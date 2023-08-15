Как самостоятельно расшифровать анализы по превентивным нормам

Почему человек чувствует себя плохо при «хороших» анализах? Какие анализы указывают на воспаление или аллергическую реакцию? По этой теме возникает множество вопросов. Предлагаем подробный гид по саморасшифровке анализов.
Важно помнить, что референсные значения (границы, в которых результаты исследований являются нормой для здорового пациента) – не абсолютный показатель. Ситуация оценивается по превентивным нормам. Рассматривать 1-5 показателей – неправильно. Целесообразно оценивать полную картину состояния здоровья.
Ключевая их функция – транспортировка кислорода и углекислого газа. Эритроциты работают в доставке питательных соединений, иммунных процессах и поддерживают рН.
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Самые маленькие клетки категории лейкоциты. Содержат гистамин, гепарин (синтезируются в ходе аллергических реакций).
Элементы крови из подгруппы лейкоцитов. Обеспечивают функцию иммунной защиты.
Это следующий химический процесс: метильная группа (атом углерода и 3 атома водорода) связывается с прочими молекулами. Проверяем гомоцистеин.
Определить метилирование возможно по анализу орг. кислот в урине.
По основным анализам оцениванием гомоцистеин, эритроциты, общий анализ (MCV, MCH, MCHC, RDW, гематокрит и проч.).
Гомоцистеин – метаболит с токсичными свойствами. Формируется при употреблении метионина - аминокислоты высокобелковых продуктов (темное мясо).
Метилирование необходимо организму для детоксификации гомоцистеина. Если человек здоров, этот процесс идет нормально.
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) и Аланинаминотрансфераза (АЛТ). АЛТ имеется в значительном объеме в печени и почках, в меньших – в мускулатуре скелета и сердце. АСТ можно найти во всех тканях тела. Некоторые болезни повреждают клетки печени, что повышает активность АЛТ и АСТ. Демонстрируют метаболизм утилизации глюкозы (маркер белкового обмена).
АСТ:
АЛТ:
АСТ/АЛТ: АСТ должен превышать АЛТ. В норме: 1,3-1,6
Когда АСТ=АЛТ, или АЛТ больше АСТ, можно проверить показатели глюкозы, инсулина, гликированного гемоглобина.
АСТ
АЛТ
Поставить правильный диагноз может только доктор. Но можно самостоятельно выявить вероятные проблемы со здоровьем и отыскать вектор на последующее исследование. опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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