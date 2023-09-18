Как сбалансировать мужские гормоны питанием

Для синтеза мужских гормонов нужен холестерин, он составляет основу гормона. Холестерин для гормонов синтезируется в печени из полиненасыщенных жирных кислот, которые поступили с пищей. Поэтому важно регулировать поступление именно таких кислот, а не продуктов, богатых холестерином, бедных на такие жиры, поскольку получение в большом количестве холестерина ведет к атеросклерозу.

Мужской гормон тестостерон отвечает за формирование основных мужских половых признаков, которые характеризуются развитием полового члена и яичек, особенностями оволосения, тембра голоса, эректильной функцией и способностью иметь детей. Количество тестостеронов отражается на отложении жира, артериальном давлении, росте мышц, характере.

Питание для мужчин: приводим в норму мужские гормоны

При нехватке тестостерона появляется снижение полового влечения, вялость, возникают резкие перемены настроения, потливость, усиленное сердцебиение, снижение внимания. Нередко признаком снижения тестостерона становится тревожность, раздражительность, усталость, снижается костная масса, уменьшается физическая сила, мышечная масса.

Для синтеза мужских гормонов нужен холестерин, он составляет основу гормона. Холестерин для гормонов синтезируется в печени из полиненасыщенных жирных кислот, которые поступили с пищей. Поэтому важно регулировать поступление именно таких кислот, а не продуктов, богатых холестерином, бедных на такие жиры, поскольку получение в большом количестве холестерина ведет к атеросклерозу.

Для нормализации тестостерона следует употреблять продукты, способствующие его выработке, содержащие цинк и витамины группы В.

Цинк влияет на активность половых гормонов, углеводный, жировой и белковый обмен веществ. Цинк способствует повышению интенсивности распада жиров. Дефицит цинка может привести к накоплению в организме свинца, железа, меди, кадмия. Избыток приведет к их дефициту. При дефиците цинка происходит задержка роста, повышается нервозность, человек быстро утомляется. Цинк также важен и для выработки женских гормонов.

Суточная потребность в цинке для взрослых составляет 12–16 мг.

Таблица содержания цинка в продуктах питания (мг/100 г)

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Морепродукты . Морепродукты богаты цинком и селеном, влияющими на уровень тестостерона: креветки, камбала, мидии, скумбрия, раки, кальмары и пр. Высокое содержание цинка в устрицах. Устрицы лучше употреблять сырыми: помимо цинка они богаты магнием, фосфором, белком, витамином В12 и др. элементами, полезными для мужского здоровья. Мужчинам необходимы жирные кислоты омега 3, они есть в рыбе, льняном семени, лососе, сардинах, которые также являются источниками витаминов группы В, А.

Орехи . Миндальный орех является источником незаменимых жирных кислот, которые обеспечивают выработку мужских гормонов. Кедровые орехи богаты цинком. Полезны также грецкие орехи, фисташки. Орехи полезно смешивать с медом, предварительно их мелко нарезав – так они лучше будут усваиваться.

Петрушка . Петрушка содержит особое вещество, которое задерживает выработку женских гормонов в мужском организме и воздействует на ускорение производства мужских гормонов. Петрушку используют для профилактики простатита.

Яйца . Яйца являются прекрасным сбалансированным продуктом, они богаты белком, жирными кислотами, в них много микроэлементов и витаминов. Лучше яйца употреблять в приготовленном виде, сырые яйца усваиваются хуже, кроме того, не исключен риск инфекции, которая может находиться на скорлупе. Однако и переваривать яйца тоже не стоит – максимальное время варки – 6 минут.

Чеснок и лук. Чеснок и лук повышают потенцию, так как нормализуют кровообращение. Эти продукты обладают антибактерицидными свойствами, что помогает организму справиться с бактериальными инфекциями.

Мясные продукты . Из мясных продуктов наиболее полезны постные куски, печень. Мясные продукты являются источником белка и витаминов, необходимых организму.

Сельдерей . Сельдерей содержит растительный половой мужской гормон. Считается, что он вызывает определенный запах, который привлекает женщин к мужчине. Кроме того, он повышает потенцию и усиливает вторичные половые мужские признаки. Наиболее полезной частью сельдерея является его корень. Сельдерей, а также имбирь являются профилактическим средством от простатита.

Бананы . Бананы богаты рибофлавином, витамином, который необходим для производства тестостерона. Кроме того, считается, что бананы также содержат фермент, который повышает мужское либидо.

Авокадо . Авокадо обладает витамином B6, который стимулирует выработку мужского гормона, кроме того, в нем есть фолиевая кислота (витамин В9), которая воздействует на белковый обмен, нервную систему и поддерживает здоровье кожи. В авокадо много калия, участвующего в гормональном процессе и повышающего либидо.

Спаржа . Спаржа содержит витамин Е, важный элемент для продукции тестостерона, защиты от рака простаты и болезни Альцгеймера. Кроме того, этот витамин снижает риск появления рака мочевого пузыря.

Продукты пчеловодства – маточное молочко, пчелиная пыльца. Исследования показывают, что они оказывают анаболическое действие на организм, когда поступают с пищей. Есть в этих продуктах и бор, который снижает выработку женских гормонов у мужчин и способствует выработке тестостерона.

Масло растительное. В рационе должно быть масло – оливковое, льняное, кунжутное.

Овсяная крупа тоже обладает свойством увеличивать количество тестостерона, поэтому ее желательно есть на завтрак, следуя традиции английских лордов.

Цинком также богаты овощи зеленого цвета, зерновой хлеб и коричневый рис.опубликовано econet

А. А. Синельникова "210 рецептов для идеального гормонального баланса"

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