Как снять напряжения с шейных мышц

Напряжение мышц шеи, особенно ставшее хроническим, влечет за собой целый ряд осложнений со здоровьем. О проблемах в указанной области свидетельствуют судороги в спине, боли в зоне шеи, частые мигрени, головные боли и патологии зрения. Как можно убрать напряжение с мышц шеи?

Ваша гордо посаженная, высоко поднятая голова транслирует окружающему миру воодушевление и оптимизм. Но может быть и наоборот: под гнетом невзгод и проблем склоненная голова свидетельствует об упадке духа. Если голова «смотрит» вниз, как это бывает при депрессивном состоянии, усталости, болезни, она влечет за собой задние мышцы шеи. Стремясь удержать голову в естественном, вертикальном положении, мускулы шеи вынужденно напрягаются.

Как снять мышечные блоки

Данное напряжение проходит по спине до области бедер. Далеко не все владеют информацией, как убрать указанное напряжение, и оно переходит в стадию хронического.

Но существуют не сложные упражнения, которые могут реально исправить проблему.

Контролируемое структурное положение головы и шеи – ключевой момент в том, чтобы добиться нормальной структуры тела. Голова и шейный отдел выступают как бы верхушкой позвоночного столба.

Нахождение тела в пространстве контролирует комплекс головошейных рефлексов. Указанный комплекс отвечает за: принятие позы тела в процессе стремления к определенной цели и возвращение в позу релакса после осуществления определенных движений.

У животных первоначально голова берет на себя начало движения, а тело -продолжает. Эта последовательность вполне логична, потому что четыре из шести имеющихся органов чувств расположены именно в зоне головы. Это значит, что голова ответственна за автоматический выбор вектора движения. И, конечно, посадка головы напрямую связана с мощью вашего «Я».

Если человек находится в депрессивном состоянии, устал, его голова наклонена вниз и тянет вслед за собой задние мышцы шеи. В стремлении удержать голову, мускулы шеи все время находятся в напряжении.

Данное напряжение идет по спине до области бедер. Мускулы в верхней части туловища стараются удерживать тело в вертикальном состоянии, и безуспешно. О проблемах в указанной области свидетельствуют судороги, боли в зоне шеи, частые мигрени, головные боли и патологии зрения.

Важное значение в комплексе головы и всего тела отводится шее. Шею можно представить своеобразным мостом между телом и мышлением. Из этого следует, что патологии указанной зоны могут транслировать и сопротивление необходимости «переварить» нежелательные явления реальности, и отсутствие возможности реализовать любые эмоции — симпатию, ненависть, гнев, раздражение. Когда человек считает, что проявление каких-либо эмоций непозволительно по определенной причине, он их блокирует. Данный факт ведет к усилению напряжения в области горла.

Когда шея находится в напряжении, ей сложно поддерживать голову. Психологический стресс налагает излишнюю нагрузку на мускулы шеи. Со временем оно переходит в стадию хронического. Плюс ко всему, шея является своеобразным камертоном самореализации. Напряжение в шее выступает физиологическим показателем психологического призыва: «Не теряй голову».

В зоне шеи находятся голосовые связки. Они – входят в систему шейных мускулов. С речью ассоциируется ключевая способность самореализации Homo sapiens.

Постоянное напряжение мышц вследствие усиленного контроля формирует так называемые «кольца» сжатия, которые препятствуют полноценному проявлению чувств.

Упражнения, которые помогут расслабить мышцы

1. Первичное условие - грамотная постановка головы. Необходимо изначально придать голове позицию, будто она подвешена за макушку: затылочная область немного подается вверх, как будто ваша голова подвешена в воздухе на воображаемой ниточке, укрепленной на макушке. Необходимо как бы подобрать подбородок, потянув его на себя (представьте, что вы собрались клевать корм). Удержание головы в указанном положении поможет освободить верхние дыхательные пути.

Два движения, касающиеся «подвешивания» головы и «подбирания» подбородка имеют взаимосвязь. Они содействуют релаксации зоны головы и шеи, борьбе с привычкой опускать, задирать голову (или наклонять ее). Плюс ко всему, данное положение выступает ключевым условием верной осанки и легкого дыхания.

2. Расслабить плечи, макушкой головы снова потянуться вверх, стараясь максимально растягивать шейные позвонки, параллельно проводя аккуратные, малые повороты головы влево и вправо. Теперь голову следует опустить на грудь, стремясь подбородком как бы «растереть» ключицы (угол поворота головы в стороны наращивать постепенно). Далее, голову запрокинуть назад и постараться затылком «растереть» нижнюю часть шеи. Вернуться в исходное положение («подвешивание головы за макушку»).

3. Предлагаем метод, в основе которого лежит уравновешенное взаимодействие головы и позвоночного столба. Ключевой составляющей данной методики выступают три мысленных приказа себе. Для начала необходимо расслабить шею.

Первое действие. Постараться потянуть голову макушкой вверх.

Второе действие. Постараться расширить и вытянуть спину.

Применение выше указанных рекомендаций даст возможность перестроить обычные техники движений, что позволит оздоровить динамику вашего тела.

Что следует помнить. Движения нужно выполнять плавно и аккуратно. Избегать резких наклонов и поворотов головы во избежание осложнений с верхним шейным отделом позвоночника. Если существует серьезная патология шейных отделов, имеет смысл обратиться к специалисту для точной диагностики и последующего лечения.опубликовано econet

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