производил в детстве. И ваша защитная реакция уже слабее, чем у детей.

Аутоиммунные проблемы. Если ваша иммунная система не может точно распознать проникшие чужеродные клетки, вы можете получить аутоиммунные заболевания, такие как псориаз, болезнь Лайма, ревматоидный артрит или хроническое воспаление мочевого пузыря. Это случается, когда происходит сбой в иммунной системе и она начинает атаковать собственные клетки. Аутоиммунное заболевание может произойти в любом возрасте, но риск возникновения тем больше, чем вы старше.

Лимфоденит. Если лимфатическая система не функционирует правильно, лимфа накапливается в ногах и руках, они распухают. Это может быть вызвано блокировкой лимфатических узлов, затруднением прохождения лимфы, что ведет к заболеваниям сердца, артритам.

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Риск возникновения рака. Он возникает, когда ваши собственные клетки превращаются во врагов. Клетки отмирают, когда закончат свою функцию, и при нормальном функционировании иммунной системы ваш организм избавляется от этих клеток. Такой процесс идет непрерывно в вашем теле. Но иногда клетки не умирают, а начинают изменяться, превращаясь в раковые. А иммунная система не распознает и не уничтожает их. Ваша задача так укрепить свою иммунную систему, чтобы она распознавала эти клетки и избавлялась от них вовремя. Поэтому отнеситесь серьезно к предлагаемой далее стратегии.

Добавки, стимулирующие вашу иммунную систему

Цинк: 11 мг в день для мужчин и 8 мг для женщин

Витамин С: 1000 мг

Фолиевая кислота: 400 мкг

Женьшень: по предписанию вашего доктора

Почему они? Цинк, витамин С, фолиевая кислота укрепляют вашу иммунную систему, и вы лучше противостоите инфекциям и простуде. Проверьте дозировку витаминов и, если их недостаточно, добавьте. Можете принять отдельно.

Еще одна добавка, о которой я хочу сказать отдельно, – женьшень. Его полезность последнее время подвергается сомнению, одни ученые считают его бесполезным, другие утверждают, что он помогает при хронических воспалениях. Как всегда, советую обсудить прием добавок, в том числе женьшеня, и их дозы с вашим доктором.

Что я могу сказать о сине-зеленых водорослях?

Спирулина – тот вид сине-зеленых водорослей, который, как считается, может поддержать вашу иммунную систему. Хотя нужны дальнейшие исследования, чтобы это доказать. Мексиканские ацтеки в это верили, они высушивали их на солнце и добавляли в пищу. Спирулина состоит из 62% аминокислот, это богатый источник белка, витамина В-12 и бета-каротина.

Я не поклонник чудодейственных средств, всяких суперпродуктов, но спирулина действительно богата питательными веществами, так что вреда точно не принесет, а пользу принесет в умеренном количестве. Но всегда консультируйтесь со своим доктором, прежде чем принимать пищевые добавки. Как и в случае, если захотите добавить в свой рацион спирулину. Например, она несовместима с антидепрессантами.опубликовано econet

Майк Морено "Как остановить старение и стать моложе. Результат за 17 дней"

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