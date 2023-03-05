Как сбалансировать гормоны натуральными методами: 7 способов

Можно ли нормализовать гормональный баланс организма без помощи медикаментов? Есть 7 стратегий как сбалансировать гормоны, не прибегая к препаратам. Эти способы касаются рациона питания, образа жизни и контроля над стрессом. Так вы сможете преодолеть гормональный сбой и контролировать свое состояние.

Организм – это слаженная и гармоничная система желез, органов и биохимических механизмов, взаимодействующих между собой посредством гормонов. "Гормональная сеть" входит в состав нашей эндокринной системы. Последняя регулирует многочисленные функции организма. К ним относятся настроение, сон, аппетит, метаболизм, ритм сокращений сердца, половая сфера, репродуктивные циклы, стрессоустойчивость, температура, рост, развитие.

Как избавиться от гормонального дисбаланса

Если система дает сбои, появляются характерные симптомы, зависящие от пола и содержания гормонов.

Вероятные симптомы при гормональном сбое

усталость,

нехарактерный аппетит,

колебания веса тела,

нарушения сна,

проблемы с кожей,

выпадение волос,

остеопороз,

депрессивное состояние,

чувствительная реакция на холод / жару,

ослабление либидо,

отеки,

инфекции мочеиспускательного канала,

ПМС,

скачки давления / ритма сердечных сокращений,

перепады настроения, тревожность.

Медикаменты помогают облегчить симптомы, но полезнее научиться природной балансировке гормонов.

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Отчего случается гормональный сбой?

Существует масса причин, почему эндокринная система дает сбои. Например, окружение человека и его стиль жизни могут спровоцировать гормональный дисбаланс.

Причины гормонального сбоя

порочное питание,

анорексия,

ожирение,

инфекции,

аллергия,

длительный стресс,

отравление токсинами,

употребление препаратов (противозачаточные, анаболические стероиды).

Естественные стратегии нормализации уровня гормонов

1. Минимизация потребления сахара и продуктов, которым есть чувствительность

Сахар обеспечивает повышенный процент инсулина. Инсулин - сильный гормон, он влияет на 5 гормонов - кортизол, глюкагон, гормон роста, адреналин, норадреналин. Когда инсулин повышен часто или долго, клетки организма перегружаются и хуже реагируют на сигнал о транспортировке глюкозы из крови. В итоге тело развивает инсулинорезистентность, что грозит возникновением диабета.

Чувствительность к определенной еде может вызывать дисбаланс гормонов, усиливать воспаление, влияющее на гормоны (кортизол). Наиболее распространенная чувствительность – к глютену и молокопродуктам.

2. Сбалансированная диета

Уже говорилось, что воспаление может вызывать гормональный сбой. Поэтому имеет смысл практиковать противовоспалительную диету с содержанием орехов и семян, свежих фруктов и овощей.

Жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия) насыщают организм омега-3 жирными кислотами. Омега-3 имеют противовоспалительное действие и важны для синтеза ряда гормонов. Рыба, кроме того, являются источником холестерина, важного для производства половых гормонов (эстрогена и тестостерона).

Полезно исключить из рациона продукты, содержащие гормоны, стероиды, антибиотики, обработанные соевые продукты, белая мука, растительное масло, прошедшее переработку.

3. Управление стрессом

Стойкий стресс ключевой фактор гормонального сбоя. При стабильных выбросах кортизола и адреналина вырабатывается усталость надпочечников. Гормоны стресса говорят о повышении показателя глюкозы в крови, повышении давления и торможении переваривания пищи. Это находит отражение в нашем настроении и качестве сна. Стабильно повышенный показатель стрессовых гормонов грозит диабетом, кардиологическими проблемами, депрессией и аутоиммунными патологиями.

Полезно применять практики снятия стресса (йога, медитация, гимнастика, включающая глубокое дыхание).

В ряде случаев пользу принесут травяные добавки – адаптогены. Эти растительные соединения поддерживают надпочечники, помогают восстановить душевное равновесие и гормональный баланс. Мака - адаптоген, который улучшает функции гипоталамуса и гипофиза. Это ключевые железы организма, которые контролируют работу прочих желез эндокринной системы.

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4. Профилактика токсичного заражения

Токсины присутствуют в атмосфере, в продуктах питания, в питьевой воде, в косметике. Ряд токсинов провоцируют эндокринные сбои, так как вмешиваются в гормональные механизмы. Среди них:

свинец,

фталаты,

фосфорорганические пестициды,

бисфенол,

перфторированные соединения.

Чтобы активировать детоксикацию организма, полезны мероприятия, предполагающие усиленное потоотделение (спорт, сауна). Пригодится и гимнастика для улучшения лимфотока, что способствует выводу токсинов из организма.

5. Полноценный сон

Нормализация ночного сна поможет избеж ать гормонального сбоя. Рекомендуется спать как минимум 7 часов.

Советы для здорового сна

Выключить всю электронику за 2 часы до сна.

Проводить по меньшей мере полчаса вечером на свежем воздухе.

Пить достаточный объем воды в течение дня, но не пить за 2 часа до отхода ко сну.

6. Избегать кофеина

Стимуляторы вроде кофеина дают избыток гормонов надпочечников. Это особенно пагубно в комплексе с воздействием токсинов, беременностью, стрессом, дефицитом омега-3.

7. Выбрать метод балансировки гормонов

Семейный доктор может направить вас на анализ крови с целью установить содержание гормонов. Перед началом лечения (медикаменты, биоидентичные гормоны, добавки), полезно рассмотреть вероятное побочное действие.опубликовано econet

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