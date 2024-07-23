Как разгрузить поясницу за несколько минут: 3 упражнения для полного релакса!

В этой статье вы узнаете несколько техник, которые помогу вашей ПОЯСНИЦЕ, а именно дадут возможность снять ✅спазмированность мышц и освободить нервные окончания. Будьте здоровы и бодры!

Чувствуете дискомфорт в области поясницы во время работы или выполнения домашних дел? А может быть, у вас возникают приступы острой боли в течение дня или по утрам? Медикаменты принимать нет желания или уже нет сил. Что делать? Помогите своей пояснице, облегчите ее состояние.

3 техники, чтобы разгрузить поясницу

Техника 1

Техника 2

Техника 3

Следующие простые техники дадут возможность снять спазмированность мышц и освободить нервные окончания:

Техника 1.

Примите положение лежа на спине на ровной поверхности, например, на полу с небольшим ковриком. Сделайте 3-5 глубоких дыханий: вдох носом и выдох ртом. На выдохе мысленно выпускайте боль и напряжение.

Обычно в таком положении боль в пояснице усиливается, и дыхание дает возможность убрать усиление болевых ощущений. Если вам очень тяжело сразу лечь на спину, то вначале ложитесь на живот и подышите, отпуская напряжение из поясницы, а затем перевернитесь на спину.

После этого согните ноги в коленях и поставьте стопы, как можно, шире. Сделайте глубокий вдох, выпячивая живот. На выдохе втяните мышцы живота и вдавите поясницу в пол. Повторите 3-5 раз. При сильных болях делайте без лишнего напряжения.

Затем выпрямите ноги и полежите, спокойно дыша, 1 минуту.

Техника 2.

Снова согните ноги в коленях и поставьте стопы, как можно, шире. Спина расслаблена, руки лежат вдоль тела. Сделайте глубокий вдох и на выдохе опускайте правое колено к полу по направлению внутрь. На вдохе поднимите колено. Следующий выдох выполните такое же движение левой ногой. Еще 3-5 раз повторите движения внутрь каждым коленом попеременно.

Затем выпрямите ноги и спокойно подышите, внутренне расслабляясь.

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Техника 3.

Согните ноги в коленях и подтяните колени к животу. Руками хорошо прижмите колени. Старайтесь дышать спокойно и глубоко, мысленно пропуская воздух по пояснице.

Добавьте свободные небольшие развороты влево-вправо. 1-2 минутки просто раскачивайтесь в удобном для вас ритме и с небольшой амплитудой.

Затем освободите руки, поставьте стопы на пол. Сделайте глубокий вдох и на выдохе выпрямите ноги.

Еще 1 минуту спокойно лежите, наблюдая за дыханием. Затем аккуратно повернитесь на бок и садитесь. Только после этого поднимайтесь на ноги.

Сделайте первый шаг к здоровью вашей поясницы! Прямо сейчас выполните эти простые упражнения и почувствуйте освобождение зажатых мышц и облегчение.опубликовано econet

Автор Николай Высочанский

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