Иммунная система человека может готовиться к серьезным столкновениям с патогенными агентами из окружающей среды в будущем и сигнализирует нам, что необходимо избегать контакта с такими веществами. Это проявляется в виде аллергических реакций. Возможно, аллергия – это особый эволюционный механизм.

С каждым годом число аллергиков в мире растет. Не радует тот факт, что заболевание «молодеет». Аллергия – это реакция иммунитета на потенциально опасные агенты из внешней среды. Каков механизм развития аллергических реакций?

Откуда берется и как развивается аллергия

Аллергия может играть важную эволюционную роль для человека.

Аллергическая реакция – это ни что иное, как иммунная реакция на соединение, которое по большому счету безопасно для хозяина. Выражается эта реакция в виде определенных симптомов при контакте с указанным веществом.

Антитела иммунитета аллергика идентифицируют безвредные вещества из внешней среды как вероятную опасность. Иммунная система действует таким образом, чтобы избавиться от определенного вещества. Это дает следующую симптоматику: воспаление в придаточных носовых пазухах, кожные высыпания, дисфункции пищеварения.

Почему наш иммунный ответ действует в общем-то безобидных ситуациях?

Как развивается аллергия

Ученые продолжают изучать цель аллергических реакций в организме. Гигиеническая гипотеза гласит, что аллергия распространена в мире из-за отсутствия контакта человека с реальными патогенами.

Белки в компонентах будничного контакта с людьми идентичны белкам паразитов человека. Отсутствие активности иммунитета при контакте с данным типом патогенных организмов заставляет иммунную систему искать любой иной похожий сигнал, распознавая его как вероятную опасность и вызывая реакцию на аллерген.

Было проведено следующее исследование: наблюдалась лабораторная реакция антител к белку паразита шистосома. Этот белок был идентичен белку в пыльце березы.

Иначе говоря, антитела, которые отвечают за устранение белка паразита, такие же, как и антитела, реагирующие на пыльцу дерева.

Вероятно, отсутствие тревожных сигналов заставляет иммунитет действовать по-своему. Он начинает искать, находить, создавать угрозу и побеждать ее самостоятельно.

Иммунная реакция не случайна

Есть и другие направления исследований реакции иммунитета.

Имеется гипотеза, что аллергия может защищать человека от токсинов из внешней среды:

В ходе лабораторного исследования мышам вводили малые дозы яда, а через время дозы наращивали. Другой группе животных прививали исключительно высокую дозу.

В итоге выяснилось, что у мышей, получающих сначала низкие дозы, отмечалась более сильная иммунная реакция по сравнению с теми животными, которые сразу получили высокую дозу яда без первоначального введения малых доз.

Получается, что воздействие первой (малой) дозы заставило мышей синтезировать аллерген-специфические антитела. Это дало возможность подготовить их организм к более тяжелому испытанию в перспективе.

Из всего сказанного можно сделать предположение, что с помощью рвоты, чувства нехватки воздуха и прочей симптоматики организм человека просто готовит его к сценариям более серьезной опасности.опубликовано econet

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