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Как снизить уровень кортизола, чтобы жить дольше и лучше

Источник: Econet 05 июля 2024 6476
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Выброс кортизола в кровоток - это реакция организма на стрессовую ситуацию. Кратковременное повышение уровня "гормона стресса" не опасно. Но если вы пребываете в постоянном напряжении и беспокойстве, это влечет за собой ряд негативных последствий для здоровья. Как снизить кортизол?

Как снизить уровень кортизола, чтобы жить дольше и лучше

Кортизол - это глюкокортикоидный гормон, синтезируемый в коре надпочечников. Ответ организма на стресс регулируется кортизолом. Реальная или воображаемая угроза заставляют гипоталамус и гипофиз дать команду надпочечникам выработать «гормон стресса» - и его концентрация в крови увеличивается. Кортизол угнетает функцию пищеварения и репродукции, тормозит рост.  

Как нормализовать кортизол в крови

Когда опасность исчезает, кортизол возвращается к норме через пару часов. Но если стрессор не исчезает, глюкокортикоид будет повышенным продолжительное время.  

Высокий кортизол вредит организму

Повышенный кортизол оказывает следующий негативный эффект:

  • Снижение когнитивных способностей (ухудшение памяти, способности концентрировать внимание).
  • Набор лишнего веса и развитие метаболического синдрома. Кортизол вызывает накопление жира в зоне живота, увеличивает стремление к сладкому и жирному и грозит метаболическим синдромом (снижение чувствительности к инсулину, гипертония и вероятность диабета 2 типа и кардиологических патологий).
  • Психические сбои (депрессия, тревожное расстройство).
  • Ослабление иммунной защиты.
  • Преждевременное старение. Длительно повышенный кортизол связан с укороченными теломерами (концами хромосом, оберегающими ДНК от повреждений). Сокращение теломер по причине стресса грозит преждевременным клеточным старением и развитием широкого спектра недугов.

Как понизить уровень кортизола

Обеспечить полноценный сон

Дефицит сна повышает содержание кортизола, поэтому желательно спать как минимум 7 часов за ночь.

Что поможет выспаться:

  • Ложиться и вставать в одно и то же время.
  • Не наедаться перед тем как отправиться в кровать.
  • Исключить употребление спиртного.
  • Проветрить спальню.
  • Почитать перед сном.  

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Как снизить уровень кортизола, чтобы жить дольше и лучше

Выполнять дыхательную гимнастику

Способы глубокого дыхания дают возможность успокоиться и контролировать свое эмоциональное состояние.
Наиболее доступная техника дыхания - «Квадрат». Вдыхаем на 4 счёта (секунды / удара сердца). Задерживаем воздух в лёгких на этот же интервал времени. После этого по 4 счёта уделяем выдоху и следующей задержке дыхания. В процессе тренировок вы сможете увеличить количество счётов в дыхательном квадрате (до 6 или 8).

Творчество

Занимаясь рисованием, вышиванием и другими творческими занятиями, вы снижаете кортизол. Так что смело погружайтесь в процесс и получайте от него радость.

Экспрессивное письмо

Суть этого метода в том, чтобы, не заботясь о грамматике, излить на бумагу то, что вас тревожит. Текст может быть достаточно бессвязным, но он помогает успокоиться и обрести душевное равновесие. Так можно проработать негативные воспоминания, прошлые душевные травмы. Но важно включать в повествование свои нынешние переживания, анализировать произошедшее, постараться найти причины того, что случилось. Это даст возможность снять стресс и успокоиться.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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