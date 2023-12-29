Иммунная защита стоит на страже здоровья человека. Наша иммунная система объединяет первичные и вторичные органы образования лейкоцитов (ключевых иммунных клеток). Выделяют два механизма работы иммунного ответа: неспецифический и специфический. Почему дистресс делает нас восприимчивыми к болезням?

Известно, что стрессы негативно влияют на иммунную функцию. Каковы особенности иммунной защиты организма? Как можно решать ее проблемы, вызванные стрессами? Иммунная система включает органы, ткани и вещества, которые защищают организм от вторжения чужеродных агентов.

Как справиться с угрозами для иммунитета

Первичные и вторичные органы образования лейкоцитов

Иммунная система объединяет первичные и вторичные органы образования лейкоцитов (это иммунные клетки).

Первичные органы - красный костный мозг, который находится в губчатом веществе костной ткани (у детей он присутствует и в теле трубчатых костей), и тимус (вилочковая железа в зоне груди).

(у детей он присутствует и в теле трубчатых костей), и тимус (вилочковая железа в зоне груди). Вторичные органы – селезенка, лимфоузлы, миндалины и аппендикс.

Указанные органы:

производят / участвуют в созревании лейкоцитов.

контролируют аллергию,

борются с бак. инфекцией,

губят вирусы,

сдерживают рост злокачественных клеток.

Иммунный ответ разнообразен по своим узким функциям. И каждый вид клеток имеет особое значение в защите организма.

Механизмы работы иммунного ответа: неспецифический и специфический

Неспецифическим механизмом считается кожный и слизистый барьеры, присутствие иммуноглобулина А в слюне и крови, поглощение (фагоцитоз) патогенных соединений и микроорганизмов.

Механизм специфического иммунитета несколько иной. Это значит, что организм будет реагировать по-особому при контакте с определенным патогеном. Специфический иммунитет вырабатывает специфические антитела (особые белки) к чужеродному гену – вирусу.

Дистресс (негативно окрашенный стресс) влияет на иммунный ответ

В ходе дистресса повышается показатель гормонов - адреналина, норадреналина и кортизола. Последний негативно действует на иммунную защиту. Он разрушает белки иммунитета, что дает сбой обоих (неспецифического и специфического) механизмов.

Что считается дистрессом

Продолжительное эмоциональное напряжение.

Избыточные физические нагрузки. При усиленной физической активности организм впадает в дистресс. Например, можно усиленно тренироваться и при этом частенько болеть. Поему так происходит? Кортизол действует разрушительно на белки иммунитета, растет показатель провоспалительных цитокинов (молекулы иммунной защиты, которые вызывают воспаление). Поэтому усиленные тренировки нежелательны для тех, кто часто болеет. У этих людей имеется генетическая особенность соотношения про- и противовоспалительных элементов иммунитета.

При усиленной физической активности организм впадает в дистресс. Например, можно усиленно тренироваться и при этом частенько болеть. Поему так происходит? Кортизол действует разрушительно на белки иммунитета, растет показатель провоспалительных цитокинов (молекулы иммунной защиты, которые вызывают воспаление). Поэтому усиленные тренировки нежелательны для тех, кто часто болеет. У этих людей имеется генетическая особенность соотношения про- и противовоспалительных элементов иммунитета. Осень. Этот сезон отличается сокращением солнечного излучения, что отрицательно влияет на иммунный ответ.

Факторы улучшения функции иммунитета

Сбалансированный пищевой рацион, содержащий белки, жиры, углеводы, широкий спектр витаминов, питьевую воду и минеральные соли;

баланс сна, труда и отдыха;

разумная физическая активность.

Почему важна разумная физическая нагрузка

она стимулирует активность клеток иммунитета, что укрепляет противоопухолевый иммунный ответ;

восстанавливает баланс противо- и провоспалительных цитокинов. В результате снижается риск иммунодепрессии и хронических воспалений. Это полноценная профилактика злокачественных новообразований и болезни Альцгеймера;

стимулирует функции лимфатической системы;

повышает содержание иммуноглобулина А в слюне. В результате усиливается иммунное действие слюны (снижается риск воспалений в полости рта).опубликовано econet

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