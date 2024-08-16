Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Как снять напряжения с шейных мышц

Как снять напряжения с шейных мышц

Автор: Econet 16 августа 2024 6468
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Напряжение мышц шеи, особенно ставшее хроническим, влечет за собой целый ряд осложнений со здоровьем. О проблемах в указанной области свидетельствуют судороги в спине, боли в зоне шеи, частые мигрени, головные боли и патологии зрения. Как можно убрать напряжение с мышц шеи?

Как снять напряжения с шейных мышц

Ваша гордо посаженная, высоко поднятая голова транслирует окружающему миру воодушевление и оптимизм. Но может быть и наоборот: под гнетом невзгод и проблем склоненная голова свидетельствует об упадке духа. Если голова «смотрит» вниз, как это бывает при депрессивном состоянии, усталости, болезни, она влечет за собой задние мышцы шеи. Стремясь удержать голову в естественном, вертикальном положении, мускулы шеи вынужденно напрягаются.

Как снять мышечные блоки

Данное напряжение проходит по спине до области бедер. Далеко не все владеют информацией, как убрать указанное напряжение, и оно переходит в стадию хронического. 

Но существуют не сложные упражнения, которые могут реально исправить проблему.

Контролируемое структурное положение головы и шеи – ключевой момент в том, чтобы добиться нормальной структуры тела. Голова и шейный отдел выступают как бы верхушкой позвоночного столба.

Как снять напряжения с шейных мышц

Нахождение тела в пространстве контролирует комплекс головошейных рефлексов. Указанный комплекс отвечает за: принятие позы тела в процессе стремления к определенной цели и возвращение в позу релакса после осуществления определенных движений.

У животных первоначально голова берет на себя начало движения, а тело -продолжает. Эта последовательность вполне логична, потому что четыре из шести имеющихся органов чувств расположены именно в зоне головы. Это значит, что голова ответственна за автоматический выбор вектора движения. И, конечно, посадка головы напрямую связана с мощью вашего «Я».

Если человек находится в депрессивном состоянии, устал, его голова наклонена вниз и тянет вслед за собой задние мышцы шеи. В стремлении удержать голову, мускулы шеи все время находятся в напряжении.

Данное напряжение идет по спине до области бедер. Мускулы в верхней части туловища стараются удерживать тело в вертикальном состоянии, и безуспешно. О проблемах в указанной области свидетельствуют судороги, боли в зоне шеи, частые мигрени, головные боли и патологии зрения.

Важное значение в комплексе головы и всего тела отводится шее. Шею можно представить своеобразным мостом между телом и мышлением. Из этого следует, что патологии указанной зоны могут транслировать и сопротивление необходимости «переварить» нежелательные явления реальности, и отсутствие возможности реализовать любые эмоции — симпатию, ненависть, гнев, раздражение. Когда человек считает, что проявление каких-либо эмоций непозволительно по определенной причине, он их блокирует. Данный факт ведет к усилению напряжения в области горла.

Когда шея находится в напряжении, ей сложно поддерживать голову. Психологический стресс налагает излишнюю нагрузку на мускулы шеи. Со временем оно переходит в стадию хронического. Плюс ко всему, шея является своеобразным камертоном самореализации. Напряжение в шее выступает физиологическим показателем психологического призыва: «Не теряй голову».  

В зоне шеи находятся голосовые связки. Они – входят в систему шейных мускулов. С речью ассоциируется ключевая способность самореализации Homo sapiens.

Постоянное напряжение мышц вследствие усиленного контроля формирует так называемые «кольца» сжатия, которые препятствуют полноценному проявлению чувств.  

Как снять напряжения с шейных мышц

Упражнения, которые помогут расслабить мышцы

1. Первичное условие - грамотная постановка головы. Необходимо изначально придать голове позицию, будто она подвешена за макушку: затылочная область немного подается вверх, как будто ваша голова подвешена в воздухе на воображаемой ниточке, укрепленной на макушке. Необходимо как бы подобрать подбородок, потянув его на себя (представьте, что вы собрались клевать корм). Удержание головы в указанном положении поможет освободить верхние дыхательные пути.

Два движения, касающиеся «подвешивания» головы и «подбирания» подбородка имеют взаимосвязь. Они содействуют релаксации зоны головы и шеи, борьбе с привычкой опускать, задирать голову (или наклонять ее). Плюс ко всему, данное положение выступает ключевым условием верной осанки и легкого дыхания.

2. Расслабить плечи, макушкой головы снова потянуться вверх, стараясь максимально растягивать шейные позвонки, параллельно проводя аккуратные, малые повороты головы влево и вправо. Теперь голову следует опустить на грудь, стремясь подбородком как бы «растереть» ключицы (угол поворота головы в стороны наращивать постепенно). Далее, голову запрокинуть назад и постараться затылком «растереть» нижнюю часть шеи. Вернуться в исходное положение («подвешивание головы за макушку»).

3. Предлагаем метод, в основе которого лежит уравновешенное взаимодействие головы и позвоночного столба. Ключевой составляющей данной методики выступают три мысленных приказа себе. Для начала необходимо расслабить шею.

  • Первое действие. Постараться потянуть голову макушкой вверх.
  • Второе действие. Постараться расширить и вытянуть спину.

Применение выше указанных рекомендаций даст возможность перестроить обычные техники движений, что позволит оздоровить динамику вашего тела. 

Что следует помнить. Движения нужно выполнять плавно и аккуратно. Избегать резких наклонов и поворотов головы во избежание осложнений с верхним шейным отделом позвоночника. Если существует серьезная патология шейных отделов, имеет смысл обратиться к специалисту для точной диагностики и последующего лечения.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье позвоночник шея упражнения

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Никто так рьяно не учит других жизни как тот, кого она так ничему и не научила.
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.