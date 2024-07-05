Как снизить уровень кортизола, чтобы жить дольше и лучше

Выброс кортизола в кровоток - это реакция организма на стрессовую ситуацию. Кратковременное повышение уровня "гормона стресса" не опасно. Но если вы пребываете в постоянном напряжении и беспокойстве, это влечет за собой ряд негативных последствий для здоровья. Как снизить кортизол?
Кортизол - это глюкокортикоидный гормон, синтезируемый в коре надпочечников. Ответ организма на стресс регулируется кортизолом. Реальная или воображаемая угроза заставляют гипоталамус и гипофиз дать команду надпочечникам выработать «гормон стресса» - и его концентрация в крови увеличивается. Кортизол угнетает функцию пищеварения и репродукции, тормозит рост.
Когда опасность исчезает, кортизол возвращается к норме через пару часов. Но если стрессор не исчезает, глюкокортикоид будет повышенным продолжительное время.
Повышенный кортизол оказывает следующий негативный эффект:
Дефицит сна повышает содержание кортизола, поэтому желательно спать как минимум 7 часов за ночь.
Что поможет выспаться:
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Способы глубокого дыхания дают возможность успокоиться и контролировать свое эмоциональное состояние.
Наиболее доступная техника дыхания - «Квадрат». Вдыхаем на 4 счёта (секунды / удара сердца). Задерживаем воздух в лёгких на этот же интервал времени. После этого по 4 счёта уделяем выдоху и следующей задержке дыхания. В процессе тренировок вы сможете увеличить количество счётов в дыхательном квадрате (до 6 или 8).
Занимаясь рисованием, вышиванием и другими творческими занятиями, вы снижаете кортизол. Так что смело погружайтесь в процесс и получайте от него радость.
Суть этого метода в том, чтобы, не заботясь о грамматике, излить на бумагу то, что вас тревожит. Текст может быть достаточно бессвязным, но он помогает успокоиться и обрести душевное равновесие. Так можно проработать негативные воспоминания, прошлые душевные травмы. Но важно включать в повествование свои нынешние переживания, анализировать произошедшее, постараться найти причины того, что случилось. Это даст возможность снять стресс и успокоиться.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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